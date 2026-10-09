2020 сылтан ыла, өрөспүүбүлүкэҕэ уопсайа -- 867 мөл. солк. тахса үбүлээһиннээх 110 аныгы мастарыскыай тэриллибитэ. Быйыл Уһук Илин сайдыытын бырагырааматынан федеральнай бүддьүөт суотугар 70 мөлүйүөнтэн тахса сыаналаах сэттэ мастарыскыай оҥоһулуннунна, өрөмүөннэннэ. Саха өрөспүүбүлүкэтигэр Дьокуускай, Алдан уонна Кыһыл Сыыр кэллиэстэригэр уонна техникумнарыгар саҥа үөрэх мастарыскыайдарын арыйдылар.
Кыһыл Сыырга ньиэпкэ уонна сири үүттээһиҥҥэ аныгы оборудованиеларга үлэлиэхтээх идэлэри сайыннарыахтара. Оттон Дьокуускайга устудьуоннар суол тиэхиньикэтин уонна массыына өрөмүөнүн, тимири таҥастааһыны, пилота суох көтөр аппарааттары салайыыны баһылыахтара.
Өрөспбүүбүлүкэ баһылыга Айсен Николаев үлэ биэрээччилэр көхтөөх кыттыыларын бэлиэтээн эттэ. «Ростелеком» хампаанньа Дьокуускайдааҕы Сибээс уонна информационнай технология кэллиэһигэр үөрэх кылааһын уонна уһуйааччылар идэлэрин үрдэтэргэ хааччыйарын туһунан иһитиннэрдэ. Ону сэргэ, хампаанньа бу үөрэх кыһатын бүтэрбит устудьуоннар кинилэргэ үлэҕэ киирэллэрин мэктиэлиир бырагырааммаҕа кыттыахтара.
«Полюс Алдан» Алданнааҕы политехническай техникум лабораториятыгар 9,5 мөлүйүөн солкуобай көрүллэн, кыһыл көмүһү байытыы технологическай ситимин үтүгүннэрэр үөрэх оборудованиетын ылыллыбыт.
«Тэрилтэ оҥорон таһаарыыга эрэ буолбакка, онно үлэлиэхтээх дьону үөрэтиигэ эмиэ үбү угара сөп дии саныыбын. Оччоҕуна устудьуоннарга идэҕэ чуолкай суол, преподавателлэргэ уонна маастардарга быраактыкалыыр бэлэмнэнии кыаҕа, оттон тэрилтэлэргэ — кэлэр кэмнээҕи исписэлиистэр баар буолаллар», — диэтэ өрөспүүбүлүкэбит аҕа баһылыга Айсен Николаев.
Кини Саха сирин ыччата наадалаах идэни ылан, дьоһуннук хамнастанан дьиэ кэргэннэрин хааччыйар уонна төрөөбүт өрөспүүбүлүкэлэрэ сайдарын туһугар кылааттарын киллэриэхтэригэр бүк эрэнэрин туһунан тоһоҕолоон бэлиэтээтэ. Кэллиэстэр, техникумнар устудьуоннарын, преподавателлэрин уонна маастардары мастарыскыайдар аһыллыыларынан эҕэрдэлээтэ.
Кыым.ру. Хаартыска: ЯСИА