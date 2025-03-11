Срок и время проведения

День 1 - 18 марта 2025 года (вторник)

День 2 - 19 марта 2025 года (среда)

Круглый стол «Северное домашнее оленеводство во второй четверти XXI века» (по отдельной программе)

День 3 - 20 марта 2025 года (четверг)

7

Комбинированная эстафета (мужчины): 1 этап – бег на 100 м с седлом, арканом и палкой; 2 этап – метание аркана до 1 попадания с 10 м; 3 этап – гонки на верховых оленях (учах) – 1 км 4 этап – гонка на оленьих упряжках – 1 км

20 марта 2025 13.30 – 15.00

г. Якутск, Озеро «Сайсары»