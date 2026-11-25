Ахсынньы 3 күнүгэр “Дьиэ кэргэн” диэн толору метражтаах уус-уран киинэни көрдөрүөхтэрэ. Бу киинэҕэ талааннаах эдэр режиссёрдар үлэлээтилэр: Айаал Струкин, Никита Давыдов, Иван Никифоров уонна Саргылаана Кондратьева. Киинэ 4 араас кэпсээни түмэр, бу кэпсээннэр биир уопсай тиэмэлээхтэр: дьиэ кэргэн олоҕор кириисис туһунан. Манна дьиэ кэргэҥҥэ атаҕастаныы, бэйэ-бэйэҕэ өйдөһүү суоҕун, төрөппүт тапталын уонна кэргэнниилэргэ алтыһыы тиийбэтин туһунан көстөр.
Кырдьык да, саха киинэтигэр көрөөччүнү толкуйдатар, дьоһуннаах тиэмэҕэ киинэ тахсыбатаҕа ыраатта. Онон биһиги киинэ режиссёра уонна продюсера Айаал Струкины кытта кэпсэттибит.
-- Айаал, эйигин кэмиэдьийэ жанрыгар үлэҕинэн билэбит. Былырыын икки кэмиэдьийэҥ “Мой парень – Айдол!” уонна “КСБ” тахсыбыттара. Оттон бу киинэ идиэйэтэ хайдах үөскээбитэй уонна сыала-соруга тугуй?
-- Хас биирдиибитигэр дьиэ кэргэн тиэмэтэ чугас буоллаҕа. Киинэ сүрүн идиэйэтэ, толкуйа соһуччу кэлбитэ. Былырыын доҕотторум Никита Давыдовы уонна Иван Никифоровы кытта олорон, “хас да кэпсээни устуохха уонна олору биир киинэҕэ холбуохха” диэн сүбэлэспиппит. Дьиэ кэргэҥҥэ туох кыһалҕа баарын бары да билэбит. Бу кыһалҕа барыта “киинэҕэ киэҥник сырдатыллар” диэн этэр кыаҕым суох. Дьокуускайга маннык тиэмэлээх киинэ уһулла да илик, быһыыта. Ол курдук, былырыын ырытан бараммыт, быйыл өйдөнөн, устан бүтэрдибит. Икки ый кэриҥэ уопсай бөлөхпүтүгэр кэпсэтиспиппит, ырыппыппыт. Икки ый буолан баран, саас муус устар ыйга, түмсэн, устан барбыппыт.
Биһиги киинэбит сүрүн санаата – дьиэ кэргэн олус суолталаах, ол эрээри хаһан да идийээл курдук буолбат. Хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ өйдөспөт буолуу, иирсээн, соҕотохсуйуу уонна да атын уустук түгэн син биир баар буолар. Ол эрээри саамай уустук балаһыанньаҕа даҕаны тахсар суол булуохха сөп диэн көрдөрүөхпүтүн баҕарабыт.
Мин “Дьиэ кэргэни” сырдык уонна үтүө киинэ диэм этэ, дьиҥнээх олоҕу сырдатар. Көрөөччүлэр киинэни көрөн баран, чугас дьоннорун туһунан толкуйдуулларыгар уонна кинилэргэ өссө элбэх болҕомтону ууралларыгар баҕарабыт. Үлэбит хаачыстыбалаах уонна интэриэһинэй буоларыгар күүспүтүн-уохпутун барытын ууран үлэлээтибит.
-- Хамаандаҕын билиһиннэр эрэ.
-- Хас биирдии режиссёр бэйэтин кэпсээнин устубута. Ону таһынан сынаарыйдары эмиэ бэйэлэрэ суруйбуттара. Хамаандам туһунан билиһиннэрдэххэ, Никита Давыдов бастакы драматическай киинэтэ буолбатах. Кини быйыл “Дьол сэттэ күнэ” диэн киинэтэ эмиэ тахсыбыта.
