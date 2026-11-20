Ааспыт нэдиэлэҕэ Дьокуускайга аан дойдуга биллэр этно-мусукаан, виртуоз-хомусчут, хабарҕа ырыатын толорооччу, Саха сиригэр төрөөбүт-үөскээбит Олена Подлужная-Уутай кэнсиэрдээтэ. Билиэттэр эрдэттэн бүппүттэрэ иһиллибитэ, икки кэнсиэрин тухары сааланы тобус-толору көрөөччү муһунна. Бу иннинэ Дьокуускайга 2022 с. кэнсиэр тэрийэн турар.
Дьокуускайга кэлэрин баттаһа, көрсөн кэпсэтэр баҕалаах, көмөлөһөөччүтүн кытта сибээстэһэ сырыттым. “Хомойуох иһин, табыллыбат. Графига олус ыгым” диэн, сирэй көрсөн буолбакка, онлайн-интервьюну болдьостубут. Аҕыйах чаас анараа өттүгэр, алҕаһаабат буоллахпына, Иркутскайга этэ дуу, кэнсиэрдии турбут бэйэтэ ыйытыыларбар сонно тута сурук бөҕөтүн суруйан ыыта оҕуста. Саайтыгар көрдөххө, иккилии-үстүү күн арыттаах араас куоратынан гостуруол бөҕө. Итинник ыгым графиктаах киһи бэрт түргэнэ-тарҕана, улгума сөхтөрдө.
Биллэн турар, суругунан интервью сирэй көрсөн кэпсэтиигэ хайа да өттүнэн тиийбэтэ, дьоруойу толору арыйбата өйдөнөр. Ону санатан туран, кэпсэтиибитин саҕалыах.
– Олена, Сахаҥ сиригэр айаҥҥа туруммуккунан! Дьокуускайга хас сааскар диэри олорбуккунуй? Дьонуҥ билигин ханналарый?
– Дьокуускайга 35 сааспар диэри олорбутум. Манна төрөөбүтүм-улааппытым. Дойдубун наһаа ахтабын. Айылҕатын, томороон тымныытын, ханна да суох ыраас хаарын, Өлүөнэ өрүһү, күөллэри, ураты кэрэ сирдэрин – Күрүлүүрү, Өлүөнэ очуостарын, ойуурга тэллэйдии барарбын... Бүлүүлүүр аартыкка баар даачабытыгар оҕо сааһым ааспыта. Дьокуускайга Радиоцентр оройуонугар олорбутум. Куорат бастыҥ түөлбэтэ да буолбатар, миэхэ олус истиҥ өйдөбүллэри хаалларбыт. Сэмэйдик эрээри, эйэлээхтик уонна дьоллоохтук олорбуппут. Мин бу дойду салгынын эҕэрийэн, тыынын иҥэринэн улааппытым.
Кэлин үлэбинэн Москубаҕа көһөн барбытым. Кэлээт да, дьоммун Подмосковьеҕа көһөрөн аҕалбытым. Аҕам былырыын 80 сааһыгар олохтон барбыта. Ийэм билигин улахан убайбыныын Москуба уобалаһын Мытищи куоратыгар олорор. Толору хааччыйабын, эмтээн-томтоон бүөбэйдиибин. Ийэм 80 сааһын туолбута. Сааһырыы сиэринэн ыарытыйар да, олоххо көҕүн сүтэрбэт, бастыҥ хаһаайка, талааннаах маастар.
– Хантан хааннааххыный? Бэйэҕин ханнык омугунан ааҕынаҕыный?
– Өскөтүн дьонум төрүттэринэн сирдэтэр буоллахха – украинкабын. Ол гынан баран, бэйэбин оннук ылыммаппын. Тоҕо диэтэхххэ, бу норуот тылын да билбэппин, култууратыгар да иитиллибэтэҕим, биирдэ даҕаны баран көрбөтөҕүм. Ханна да тиийдэрбин бэйэбин мэлдьи “сахабын” дэнэбин. Саха эйгэтигэр, саха оҕолорун ортотугар улааппытым, Дьокуускайга Муусука үрдүкү оскуола-интэринээтигэр үөрэммитим. Итиэннэ биһиги Төрүт сокуоммутугар ыйылларынан, хас биирдии киһи омугун бэйэтэ быһаарар, ким даҕаны “эн омугун атын” диир кыаҕа суох. Онон, этэргэ дылы, дьүһүнүм – атын, кутум-сүрүм – саха.
