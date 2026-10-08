Бу көрөр хаартыскаҕыт 2020 сыллаах түһэрии. Сайсары уокуругун уулуссатын суолун көрөҕүт. Быстар мөлтөх. Билигин да балаһыанньа улаханнык уларыйа илик.
Бу күннэргэ Дьокуускай дьаһалтата уонна “ЖСК Маяк” ХЭУо Сайсары уокуругун 75-с, 84-с, 111-с уонна 112-с кыбартаалларын биир кэлимник сайыннарарга анаммыт дуогабар түһэристилэр. Докумуоҥҥа баһылык Дмитрий Садовников уонна хампаанньа дириэктэрэ Николай Поскачин илии баттаатылар.
Бырайыак 15 сылга ааҕыллан оҥоһулунна, Дьокуускай тас көстүүтүн тупсарарга биир сүрүн суолталаах буолуоҕа. Уопсайа 29,6 гектардаах сир хабыллыаҕа. Бырагыраама чэрчитинэн 250 тыһ. кв.м. дьиэни үлэҕэ киллэрэр былаан турар.
Бырайыак социальнай хайысхалаах буолуоҕа: элбэх кыбартыыралаах 38 дьиэттэн олохтоохтору көһөрүөхтэрэ, итилэртэн 32 дьиэ – хаарбах туруктаах. Бастакынан Ново-Карьерная уулусса 43/3 №-дээх дьиэтин көһөрүөхтэрэ. Маны 2027 сыл ахсынньы 24 күнүгэр диэри бүтэрэр соруктаахтар.
Дьиэ-уот тутуутун таһынан социальнай уонна инфраструктурнай базаны эмиэ тупсарыахтара. Саҥа кыбартаалга 990 миэстэлээх оскуола, 350 миэстэлээх уһуйаан, урукку уһуйааҥҥа 93 миэстэлээх эбии тутуу, симиэнэҕэ 180 киһини көрөр кыахтаах бэликилииньикэ дьэндэйиэхтэрэ. Ону таһынан былааҥҥа уопсастыбаннай сирдэри тупсарыы, массыына тохтуур сирин оҥоруу, атыы-эргиэн киинин тутуу баар. Дьон олороругар эргиччи табыгастаах усулуобуйаны тэрийэр баҕалаахтар.
Бу бырайыак олоххо киирэн бардаҕына, баҕар, туох эмэ хамсааһын тахсаарай?
Хаартыска “Убитые дороги” уопсастыбаннай хамсааһын саайтыттан.