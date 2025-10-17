“Профессионалитет” федеральнай бырайыак биир кэлим Аһаҕас аана өрөспүүбүлүкэ бары кэллиэстэригэр уонна техникумнарыгар алтынньы 18 күнүгэр ыытыллыа. Бу туһунан “Якутия 24” ханаалга “Актуальное интерью” биэриигэ үөрэх уонна билим миниистирин солбуйааччы Михаил Присяжнай эттэ.
“Маннык тэрээһин оскуола үөрэнээччилэригэр, кинилэр төрөппүттэригэр, интэририэһиргиир дьоҥҥо саҥа идэлэр тустарынан билиини хаҥатыа, маны сэргэ “Профессионалитет” бырагырааматынан үөрэнии кэскилин арыйыа. Биир кэлин Аһаҕас аан сүрүн сыала – кэллиэстэргэ уонна техникумнарга үөрэнии туһунан сырдатыы эрэ буолбакка, аныгы кэмҥэ ирдэнэр идэлэри, ыччат сайдыытыгар кэскиллэри кэпсээһин буолар. Тэрилтэлэри квалификациялаах каадырырдарынан хааччыйыыны быһаарарга сүрүн садаача турар. Оскуола үөрэнээччилэрин, учууталлары, төрөппүтэри тэрээһиҥҥэ ыҥырабыт”, -- диэн эттэ.
Бырагыраама чэрчитинэн орто идэлээх үөрэхтээһин тжрилтэлэригэр экскурсиялар, киирии уонна үөрэнии туһунан иһитиннэриилэр, төрөппүттэр мунньахтара о.д.а. күүтэр.
Сиһилии бу сигэнэн ааҕан билсиэххитин сөп: https://www.sakha.gov.ru/news/13901