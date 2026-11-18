Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх артыыската Прасковья Герасимова - Саха оператын сыанатыгар эрэ буолбакка, Улахан Тыйаатырга, Мариинскай тыйаатырга, тас дойдулар сыаналарыгар ыллаабыт киэн туттар ырыаһыппыт (сопрано). Кини бастакы испэктээгэр өссө биэс саастааҕар кыттыбыт. Оттон бу сотору “Аидаҕа” сүрүн оруолу толороору бэлэмнэнэр. Ол туһунан ааҕыҥ.
Кини Грант Григорян аатынан профессиональнай муусука куонкуруһун лауреата, “Турандот” операҕа Лиу оруолун иһин “Бастыҥ дебют” тыйаатыр бириэмийэтин лауреата, А.Е. Ильина аатынан бириэмийэ лауреата, Аан дойдутааҕы “ХХI үйэ ускуустубата” бириэмийэ лауреата (Украина), Musica Classica аан дойдутааҕы бэстибээл-куонкурус Гран-притин лауреата.
Бу күн оҕо оператыгар кыттан, Прасковьялыын үлэ чааһа бүппүтүн кэннэ хойутуу, гримёркаҕа олорон кэпсэтэбит.
-- Бириэмэ түргэнник да ааһар. Бу соторутааҕыта тыйаатырга үлэҕэ киирэн, саҥа саҕалаан эрэр курдук этим... Билигин тыйаатырга ыллаабытым номнуо үйэ чиэппэрэ ааспыт, -- диэн эмиэ да сонньуйбуттуу, эмиэ да күлэн этэр Прасковья.
-- Ырыаһыт буолуоххун олох кыраҕыттан баҕарар этиҥ дуо?
--Оҕо садыгар сылдьан, 5 саастаахпар Хаарчаананы ыллаабытым -- Саҥа дьыллааҕы опера-испэктээккэ. Ийэм Альбина Ильинична пианистка, билигин Муусука үрдүкү оскуолатыгар үлэлиир, дассыан. Ийэбинэн эһэм, милииссийэ мойуорун Горнайга бары билэллэрэ, “артыыс буолуоҕа хаалбыт” дииллэрэ, оннук бүппэт көрдөөх-нардаах кэпсээннээх этэ. Биир эдьиийим Светлана Константиновна Степанова өр сылларга биһиги тыйаатырбыт солистката этэ. Онон муусука эйгэтигэр улааппытым эрээри, быраас буолар баҕалааҕым. 26№-дээх оскуолаҕа Оһоҕостоох диэн учуонай быраас кылааһыгар үөрэммитим. Бэркэ үөрэммитим да, ырыа тардан, 9 кылаас кэнниттэн муусука училищетыгар киирбитим. Опера ырыаһыта, үтүөкэн киһи Венера Николаевна Сыллырова миэхэ ырыа бастакы олугун уурбут педагогум буолар. Икки сыл үөрэнэн баран, 1993 с. Муусука үрдүкү оскуолата аһыллыбытыгар онно көспүтүм.
Опера биллиилээх ырыаһытын, Пётр Алексеевич Кривошапкины, үлэҕэ ыҥырбыттар этэ. Кини суола саха вокальнай ускуустубатын сайдыытын кытта ыкса сибээстээх. П.А. Кривошапкин Москубатааҕы консерваторияны бүтэрбит, бастакы саха артыыстарыттан биирдэстэрэ. Кэлин элбэх көлүөнэ саха ырыаһытын уһуйбут, үөрэппит уһулуччу учуутал. Иван Степанов, Нина Чигирева, Айдалина Адамова, Прокопий Неустроев, Борис Алексеев, Владимир Павлов, Роман Березкин о.д.а. – киниэхэ уһуйуллубут, үөрэммит дьон. Кэргэнэ Алена Ипполитова, эмиэ биллэр ырыаһыт, педагог этэ.
