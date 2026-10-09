Реклама Кыым 300-250 (МОБ)
  2. Сонуннар
  3. Сонуннар
  4. “Туймаада” агрохолдинг бородууксуйата дьон биһирэбилин ылла

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Сахабыт сирин биир бигэ, бастыҥ тэрээһиннээх олохтоох бородууксуйаны оҥорон таһаарар бөдөҥ тэрилтэтэ – “Туймаада” агрохолдинг – араас таһымнаах тэрээһиҥҥэ, дьаарбаҥкаҕа мэлдьи көхтөөхтүк кыттар. Балаҕан ыйын 25-27 күннэригэр Дьокуускайга ыытыллыбыт “Ас-үөл-2026” быыстапка-дьаарбаҥкаҕа улахан түһүлгэни олохтоон, бэрт тэрээһиннээхтик кыттан, дьон-сэргэ болҕомтотун тардыан тарта.

 

Билэрбит курдук, “Туймаада” агрохолдинг киэҥ хаһаайыстыбалаах: дойду үрдүнэн сураҕырбыт “Кладовая Олёкмы” ХЭУо оҥорор сыырын, “Туймаада” кэмбинээт “Таптал” брендин үүт аһын, “Бөртө сылгы собуота” хаһаайыстыба, “Туймаада” экоферма, “Победа” ХЭУо сип-сибиэһэй, эмис да эмис этин, Нерюнгритааҕы куурусса баабырыкатын араас бородууксуйатын атыылаһаары, дьон-сэргэ үс күн устата тохтоло суох тоҕуоруста.

 

 

“Туймаада” агрохолдинг түһүлгэтэ өрүү сонун бородууксуйалаах буолар. Быйыл ыаммытынан үүтү атыылаан, куорат олохтоохторун үөртүлэр, бэйэлэрэ иһиттээх кэлэн, куттаран ыллылар. Сибиэһэй этинэн эрэ муҥурдамматылар: ыыһаммыт эт арааһыттан саҕалаан эриллибит эт хас да көрүҥэр, шашлыкка тиийэ ас эгэлгэтин тардан кэбистилэр. Онно полуфабрикаттары – кэтилиэти, биточканы, бэлимиэни, голубцыны уо.д.а. – эбэн кэбистэххэ, киһи наадыйбытын барытын биир сиртэн булан-талан барар кыахтанна. Ону таһынан Саха сиригэр үүммүт отон барыанньан, сироп арааһын атыыга таһаардылар.

 

  • Ити да гыннар, дьон ордук хамаҕатык атыылаһар сөбүлүүр бородууксуйалаах буолар. Дьаарбаҥкаҕа “Кладовая Олекмы” оҥорон таһаарар Өлүөхүмэ сыыра, “Таптал” бренд халбаһылара, ыыһаммыт бородууксуйалара, үүт аһа “былааһы” ыллылар. Мин көрдөхпүнэ, түһүлгэҕэ киирбит хас иккис киһи сибиэһэй эти, үүтү-арыыны таһынан сыыры, ынах, сибиинньэ ыыһаммыт этин, сыатын тутан тахсар.

 

Өлүөхүмэ сыыра

 

Өлүөхүмэ сыырын аҕыйах тылынан сырдаттахха, табыллыыһы. “Кладовая Олекмы” “Туймаада” агрохолдинг” АУо иһинэн тэриллэн үлэлиир тэрилтэ. Агрохолдинг састаабыгар 2018 сыл алтынньытыгар киирбитэ. Үүт ас болдьоҕо кылгас буолан, Дьокуускайга арыый уһун болдьоххо харайыллар астар кэлэллэр. Холобур, Өлүөхүмэ сыыра, “Любительское” арыы, ону таһынан джем, сироп... Сорох сиргэ сыыры бороһуок үүтүнэн астыыр буоллахтарына, Өлүөхүмэ сыыра дьиҥнээх ынах үүтүнэн оҥоһуллар. Холмогуор боруода ынах аныгылыы технологиянан “буруолуу” сылдьар ыаммытынан үүтүн кэмбинээккэ аҕалаллар, ол иһин сыыры амсайбыт эрэ барыта ону таайар. Өлүөхүмэҕэ сыыр оҥоһуллар буолбута 22 сыл буолла. Сыыры оҥоруу бастакы сыллардааҕар үс бүк элбээтэ: технология да сайдыбыт, маастарыстыба да үрдээбит, сыыр көрүҥэ да эбиллибит. Айахха киирдэҕинэ, ууллар. Биирдэ амсайдыҥ да, умнубат эбиккин. Ол иһин да дьон минньиһиргэтэр, атыыга итии бэрэски курдук хамаҕатык барар эбит!

 

награды

 

***

 

Кэлиҥҥи сылларга “Туймаада” кэмбинээт бородууксуйалара саха ыалын сандалытын маанылаах астара буоллулар. “Биирдэ амсайдыҥ эрэ, атыылаһа туруоххун баҕараҕын. Натуральнай сырьёну туһаналлара, хаачыстыбалаахтык оҥороллоро биллэр. Сыаналара да сөбүгэр”, – диэн атыылаһааччылар санааларын үллэстэллэр.

