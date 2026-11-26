“Омоон суоллар. Искупление” детективнэй дыраама көрөөччү дьүүлүгэр тахсыбыт бастакы нэдиэлэтигэр 6 851 524 солк. хомуйда. Онтон сэтинньи 19-гар буолбут сүрэхтэнэр күнүгэр 1 437 466 солк. киллэрбитэ. Киинэҕэ Ньургун Черов, Петр Садовников, Дьулуур Баланов оонньоотулар.
“Омоон суоллар. Искупление” – Саха НКИХ бырайыага. Жанра – детективнэй дыраама. 2024 с. уһуллубут сериал көстөн ааһар. 2026 с. сериал салгыытынан киинэ устубуттарын өйдүүр буолуохтааххыт. Эмиэ көрөөччү киэн сэҥээриитин ылбыта.
Киинэ туһунан. Ойуурга буолбут киһи өлүүлээх ыарахан быһылааны силиэстийэлииригэр оперативник Ньургун Васильев иннигэр уустук сорук турар: сокуон тугу этэринэн дьаһал таһаарар дуу эбэтэр киһи быһыытынан үтөү сүрэҕинэн дуу? Бу түбэлтэ дьоруойу дириҥ толкуйга түһэрэр, кини майгытын араас өттүттэн арыйар.