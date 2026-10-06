АЛРОСА оҕо дьоҕурун сайыннарар аналлаах “КиноМАНиЯ” үөрэх симиэнэтин өйөөбүтэ биэс сыл буолла. Уопуттаах настаабынньыктар оҕолор айар-тутар индустрияҕа (креативнай индустрия) суолларын тобулалларыгар маастар-кылаастары ыыталлар уонна ментор сиэссийэлэрин тэрийэллэр. Алмаастаах хампаанньа сүргэни көтөҕөр көмөтө үгүс ыччакка кинематография суолун арыйар.
Быйыл балаҕан ыйын 20-с күнүттэн алтынньы 1-кы күнүгэр диэри ыытыллыбыт 12 күннээх үөрэх кэмигэр өрөспүүбүлүкэ араас улууһуттан мустубут 57 оскуола үөрэнээччитэ кылгас кэрчиктээх 7 киинэни уһулла. Хас биирдии киинэ оҥорон таһаарыы бары түһүмэҕин ааста – сценарийы суруйууттан саҕалаан монтаһыгар тиийэ. Өрөспүүбүлүкэ сүрүннүүр эспиэрдэрин салалтатынан, оҕолор режиссер-сценарист, оператор, тыас-уус режиссера, монтажер, туруорааччы-худуоһунньук уонна, биллэн турар, артыыс буоларга холонон көрдүлэр.
Быйылгы үөрэх уратыта диэн, киинэни оҥорууга аан бастакытын Оҥоһуу Өй технологията туһаннылар. Ол сорудаҕы үөрэнээччилэр кыайа-хото туттулар. Уопсайынан, киинэ эйгэтин профессионаллара билинэллэринэн, сылтан сыл оҕолор соһуталлара элбээн иһэр. Сорохтор күн бүгүн даҕаны бэйэлэрэ үрдүк хаачыстыбалаах медиа-контены устар кыахтаахтар. Дьэ ону “КиноМАНиЯ” үөрэх бырагырааматын бэһис симиэнэтигэр сылдьыбыт ыччаттар “Лена” киинэ тыйаатырыгар буолбут “сабыылаах көрдөрүүгэ” илэ-чахчы дакаастаатылар.
“Атын эрэгийиэннэри кытта тэҥнээтэххэ, Саха сиригэр киинэ индустрията олус үрдүк таһымнаах. Ол гынан баран, биһиги норуоттар икки ардыларынааҕы ырыынакка тахсыахпытын баҕарабыт. Онон “КиноМАНиЯ” нөҥүө ааспыт ыччаттар кэлин саха киинэтин эйгэтигэр саҥалыы тыыны киллэриэхтэрэ диэн эрэнэбин”, – диэн СӨ Үүнэр көлүөнэ тус сыаллаах пуондатын генеральнай дириэктэрэ Владимир Егоров эттэ.
Элбэх оҕо “КиноМАНиЯ” үөрэҕэр сылдьан баран, талыахтаах идэтин эрдэттэн быһаарыммыт, сыл-сорук туруорунан анаан дьарыктанар буолбут. Үүнэр көлүөнэ пааркатын дириэктэрэ Вадим Яковлев эппитинэн, бу бырайыак талааннаах ыччат киинэ индустриятыгар дьиҥнээх уопуту ыларыгар, киинэ эйгэтин профессионалларыныын билсэригэр уонна идэ дэгэтин иһиттэн билэригэр көмөлөһөр. Бырагыраама выпускниктара кэлин айар үрдүк үөрэхтэргэ киирэллэр, айар-тутар индустрия идэлэрин талаллар, бэйэлэрин бырайыактарын саҕалыыллар.
“АЛРОСА уонна Үүнэр көлүөнэ пуондата 5 сыл устата көмөлөспүттэрин түмүгэр, биһиги оҕону-ыччаты сайыннарар аналлаах айар-тутар индустрия бөҕө акылаатын оҥордубут. Маннык куонкурустар уонна интенсивтэр араас билиилээх уонна сатабыллаах айар ыччаты түмэллэр. Үөрэх кэмигэр кинилэр айар эйгэҕэ хайдах умсугуйалларын, үүнэн-сайдан тахсалларын илэ көрөбүт. Биһиги выпускниктарбыт киинэ эйгэтигэр быһаччы сыһыаннаах үрдүк, орто үөрэхтэргэ киирэллэр. Кинилэртэн биһиги кэнэҕэски режиссердарбыт, оператордарбыт, артыыстарбыт үүнэн тахсыахтара.
Ити барыта АЛРОСА баар буолан олоххо киирдэ. Кини Паарка үлэтин хара тэриллиэхпититтэн өйүүр. Хампаанньа биэрбит харчытынан биһиги профессиональнай оборудованиены уонна бырагырааманы атыыласпыппыт. Онтубутун биэс сыл үтүө түмүктээхтик туһана олоробут, оҕолор киинэ усталлар, атын да бырайыактарбытыгар наада буолар”, – диир Вадим Яковлев.
Дьүүллүүр сүбэ 12 номина-цияҕа кыайыылаахтары быһаарда. Сүрүн бирииһи – “Бастыҥ киинэ” аатын (Гран-при) – дьүүллүүр сүбэ биир санаанан “Сандаар” хамаанда “Пересдача” киинэтигэр иҥэрдэ, оҕолор алмаастаах хампаанньа бэлэхтэрин туттулар. Ону таһынан, АЛРОСА анал бирииһин “Билгэ” киинэ сценарийын суруйбут Олеся Николаева ылла.
“КиноМАНиЯ” туһунан санаатын Уус Алдан Кэптэнитин интэринээт-лиссиэйин 10-с кылааһын үөрэнээччитэ, “Бастыҥ артыыс” номинация кыайыылааҕа Павел Герасимов үллэһиннэ:
– Мин бэйэбит хамаандабытыгар уонна 4-с №-дээх “Кадр за кадром” хамаанда “Билгэ” киинэтигэр артыыс быһыытынан үлэлээтим. Икки симиэнэнэн уһуллар олус уустук этэ эрээри, икки хамаанда туһугар ис сүрэхпиттэн кыһалла сатаатым. Биһигини артыыс маастарыстыбатыгар үөрэппит Светлана Яковлеваҕа үтүө үөрэҕин уонна өйөбүлүн иһин махтанабын. Кини биһигини бэрт кылгас кэм иһигэр каадырга сөпкө тутта-хапта сылдьарга үөрэппитин таһынан, араас эмоцияны сөпкө көрдөрөргө уһуйбута. Саҥата, тыла суох этюд туруорарга сорудахтаабыта. Илиини-атаҕы хамсаппакка, саҥата суох этюду көрдөрөр бастаан олус уустуга, бэл, күлүүлээх да курдуга. Ол да буоллар хамаандабыт олус доҕордосто. Үөрэҕи сөбүлээтим аҕай.
Мин кинематограбы уонна тыйаатыры уруккуттан сөбүлүүбүн. Ол да иһин буолуо, оскуолабар “Сайдам” диэн дьоҕус тыйаатыры тэрийбитим. Москубаҕа Щепкин аат. институкка эбэтэр АГУИККИ-гэ туттарсар былааннаахпын. Артыыс эбэтэр дыраама тыйаатырын режиссера буолуохпун баҕарабын, киинэҕэ да холонон көрүөм.
“КиноМАНиЯ-ҕа” сылдьан артыыстыыр дьоҕурбун сайыннардым, айар-тутар ыччаты, өрөспүүбүлүкэбит биллиилээх кинематографистарын кытта билистим. Ол киһи сүргэтин көтөҕөр эбит, – диир Павел.
kyym.ru