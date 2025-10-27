Алтынньы 21 күнүттэн Хаҥалас улууһун дьаһалтата Дьокуускайга диэри оптуобуһунан айаны олохтоото. Олохтоох “Атлант Авто” ХЭТ 210 №-дээх маршруту сырыннарарын туһунан улуус дьаһалтатын пресс-сулууспата иһитиннэрэр.
Быһаарыы улуус баһылыга Сергей Гребнев тырааныспар миниистирэ Владимир Сивцевы кытары көрсүһүүлэрин кэнниттэн ылылынна. Санатан кэпсээтэххэ, “ЯПАК” МУП 201 №-дээх рейстэрэ үбүлээһин суоҕуттан “Мохсоҕоллоох – Покровскай – Дьокуускай” хайысханан сылдьар тохтообуттара.
“Буолбут балаһыанньаҕа биһиги сүрүн садаачабыт – улуус олохтоохторун тохтоло суох тырааныспарынан хааччыйыы. “Атлант Авто” ХЭТ тэрилтэҕэ бииргэ үлэлииргэ бэлэмнэригэр уонна суһал быһаарыы ылыммыттарыгар махтанабын”, - диэн Сергей Гребнев эттэ.
“Атлант Авто” генеральнай дириэктэрэ Туйаара Захарова айанньыттары куттула суохтук уонна табыгастаахтык айанныылларыгар бары күүһү ууруохпут диэн эрэннэрэр. Маннык хайысханан үлэ 2025 сыл бэс ыйыттан барар.
Кылгас болдьохтоох кыраапык 2025 сыл бүтүөр диэри олохтонно.
210 №-дээх маршрут араспысаанньата:
Мохсоҕоллоох — Булгунньахтаах 07:00
Булгунньахтаах — Мохсоҕоллоох 07:40
Мохсоҕоллоох — Покровскай 08:30
Покровскай — Төхтүр 09:00
Төхтүр — Дьокуускай 09:45
Дьокуускай — Төхтүр 17:00
Төхтүр — Покровскай 18:00
Покровскай — Мохсоҕоллоох 18:45
Мохсоҕоллоох — Булгунньахтаах 19:10
Булгунньахтаах — Мохсоҕоллоох 19:40
Сүрүн тохтобуллар:
Мохсоҕоллоох оптуобус вокзала
Булгунньахтаах уонна Бэстээх сэлиэнньэлэригэр тохтобуллар (нэһилиэк дьаһалтатыгар тохтобуллаах)
“Даачалар” тохтобул
Покровскай куорат оптуобус вокзала
Ой сэлиэнньэтин тохтобуллара
Уулах-Аан (трассанан),
Өктөм (суолга)
Төхтүр сэлиэнньэтэ (Байкалова уулуссаҕа суол быһа охсуһуута)
Покровскайтан Дьокуускайга диэри айан сыаната – 300 солкуобай.
Хаартыска: Мария Васильева, ЯСИА.