Бастаан үһүөн -- Никита, Ваня уонна мин -- устар былааннаах этибит. Ол эрээри өссө эбии биир кэпсээн наада диэн быһаарбыппыт – чуолаан дьахтар көрүүтэ наада диэн. Кини бэйэтэ туруорара буоллар ордук буолуо этэ дии санаабыппыт. Инньэ гынан Саргылаана Кондратьева биһиги хамаандабытыгар эбии киирбитэ. Былырыын кинини кытта киинэ бэстибээлигэр кыттыбыппыт, онно билсиспиппит. Саргылаана -- АГУИККИ устудьуона. Кинини кытта сибээскэ тахсан, устар усулуобуйаны барытын бэйэбит тэрийиэхпит, киниттэн кэпсээн эрэ ирдэнэр дэспиппит. Мин санаабар, бу киниэхэ үчүгэй уопут буолла. Дьиҥэр, киинэ устар бөлөхпүт улахан аҥаара -- “новичок”. Онон саҥа исписэлиистэри бэлэмнээн, кинилэргэ уопуппутун тиэрдэ сатыыбыт.
-- “Киинэни ыараханнык ылыныахтара” диэн долгуйбаккын дуо?
-- Киинэбитигэр оннук ыарахан сыана көстүбэт. Сытыы тиэмэлэри сымната сатаатыбыт. Кыһалҕалары метафоранан көрдөрдүбүт, онон көрөөччү суолтатын өйдүөҕэ. Ол эрээри табахтааһын сыаната баар буолан, көрөөччүбүт сааһынан “18+” хааччахтанар.
-- Кимнээх уһулуннулар?
-- Сүрүн оруолларга Анастасия Алексеева, Бүөккэ Бөтүрүөп, Айуолан Петров, Сайаана Чиркова, Павел Ченянов, Олеся Кондакова-Захарова оонньообуттара. Иккитэ кастинг оҥорбуппут. Холобур, Никита кэпсээнигэр артыыстара -- хаһан да киинэҕэ оонньооботох дьон. Атын кэпсээннэргэ биллэр артыыстарбыт эмиэ бааллар.
-- Саҥа уһуллар дьон үлэлэрин кыайыахтара суоҕа диэн куттал баара дуо?
-- Биллэн турар, куттал баара. Ол иһин элбэхтэ бэлэмнэммиппит. Кастинг кэмигэр киһи кыаҕын син биир көрөҕүн. Хаамыраттан олох куттаммат дьон бааллар. Идэтийбэтэх артыыстар – быластылыын курдуктар. Кинилэринэн тугу баҕарар айан таһаарыахха сөп. Эппиккэ дылы, тугу эппиккинэн сылдьаллар. Мин санаабар, идэтийбэтэх артыыстар оруоллары ис сүрэхтэриттэн кы7аллан оонньууллар.
– Артыыстартан тугу ирдиигин?
– Бэриниилээх буолары, итэҕэйиини. Баҕалаах дьону кытта үлэлиир үчүгэй. Мин кинилэргэ өрүү этэбин: “Тэҥҥэ хаамыахха, биир суолунан барыахха”, -- диэн.
-- Бэйэҥ кэпсээниҥ туох туһунан буоларый?
-- Мин кэпсээним ужас-дыраама жанрыгар буолар. Киинэҕэ кэргэнниилэр сыһыаннара көстөр. Эр киһи арыгылыыр уонна ойоҕун кырбыыр. Бу барыта оҕо хараҕын далыгар буолар, онон оҕо көрүүтүнэн кэпсэнэр. Бэл, хаамырабыт оҕо хараҕын таһымынан буолуоҕа. Мин маннык иһээччи аҕалаах дьиэ кэргэҥҥэ оҕо улаатара хайдаҕын көрдөрүөхпүн баҕарбытым. Бу барыта кэлин оҕоҕо хайдах дьайарын көрдөрөөрү.