– Сахалыы төһө холкутук саҥараҕыный?
– Билэн бөҕө буоллаҕа дии! Саҥарабын, суруйабын, ааҕабын, ыллыыбын. Оскуолаҕа тылы үөрэппитим. Сахалар ортолоругар сахалыы эйгэҕэ сылдьыбыт буоламмын, үөрэтэрбэр туох да уустугу көрсүбэтэҕим, “саха тылын үөрэтиэхтээхпин” диэн эрэйи көрбүппүн өйдөөбөппүн, мэлдьи билэр тылым курдук этэ.
– Саха хомуһун бастаан хас сааскар илиигэр туттуҥ этэй?
– Алтабар. Ыаллыы олорбут саха ыалыгар хомустаахтара. Кинилэр Диана диэн кыыстарыныын доҕордоһорум. Бырааһынньыктарга санныбытыгар кырса тириитин иилинэн баран, дьоммут иннилэригэр туран хайдах сатыырбытынан хомус тардарбыт. Хомуһу кытта билсиим ити курдук саҕаламмыта.
– Элбэх киһи тардар да, бу үстүрүмүөнү дьиҥ чахчы баһылыыр киһи аҕыйах. Маҥнай утаа сатамматаҕына, төһө санааҥ түһэр этэй?
– Дьылҕам суола тардыбыта эбитэ дуу, талааннааҕым биллибитэ эбитэ дуу – тоҕо эрэ хара бастааҥҥыттан хомуска ураты таптал үөскээбитэ. Хомус да, мин да бэйэ-бэйэтигэр бэркэ үөрэммиппит, арыллыбыппыт. “Маны сатаабатаҕым, бу ньыма ыараханнык табыллыбыта” дии санаабыппын төрүт өйдөөбөппүн. Барытын түргэнник-тарҕаннык, буолуохтааҕын курдук сатаан иһэрим. Билигин санаатахпына, мин хомуһу тардар буолбаккабын, хомус хайдах эрэ бэйэтинэн миэхэ оонньуур курдук эбит. Саҥа ураты тыаһы-ууһу судургутук, оонньуур ньыманан таһааран иһэрим.
– Билигин хомуһуҥ бүтүн кэллиэксийэ буоллаҕа буолуо. Саха маастардарыныын хайдах үлэлэһэҕин?
– Хомуһу тардыбытым 34 сыл буолла. Бу сыллар тухары миэхэ чопчу ханнык хомус наадатын билэбин. Бэйэм маастарбын булбутум, уонча сыл устата кинилиин үлэлэһэбин. Кини мин идиэйэбинэн, толкуйбунан, бэйэм хайдах быһыылааҕы, тыастааҕы-уустааҕы баҕарарбынан миэхэ эрэ хомустары оҥорор. Ааптарскай хомустарбын “УУТАй” диэн ааттаабытым. Аан дойду бары муннугар атыылаһаллар. Идэтийбит пианист буоламмын, муусуканы үчүгэйдик истэр дьоҕурдаахпын. Хомустарым ыраас нуоталаахтар, бөҕөлөр-таҕалар, ыарахан ноҕоруусканы, күүскэ охсору тулуйаллар. “Сыыйа тардыы” диэн саха үгэс буолбут тардыытыгар да, түргэн тэтимнээх охсууга да бэркэ барсаллар.
Саха уустарыттан урут Феликс Комиссаровы, Эдуард Тарабукины, Егор Тартаковы, Афанасий Мандаровы уо.д.а. кытта үлэлэспитим. Кэлин бэйэм “УУТАй” хомустарбынан эрэ оонньуубун. Ону тэҥэ Артем Киренскэйтэн аан дойду дьонун сөхтөрүөн сөхтөрбүт икки тыллаах хомустаахпын.
