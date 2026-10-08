Аҕыйах хонуктааҕыта Иркутскай уобалаһыгар улахан сыстыганнаах чумаа хамсыга туран эрэрин туһунан бииртэн биир дьулаан сурахтар тарҕаммыттара.
Бу күннэргэ Кириэмил “куолаһа” Дмитрий Песков “сымыйа сурахтары итэҕэйимэҥ, манан анаан дьарыктанар Роспотребнадзор официальнай биллэриитин эрэ истиҥ” диир. Оттон Роспотребнадзор “Сибиир уонна Уһук Илин Чумааны утары институтун үлэһиттэрэ бэрэбиэркэ бөҕөтүн ыыттылар, анаалыс бөҕөтүн оҥордулар. Бу иннинэ тарҕаммыт “чумааны утары охсуһар институт дьахтара чумааҕа сутуллан өллө” диэн сурах – сымыйа. Кини атын ыарыыттан өлбүт” диэн иһитиннэрэр. Чэ, хата оннук эрэ буоллун... Аны онтубут итэҕэс...
Арассыыйаҕа кутталаах чумаа ыарыыта тарҕанан эрэрин туһунан сурахтар АХШ-ка кытта тиийбиттэр. Ол курдук, Д.Трамп “онно биһиги туох кыалларынан көмөлөһүөхпүтүн сөп” диэн биллэрбитэ. “Барахсан, үтүө да санаалаах киһи ээ” диэххэ айылаах.
Роман Наумов © URA.RU хаартыската.