Пётр Алексеевич Москубатааҕы консерваторияҕа Апухтина диэн педагогка үөрэммит. Ол былыргы оскуола үгэстэрин илдьэ сылдьар итальянкаҕа үөрэммит эбит. Онон биһиги учууталбыт үөрэҕэ Италияттан силистээҕэ, “Бельканто”, ол эбэтэр, ”бастыҥ, кырасыабай ырыа” диэн. Мин кини курдук күүстээх педагогка үөрэммиппин киэн туттабын, махталым улахан, сүбэтин-аматын мэлдьи саныыбын.
--Бастакы улахан оруолуҥ ханнык этэй?
--Тыйаатырга кэлбиппэр ырыаһыт бөҕөтө баара. Новосибирскайдааҕы, Свердловскайдааҕы консерваторияны бүтэрбит ыччаттар. Аҕа көлүөнэ ырыаһыттар эмиэ элбэх этилэр. Мария Николаева, Семён Оконешников, Иван Степанов ыллыы сылдьаллара. Бастакы партиям Пуччини “Турандот” оператыгар Лиу этэ. Ону ыллаан, 2003 с. “Бастыҥ дебют” диэн тыйаатыр иһинээҕи “Маасканы” ылбытым. Олус үөрбүтүм, көтүөхпүн кынатым эрэ суоҕа. Ити кэнниттэн атын партиялары, “Кармеҥҥа” Микаэланы, “Дон Жуаҥҥа” ___ ыллаан барбытым. 2015 с. Андрей Борисов “Князь Игорь” операны туруорбута, онно ___ ыллаабытым, испэктээги Улахан Тыйаатырга, онтон Пекиҥҥэ Синь Хао тыйаатырга туруорбуппут.
Пекиҥҥэ ыллыырбын көрбүт дирижёр___ миигин Мариинскай тыйаатырга Тосканы ыллата ыҥырбыта. Интэриэһинэй кэлэктииби кытта ыллаабытым, барыта эр дьон. Былырыын саас муус устарга Коми Өрөспүүбүлүкэтигэр Сыктывкар тыйаатырыгар ыҥыран, “Мадам Баттерфляй” операҕа Чио-Чио-Саны ыллаабытым. Сэтинньигэ эмиэ Дж.Пуччини “Турандот” оператыгар ыҥырбыттара, онно Кытай ырыаһыттара ылласпыттара. Ити туруорууларга А.Ю. Садовскай диэн биһиэхэ үлэлии сылдьыбыт дирижёр ыҥырбыта. Олус бэркэ үлэлээбиппит.
--Эйигин ыллыыргын өйдөөн көрөн-истэн, эбэтэр уруккуну санаан, “чахчы, кыайыа, ыллыа” диэн эрэнэн ыҥыраллар эбит. Арай, продюсер баар буоллун, Валерий Шадрин курдук, дии саныыгын...
--Оннук, биһиги ырыаһыттарбытын олус да кыһаллан, онно-манна таһаартаабыта! Кини кэнниттэн хомойуох иһин, ким да артыыстары кытта итинник анаан үлэлээбэтэ...
--Билигин опера тылынан ыллыыр кими да сөхтөрбөт. Эн Италия композитордарын операларыгар италиялыы ыллыыгын, тылы ханна үөрэппиккиний?
--Муусука үрдүкү оскуолатыгар италия тылын олус үчүгэйдик үөрэппит учуутал баара. Мин сөбүлээн үөрэммитим. Екатеринбурга аспырантыыраҕа барбыппар Дворкина диэн италия тылыгар үөрэтэр педагог: “Кто вас так хорошо научил итальянскому языку?” – диэн сөҕөн ыйыппыттаах. Маннааҕы учууталбыт италиялыы туохтуурдары, кырамаатыканы эрэ үөрэппэккэ, дьыктаан эрэ суруйтарбакка, өссө өйтөн суруйтарара, быһата, олус айымньылаахтык үөрэтэргэ кыһаллара. Кэлин бэйэм дьарыктаныам дии санаабытым да, испэктээктэргэ эрэ ыллыырбар туттабын.
-- Аспырантыыраҕа үөрэммит эбиккин?