Иван Колодезников-Үрүҥ Уустан “Кынаттаах” хомустаахпын. Бу хомуспун хараҕым харатын курдук харыстыыбын. Хомойуох иһин, маастар 2023 с. олохтон барбыта. Үкчү маннык хомуһу аны миэхэ ким да оҥорор кыаҕа суох.
– Эйиэхэ аан дойду араас омугун хомуһа баар. Тэҥнээн көрөр таһымнаах да, дьоҕурдаах да киһигин: саха хомуһа туох уратылааҕый?
– Чахчы, хомус арааһын мустум. Кытай, дьоппуон омуктан саҕалаан Сицилия, Австрия хомустарыгар тиийэ. Мин көрүүбэр, баҕар, атын омуктар “тарда үөрэммит хомуһа буолан этэр” диэхтэрин сөп эрээри, чахчы, баары этэбин: барыларыттан ордук күүстээх тыастаах, муусукаалынай, этигэн – саха хомуһа!
Хас биирдии омук хомуһа туспа майгылаах, тыастаах-уустаах. Биһиги хомуспут тыаһыгар очуос хайа, алаас, туундара, хотугу кыыл таба, көтөр-сүүрэр, тоһуттар тымныы, өҥүрүк куйаас – барыта баар. Арыт буурҕа ыйылыыр, арыт нарын сардаана тыллар. Оһуокай, тойук дуораһыйар, олоҥхо тыла кутуллар. Ураты тыастаах этигэн хомус.
– Омук сирдэрин тилийэ кэрийдиҥ. Саха хомуһун хайдах ылыналларый?
– Омугуттан тутулуга суох, ханна да тиийдэрбин – саха хомуһа дьиҥнээх “фурор” оҥорор. Аан дойду 30-тан тахса дойдутугар сырыттым. Бүтэһигин – Гонкоҥҥа. Гонконнааҕы Кытай национальнай аркыастырын кытта “Биир тыын – биир дойду” дьүһүйүүнү оонньообуппут. Саха уонна кытай төрүт үстүрүмүөннэрэ дьүөрэлэһэн ураты таһымнаах туоруруу буолбута.
Билигин 40 саастаахпын, сүүрбэлээхпэр курдук айан судургутук бэриллибэт. Ол гынан баран, айаҥҥа сааһын эбилиннэҕин аайы атын уопут, туспа билии кэлэр эбит. Урут харса суохтук айанныыр эбит буоллахпына, билигин эниэргийэбин, доруобуйабын көрүнэбин, бэйэбэр харыстабыллаахтык сыһыаннаһабын.
Хомус бэйэтэ сөҕүмэр күүстээх. Икки чааһы быһа атаххар туран эрэ тохтоло суох тардар диэн абытайдаах үлэ, эниэргийэ олус баранар. Киһи бэйэтин күүһэ онно хайдах да тиийбэт, мин күүһү хомустан бэйэтиттэн ылабын. Куттаах үстүрүмүөн. Итиэннэ дьиэбэр сынньанан сылаабын таһаарабын. Кырдьыгынан эттэххэ, дьиэбэр сэдэхтик көстөн ааһабын.
– Сахалыы таҥастарыҥ олус сиэдэрэйдэр! Сахалыы үрүҥ көмүс симэхтэргин көрөөт, омуктар сөҕөллөрө-махтайаллара буолуо...
– Сахалыы көстүүмүм ахсаанын ааҕа да сатаабат буоллум, элбээтэ... Саха норуотун култууратын аан дойду таһымыгар көрдөрөр буоламмын, көстүүмнэрбэр хаһан даҕаны үппүн-харчыбын харыһыйбатаҕым. Көстүүмнэрбэр анаан дьиэбитигэр туспа хостоохпут. Аҥаардас халадаайым ахсаана 15 кэриҥэ. Үрүҥ көмүс симэҕим “винтажнай” диэххэ сөп. Эдэр сылдьан “Уран Саха” фирматтан рассрочканан атыыласпытым. Ыйааһына – 7 киилэ. Кэлин эбии симэхтэрин атыылаһан ситэрэн-хоторон биэрбитим. Алтантан сахалыы кэмпилиэк симэхтээхпин, Надежда Ермолаева оҥорбута. Оҕуруо киэргэллэрбин Анджела Баишеваҕа сакаастаабытым.
