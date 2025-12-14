Киир

Киир

  4. “Дойдубут туһугар” кэпсээн күрэҕин түмүгэ биллэрэ аҕыйах хонук хаалла!

Быйыл Арассыыйаҕа Улуу Кыайыы 80, Арассыыйаҕа Аҕа дойдуну, Саха сиригэр Ийэ дойдуну көмүскээччи сылыгар туһаайыллыбыт “Дойдубут туһугар” кэпсээн күрэҕин түмүгэ биллэрэ аҕыйах хонук хаалла!

“Ситим” медиа-тэрилтэ, “Кыым” хаһыат, “Күрүлгэн” уус-уран сурунаал эрэдээксийэлэрэ, СӨ национальнай бибилэтиэкэтин өйөбүлүнэн ыытыллыбыт куонкуруска Сахабыт сирин  араас муннугуттан уопсайа 20-тэн тахса үлэ киирдэ. Бастыҥтан бастыҥ ааптардар ааттарын номнуо ахсынньы 16 күнүгэр билиэхпит.

Уран сурукка, уус-уран айымньыга дьоҕурдаах дьоммутугар болҕомто ууруллар, айар-суруйар дьону көҕүлүүр куонкурус кыайыылаахтара кимнээх буоллулар? Кэлиҥ, сылдьыҥ, сэргээҥ!

Буолар сирэ: СӨ национальнай бибилэтиэкэтин кыраайы үөрэтэр национальнай пуонда салаатын ааҕар саалата. Аадырыһа: Ленин пр.40, 1 этээс. 

Буолар бириэмэтэ: 15:00 чаастан

