Быйыл Арассыыйаҕа Улуу Кыайыы 80, Арассыыйаҕа Аҕа дойдуну, Саха сиригэр Ийэ дойдуну көмүскээччи сылыгар туһаайыллыбыт “Дойдубут туһугар” кэпсээн күрэҕин түмүгэ биллэрэ аҕыйах хонук хаалла!
“Ситим” медиа-тэрилтэ, “Кыым” хаһыат, “Күрүлгэн” уус-уран сурунаал эрэдээксийэлэрэ, СӨ национальнай бибилэтиэкэтин өйөбүлүнэн ыытыллыбыт куонкуруска Сахабыт сирин араас муннугуттан уопсайа 20-тэн тахса үлэ киирдэ. Бастыҥтан бастыҥ ааптардар ааттарын номнуо ахсынньы 16 күнүгэр билиэхпит.
Уран сурукка, уус-уран айымньыга дьоҕурдаах дьоммутугар болҕомто ууруллар, айар-суруйар дьону көҕүлүүр куонкурус кыайыылаахтара кимнээх буоллулар? Кэлиҥ, сылдьыҥ, сэргээҥ!
Буолар сирэ: СӨ национальнай бибилэтиэкэтин кыраайы үөрэтэр национальнай пуонда салаатын ааҕар саалата. Аадырыһа: Ленин пр.40, 1 этээс.
Буолар бириэмэтэ: 15:00 чаастан