Киинэ сюжетынан дьахтар, кэргэниттэн арахсан, оҕотун кытта көһөргө быһаарынар. Саҥа кыбартыыраҕа көһөллөр да, оҕо, мөлтөх эйгэҕэ улааппыт буолан, барытыттан куттана сылдьар буолар. Кини куттаныыта куһаҕан түүлгэ уонна дьикти фантазияҕа кубулуйар. Чэ, ити курдук. Барытын кэпсээн кэбиһиэхпин баҕарбаппын.
-- Артыыс оҕо уһулларыгар куттамматаҕа дуо?
-- Киинэҕэ төрөппүттэрэ мөккүһэр түгэннэрин кинитэ суох устубуппут. Артыыс оҕобут олус өйдөөх, бу барыта оонньуу буоларын өйдүүр. Уол артыыс кууруһугар сылдьар. Биллэн турар, төрөппүттэрэ сынаарыйы барытын аахпыттара.
-- Киинэ сюжета уус-уран дуу, эбэтэр дьиҥнээх олоххо олоҕурбут дуу?
-- Уобарастар холбоһуктаахтар. Биһиги уопсастыбабытыгар итинник элбэхтэ буолар дии саныыбын. Мин дьиэ кэргэҥҥэ атаҕастабылы көрсүбүт элбэх киһини билэбин. Уус-уран өттүнэн көрдөххө, биллэн турар, кыратык “киэргэтэн” биэрбитим. Итинник буолбатын туһугар бу кыһалҕаны аһаҕастык ырытыахха наада дии саныыбын.
-- Киинэ бүддьүөтэ төһөнүй?
-- Барытын ааҕан-суоттаан көрбүппүтүгэр киинэбит бүддьүөтэ 1 мөлүйүөн 100 тыһыынчаҕа тэҥнэһиэхтээҕэ. Биһиэхэ оннук харчыбыт суох буоллаҕа. Биир доҕорбут, биһиги өйөөн, 200 тыһ. биэрбитэ. Ол онон устубутунан барбыппыт. Ол эрээри, биһиги киинэбит харчы туһунан буолбакка, идиэйэ туһунан буоларын тута сэрэтэбит. Дьон үөскээбит кыһалҕаны көрөрүгэр, болҕомтотун уурарыгар кыһаллабыт. Онон киинэбит тахсыбытын кэннэ, “ньуулга” таҕыстахпытына, бэрт буолуо этэ.
-- Саха киинэтин инники сайдыытыгар туох этиилээххиний?
-- Үчүгэй киинэлэр тахса туруохтарын баҕарабын. Хас биирдии улууска, нэһилиэккэ киинэ платформата баар буоларын ситиһэллэрэ буоллар.
-- Айаал, оттон бэйэҥ тускунан ааҕааччыларбытыгар кыратык билиһиннэриэҥ дуо?
-- Мин Бүлүү куораттан төрүттээхпин. Анал режиссёр үөрэҕим суох эрээри, киинэни оҕо эрдэхпиттэн сөбүлүүбүн. Хаамыраны олох кырабар туппутум, биидьийэ арааһын устарым, режиссёр буолуохпун баҕарарым.
Кэлин улаатан баран, тэлэбиидэнньэҕэ таҥааччынан үлэлээбитим, ол быыһыгар сакааска биидьийэ устарым. Инньэ гынан сыыйа уопутуран испитим, киинэни хайдах усталларын өйдөөбүтүм. Кыра-кыралаан ону-маны үөрэтэн, билигин хаһыс да киинэбин уһуллум. Онон кыра эрдэхпиттэн ыра санаа оҥостубут идэбинэн үлэлии сылдьарбыттан олус үөрэбин.
Бу курдук айар талааннаах, ураты дьоҕурдаах эдэр дьон саха киинэтин сайыннарар сыаллаах үлэлии-хамсыы сылдьаллара кэрэхсэбиллээх.
Айаал Струкин “Дьиэ кэргэн” диэн киинэни ахсынньы 3 күнүттэн Сахабыт сирин бары киинэ тыйаатырдарыгар астына-дуоһуйа көрөргүтүгэр ыҥырар.
Татьяна ЖАНЧИКОВА.