--Үс сыл үөрэммитим, Екатеринбурга. Онон билигин биир үлэм -- Муусука үрдүкү оскуолатыгар, оҕолору вокалга уһуйабын. Вокалист-педагог эмиэ биир умсугутуулаах, уустук үлэ. Ырыаһыты “оттон-мастан” оҥорон кэбиспэккин, киһи куолаһа, этэргэ дылы, “штучнай” табаар буоллаҕа. Үөрэппит оҕолорум тыйаатыр хуоругар номнуо үлэлии сылдьаллар.
--Саха вокальнай ускуустубата сайдан, национальнай операттан саҕалаан, аан дойду аатырбыт айымньытыгар тиийэ турар буолла. Маннык үрдүк таһымы мэлдьи тута сылдьыаххыт дуу, эбэтэр уустук кэмнэр кэлиэхтэрэ дуу, туох дии саныыгын?
--Дьэ, уустук ыйытыы... Биллэн турар, ыарахан баар, ол иһигэр үп-харчы да өттүнэн. Атын да. Биһиэхэ куолас тиийбэт, дыраама тенора суох. Оннук куолаһы ыллыҥ да бэлэмнээбэккин, хас эмэ сыл ситиэн, үүнүөн наада... Ол гынан баран барытын “үптэн-харчыттан эрэ тутулуктаах, онон эрэ сыаналанар” диир хайдаҕа эбитэ буолла? Мин санаабар, “фанаттар”, турунан туран дьарыктанар дьон наадалар, кинилэр хайаан да ситиһэллэр. Ханнык баҕарар эйгэни ыллахха, оннук.
--Аан дойдутааҕы опера куонкурустарыгар Кэриэйэ эдэр ырыаһыттара тэрээһиннээхтик кэлэн кытталлар диэн суруйбуттар этэ. Ол өттүгэр кинилэргэ көмө оҥоһуллар эбит. Оттон биһиги ыччаппытыгар?
--Биһиги саҕана куонкурус олох аҕыйах этэ, билигин куонкурус эрэ элбэх, устудьуоннар, эдэр ырыаһыттар онно кытталлар. Ол эрээри, киһи хас эмэ төгүллээх лауреат буолуон сөп эрээри, тыйаатырга олох атын усулуобуйа, онно туох эрэ кыаллыа суоҕун сөп. Онон дьыала куонкуруска кыттыыга буолбатах.
Биһиги үлэлии кэлэрбитигэр хамнаспыт олох быыкаа этэ, киһи да этиэн кыбыстар. Идэбитигэр бэриниилээх, аналбытын өйдүүр эрэ буолан хаалбыппыт. Билиҥҥи эдэрдэр атыттар... Онон кинилэргэ өйөбүл булгуччу наада.
--Опера артыыстара, күннээҕи олоххут бэрээдэгэ хайдаҕый?
--Киэһэ хойукка диэри үлэлиибит. Холобур, Пекиҥҥэ барарбытыгар эрэпэтииссийэ күн аайы түүн 12 чааска диэри этэ. Сарсыарда үлэбит 11.00 чаастан саҕаланар. Эн онно “ыстыык” курдук баар буолуохтааххын. Хойутуур, туох да төрүөтэ суох көтүтэр буоллаххына – бүттэ, эйигин сотон кэбиһэллэр. Онон ити өттүгэр бэрээдэк кытаанах, артыыстар дьиссипилиинэлээх дьон, ирдэбили тутуһаллар. Испэктээк бэлэмнэнэр күнүгэр үлэ, эрэпэтииссийэ эрэ. Ону сэргэ наар күөмэйгин, куолайгын харыстанар туһунан саныыгын. Баҕар, тоҥоруоҥ, баҕар, кондиционерга үрдэриэҥ -- ол куттала-манабыла. Үлэлиир “үстүрүмүөммүт” буоллаҕа.