 

30d928fa 2089 4ee6 b15d f29bad7d8b33

 

Елена Куприянова, “Туймаада” кэпэрэтиип дириэктэрэ:

 

“Ас-үөл-2026” быыстапка-дьаарбаҥка үрдүк таһымнаахтык ааста. “Туймаада” кэпэрэтиип “Таптал” брендинэн атыыга тахсар эт-үүт бородууксуйаларын нэһилиэнньэҕэ көрдөрөр-амсатар былаһаакката буолар, үгэс курдук хаһыс да сылбытын көтүппэккэ кыттабыт.
Быйыл биһиги тэрилтэбит эт бородууксуйатыгар үс кырааматанан наҕараадаланна. Бу – бүттүүн кэлэктиип сыралаах үлэтин түмүгэ. Дьаарбаҥкаттан түмүк таһаардахха, нэһилиэнньэ олохтоох бородууксуйаҕа наадыйара сыл аайы улаатан иһэрин бэлиэтээтибит. Олохтоох бородууксуйа натуральнай састааптаах, доруобуйаҕа мөлтөхтүк дьайар эбиилигэ суох буоларын дьон өйдөөтө. Ити биһиги дьоҥҥо туһалаах, сөптөөх суолунан үлэлии-хамсыы олорорбутун туоһулуур, бородууксуйаларбыт көрүҥүн элбэтэрбитигэр, салгыы үүнэрбитигэр-сайдарбытыгар көҕүлүүр. Олохтоох ас-үөл, бородууксуйа сайда турдун!

 

***

 Улахан согустук

 

“Туймаада” агрохолдинг түһүлгэтигэр киирээппин кытта, сахалыы сайаҕас эйгэҕэ баар буола түстүм. Сахалыы сиэдэрэй таҥастаах атыыһыт кыргыттар эдэр да, саастаах дьоҥҥо да барыларыгар сүбэлээн-амалаан, бородууксуйаларын быһаардылар. Эт атыытыгар эр дьон туран, сыалаах да сыалаах сибиэһэй эти өрө көтөҕөн көрдөрө-көрдөрө атыылаатылар. Бастакы күн сарсыардатыттан эккэ халыҥ уочарат тардылынна. Тэрилтэ, эрдэттэн бэлэмнэнэн хааччыммыт буолан, ылыан баҕалаахтар маппакка үөрэ-көтө атыылаһан бардылар. Ырыынак кэмигэр олоробут: дьон атыылаһыан иннинэ түһүлгэлэри кэрийэ сылдьан сыананы тэҥнээн үөрэтэн көрөр үгэстээх. “Туймаада” агрохолдинг хаһаайыстыбаларын этэ сөбүгэр сыаналаахтарын бэлиэтии көрөн, үлэһиттэртэн: “Быйыл сыанаҕыт үрдээбэтэ дуо?” – диэн чуолкайдастым. Үлэһиттэр: “Бородууксуйаларбыт сыаналарын үрдэппэтибит. Холобур, эти былырыыҥҥы сыанатын тутан олоробут”, – диэн быһаардылар. Ынах этэ – 850 солк., убаһа этэ – 1000 солк.

 

 “Туймаада” агрохолдинг быйыл, урукку сылларга мэлдьи буоларын курдук, бородууксуйаларын амсатан ууран дьону-сэргэни күндүлээтилэр. Арыылаах лэппиэскэттэн саҕалаан сыыр хас көрүҥэр тиийэ! Бүттэҕин ахсын кыргыттар аҕалан, эбии уура турдулар. Дьон кэлэ-бара сылдьан балай эмэни амайда. Үгүс киһи хаһаайыстыбалар астара-үөллэрэ үрдүк хаачыстыбалааҕын, бэрт минньигэһин бэлиэтээтилэр.

 

Евдокия Григорьева

 

Евдокия Григорьева, 92 саастаах:

 

– Сүөгэй, күөрчэх үүтэ, ыыһаммыт ойоҕос атыыластым. Сыаналара үчүгэй эбит диэн хайҕаатым. Бу тутан турар бакыатым 800 солк. кыранан тахса буолла. Халбаһы, сыыр амсайдым. Минньигэс бөҕө.

 Николай Степанов

 
Николай Степанов:

 

Дьаарбаҥкаҕа саҥа кэлэн, кэрийэн эрэбин. Аатырар Өлүөхүмэ сыырыгар түбэһэн амсайдым. Үчүгэй. Араҕаһа минньигэс амтаннаах, сырдыга аһыытыҥы эбит. Ханнык амтаны сөбүлүүрүнэн киһи талан ылыыһы. Маннык амсатан көрөллөрө бэртээхэй. Дэлэй астаах-үөллээх тэрилтэ эбит!

 

“Ас-үөл-2026” быыстапка-дьаарбаҥкаҕа “Туймаада” агрохолдинг ситиһии көтөллөннө. Ол курдук, 2-с истиэпэннээх икки дьупулуомунан наҕараадаланна: “Үрдүк хаачыстыбалаах дэлэкэтиэс бородууксуйалары оҥорорун иһин” анал аат 2-с истиэпэннээх дьупулуомун “Туймаада” кэмбинээт (дир. Е.В. Куприянова), “Норуот кэрэхсибилэ: cыыр уонна сыыртан бородууксуйалар” анал аат 2-с истиэпэннээх дьупулуомун “Кладовая Олекмы” ХЭУо (ген. дир. А.Е. Леверьев) туттулар.

 

“Туймаада” агрохолдинг бородууксуйаларын амсайбыт эрэ киһи барыта хайҕаата. Ол буолар үрдүк сыанабыл.

 

Диана КЛЕПАНДИНА сырдатта.

Бүтэһик сонуннар