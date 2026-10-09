Бразилия -- нэһилиэнньэтин ахсаанынан аан дойдуга 7-с миэстэҕэ сылдьар (214 мөл.), гео-бэлиитикэ өттүнэн лаппа ыйааһыннаах судаарыстыба. Кини сайдыыта ханнык суолунан салалларыттан аан дойду бэлиитикэтин халбаҥнааһына-кэлтэйдээһинэ эмиэ улахан тутулуктаах. Бу күннэргэ Бразилияҕа бэрэсидьиэн быыбара буолан ааста.
Баһылыыр-көһүлүүр икки хандьыдаат икки ардыгар улахан хайдыһыы тахсан, хайалара да быһаарыылаах 50 %-ны кыайан ылбата. Өскөтүн дойду билиҥҥи бэрэсидьиэнэ Луис Инасиу да Силва 45,09 %-ны ылбыт эбит буоллаҕына, кини утарсааччыта сенатор Флавиу Болсонару 47,09 %-ҥҥа тигистэ. Санаттахха, Флавиу Болсонару -- Бразилияҕа урут бэрэсидьиэннии сылдьыбыт Жаир Болсонару уола.
Быыбар иккис, быһаарыылаах түһүмэҕэ алтынньы 25 күнүгэр буолуоҕа. Биллэрин курдук, Бразилия билигин БРИКС актыыбынай чилиэнэ, дойду бэрэсидьиэнэ да Силва Кытайы уонна Арассыыйаны кытта чугасаһыы бэлиитикэтин утумнаахтык ыытан кэллэ. Оттон Болсонару – АХШ уонна Трамп эрэллээх сүгүрүйээччилэрэ, быыбарга кыайар түгэнигэр дойду билиҥҥи бэлиитикэтин төрдүттэн уларытар чинчилээх. Болсонару бэрэсидьиэнинэн быыбарданнаҕына, Бразилия ыытар ис-тас бэлиитикэтигэр АХШ быһаччы орооһон, кыттыһан барара сылыктанар.
Онон, сотору бэрт улахан суолталаах быыбар буолаары турар.
Кыым.ру