– Эйигин ситиһиэхтээҕин ситиһэн тэйэр сытыы-хотуу, тобуллаҕас толкуйдаах кыыс диэн көрөбүн. Тус олоххор хайдаххыный?
– Көннөрү олохпор чуумпу, холку киһибин. Интровертпын, ол эбэтэр, улахан хампаанньата, сүпсүлгэнэ суох чуумпу олоҕу ордоробун. Бэйэм бэйэбэр сылдьарбын, наҕыллык дьиэҕэ үлэлиирбин сөбүлүүбүн. Соҕотох сырыттахпына, араас санаа киирэр, идиэйэ кутуллар. Баҕар, соһуйуоххут – дьиэбит иһэ уу чуумпу буолар. Арай дьиэбит саалатыгар устуудьуйабытын үлэлэттэхпитинэ, дьэ, тыас-уус өрө ньиргийэ түһэр.
– Кэргэҥҥиниин иккиэн айар куттааххыт. Аны туран, эн тохтоло суох айаҥҥа сылдьаҕын. Төһө тапсаҕытый?
– Кэргэмминиин Королев диэн тыаҕа кэриэтэ турар куоракка чааһынай дьиэҕэ олоробут. Бииргэ буолбуппут уон сыл буолла, 2021 с. саахсаламмыппыт. Кини – мусукаан. Биһиэхэ, нууччалыы эттэххэ, идиллия. Бэйэ-бэйэбитин тыл аҥаарыттан өйдөһөбүт, бу диэн эттэххэ, улаханнык кыыһырсыбыппытын да өйдөөбөппүн. Бииргэ буолбуппут ыраатта, олоххо уопуттаах дьоммут: бэйэ-бэйэбитин убаастыыбыт, сыһыаммытын сыаналыыбыт. Ким даҕаны баһыйа сатаабат, кыһалҕа да баар буоллаҕына, судургутук быһаарабыт. Ол гынан баран, быһаарыыны үксүн мин ылабын, тоҕо диэтэххэ, кэргэним миигин кытта мөккүһэр туһата суоҕун билэр (күлэр).
– “Куурусса иитэр” диэн ааҕан аһарбыттааҕым. Артыыс киһи кууруссалары кытта букунаһа сылдьаргын харахпар кыайан ойуулаан көрбөппүн, бириэмэҥ да ыгыма буолуо.
– Ити – кырдьык. Кууруссаны иитии – сөбүлүүр, уоскуйар дьарыгым. Саас аайы чоппуускалары инкубаторга бэйэм “төрөтөбүн”. Сайын гостуруол, кэнсиэр аҕыйах кэмигэр, көрөн-истэн улаатыннарабын. Бырамыысыланнай далааһыннаах элбэх кууруссаны ииппэппин, дьоҕус хаһаайыстыбалаахпыт. Хас биирдиилэрэ ааттаахтар, тус-туһунан майгылаахтар, хайа куурусса тугу сөбүлүүрүн билэбит. Биһиги айаҥҥа сылдьар кэммитигэр дьиэбитин ыалларбыт көрөллөр. Куоскаларбытын, кууруссаларбытын дьүөгэм дьиэбитигэр олорон эрэ көрөр-истэр. Ыраах да сырыттарбыт, барытын хонтуруоллуу олоробут, бэл, кууруссаларбыт уйаларын иһигэр видеокамералар тураллар (күлэр). Дьиэбин аҕыннахпына, төлөпүөммэр камеранан көрөбүн.
Күндү сахам дьоно, доруобай, этэҥҥэ эрэ буолуҥ. Барыгытыгар махтал, таптал! Саха сиригэр төрөөбүппүнэн, саха тылын, култууратын кытта алтыһан улааппыппынан киэн туттабын.
Түмүккэ эбэн этэрим суох. Арай “Олена Подлужная-Уутай дьолбутугар төрөөбүт кыыс” диибин.
Диана Клепандина кэпсэттэ.