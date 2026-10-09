Өрөспүүбүлүкэбитигэр Судаарыстыбаннас күнүн көрсө, “Кыым” хаһыат саҥа Саха сирэ сыыппара үйэтигэр эрэллээхтик уонна суон сураҕа иһиллэрин курдук дуорааннаахтык үктэнэн киирэригэр биир саамай тутаах хамсатар күүс буолбут, СӨ Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Анатолий Семеновы көрсөн кэпсэттибит.
Кини “билигин сыыппараҕа суох буоллаххына, кэлин ханна да суох буолуоҥ” диир. Тоҕо инньэ диирин, судаарыстыбаннай салайыыга, мэдиссиинэҕэ, үөрэххэ оҥоһуу өй хайдах киирэ турарын, саха тылын кэскилигэр ол барыта хайдах дьайыан сурастыбыт. Креативнай экэниэмикэни, туризмы, урбааны-айтины, биллэн турар, эмиэ тумнубатыбыт.
Бу туһунан сиһилии “Кыым” хаһыат 39-с №-гэр ааҕыҥ. Хаһыат Дьокуускайга “Горпечать” бары киоскаларыгар, биирдиилээн тарҕатааччыларга уонна почта салааларыгар атыыланар.
Даҕатан эттэххэ, алтынньы 6—16 күннэригэр чэпчэтиилээх сурутуу декадата ыытылла турар. Түгэни куоттарбакка, бастыҥ сонуннаах, сэргэх кэпсээннээх “Кыым” хаһыаты сурутуҥ.
Эдэр дьон хаһыаты бэйэлэрэ да ааҕыахтарын, чугас дьонноругар, төрөппүттэригэр да сурутан бастыҥ бэлэх гыныахтарын сөп! Өрөспүүбүлүкэттэн саҕалаан аан дойду сонунун, интэриэһинэй дьонун, дьиктитин-эгэлгэтин — барытын "Кыымтан" эрэ булуоххут!
Сурутуу почта бары салаатыгар ыытыллар. Эбэтэр 8-968-150-67-15 нүөмэргэ эрийэн, дьиэттэн тахсыбакка мобильнай баанынан төлөөн, эмиэ сурутуохха сөп.
Кыым.ру.