Учууталым Пётр Алексеевич наар этэр-такайар буолара: “Сылаастык таҥна сылдьыҥ, мээнэ күүлэйдээмэҥ, эрэсиими тутуһуҥ, күөмэйгитин харыстааҥ”, -- диэн. Өрөбүллэргэ эмиэ премьералар, кэнсиэрдэр – үлэбит үгэнэ. Онон үлэбит кыраапыга атын артыыстартан уратыта суох. Ону кытта артыыс син биир спортсмен курдук – бэйэҕэ кытаанах ирдэбил, эрэсиим, бэрээдэк.
--Дьиэ кэргэни уонна артыыс идэтин тэҥинэн тутар ыарахан буолуо?
--Биллэн турар, уустук... Миэхэ ийэм көмөлөспүтэ, оҕобун көрөргө. Билигин уолум 25 сааһа. Дьонуҥ, дьиэ кэргэниҥ биһиги идэбит уратытын өйдүүр буоллаҕына – ол табыллыы, дьол. Үксүгэр артыыс үлэтин аҥаардас саататар, ыллыыр-туойар чэпчэки дьарык курдук саныыллар. Оннук буолбатах! Эн бүүс-бүтүннүү бэринэн, сыраҕын, дууһаҕын, бириэмэҕин биэрэн үлэлээбэтэххинэ, тугу да ситиспэккин, сыанаҕа кими да итэҕэппэккин. Ону өйдүүр эрэ киһи өйдүүр.
--Буолаары турар Дж.Верди “Аида” оператыгар эн сүрүн оруолу толороҕун. Төһө долгуйаҕын?
-- Бу иннинэ “Аиданы” 2016 с. кэлии дирижёр Алевтина Иоффе туруора сылдьыбыта. Кини билигин Европаҕа олус үчүгэйдик үлэлии, аатыра сылдьар. Биһиэхэ эмиэ табыллан үлэлээбитэ. Ол эрээри ол “Аида” кэнсиэр барыйаанынан турбута, көстүүмэ суох этэ. Оттон билигин, тыйаатыр грант ылан, толору опера туран эрэр. Бу испэктээк Галина Вишневскаяҕа ананар. Ону сэргэ мин үйэ аҥаардаах үбүлүөйбэр анаммыттыы турбутуттан, сүрүн оруолу ыллыырбыттан дьоллоохпун. Тыйаатырга да, көрөөччүлэргэ да саҥа премьера – улахан үөрүү! Режиссёр -- Татьяна Саввина, дирижёр -- Павел Васьковскай.
Опера ис хоһоонун туһунан этэр буоллахха, тапталы кытта дьол да, сор да эҥээрдэһэрин кэпсиир. Египет фараонун кыыһа Амнерис (Айталина Адамова, Екатерина Корякина) аармыйа полководеһа Радамеһы таптыыр, оттон Радамес Эфиопия ыраахтааҕытын кыыһа, билиэҥҥэ түбэспит Аиданы таптыыр... Ол тугунан түмүктэнэрин, дьэ, эһиги бу Дж. Верди аатырбыт оператын премьератыгар кэллэххитинэ көрүөххүт.
Көстүүмнэрбит эҥин тигиллэн бэлэмнэр. Ол эрээри Аида опера тухары биир эрэ ырбаахылаах. Ону “миэнэ тоҕо биирий эрэ?” диэтэххэ, “Билиэҥҥэ сылдьар хамначчыт буоллаҕыҥ”, -- дииллэр (күлэр -- НГ.) Аида биир өттүттэн, ыраахтааҕы кыыһа, аны батталга сылдьар кулут. Онон уустук уобарас, соччонон угуйар, тардар курдук. Испэктээк туруон иннинэ уобараһы толору арыйар туһуттан, опера туһунан ааҕа, билэ-көрө сатыыгын, устуоруйатын кытта билсэҕин. Долгуйуу баар бөҕө буоллаҕа, ол -- артыыс олоҕун аргыһа, онто суох сатаммаккын...
--Прасковья, эйиэхэ саҥа үрдэллэри! Көрөөччүлэргин кэрэ куоласкынан мэлдьи үөрдэ, долгута сырыт!
Нина ГЕРАСИМОВА.