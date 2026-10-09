Дойдубут тэбэр сүрэҕэр Москуба куоракка ыытыллыбыт “Кыһыл көмүс күһүн” күһүҥҥү дьаарбаҥка түмүгүнэн, Күндэйэ нэһилиэгин «Сырдык Аартык» тыа хаһаайыстыбатын кэпэрэтиибэ үрдүк наҕараадаҕа - кыһыл көмүс бэлиэҕэ тигистэ. Бу ситиһии олохтоох хаһаайыстыба таһаарар бородууксуйатын хаачыстыбата федеральнай таһымҥа үрдүктүк сыаналаммытын туоһулуур.
Розалия Алимпиевна Иванова суох буолбутун кэннэ, уруулу эдэр эрчимнээх салайааччы Алина Львова эрэллээхтик үлэлэтэ сылдьар. «Сырдык Аартык» кэпэрэтиип тыа хаһаайыстыбатын эйгэтигэр үлэлээбитэ номнуо 15 сыл буолла. Бу кэм устата хаһаайыстыбаҕа үлэни тэрийии, былааннаахтык сайыннарыы түмүгэр күүстээх материальнай-техническай база тэрилиннэ. ОЛ курдук, бүгүҥҥү күҥҥэ кэпэрэтиип -- 3 хотонноох, үрүҥ аһы уонна эт кэнсиэрбэтин астыыр-үөллүүр анал сыахтаах, ону тэҥэ 6 сайылыктаах. Ону таһынан, тыа сиригэр үлэһиттэр олорор усулуобуйаларын тупсарар сыаллаах анал бырайыагынан 16 олорор дьиэ тутуллан үлэҕэ киллэриллибит.
Күндэйэ нэһилиэк дьаһалтатын сүрүн испэсэлииһэ Лидия Михайловна СЕРГУЧЕВА, Москубаҕа буола турар тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын дьаарбанкатыгар кыттыыларын туһунан маннык:
--Биһиги “Сырдык Аартык” кэпэрэтииппитинэн Бүтүн Арассыыйатааҕы “Кыһыл көмүс күһүн” күһүҥҥү дьаарбаҥка-күрэҕэр кэлэн кытта сылдьабыт. Күрэх түөрт күнү быһа ыытыллар, бүгүн бүтэһик күнэ. Саамай астыммыппыт, үөрбүппүт диэн “Сырдык Аартык” кэпэрэтиип “Кэтэх подсобнай хаһаайыстыбалары кытта бииргэ үлэлэһии” номинацияҕа тиксэн – Кыһыл көмүс бэлиэнэн наҕараадаланна. Маны сэргэ, “Народный фермер” диэн Арассыыйатааҕы ассоциация иһинэн тыа хаһаайыстыбатын араас тэрээһиннэригэр, төгүрүк остуолларга, мунньахтарга сырыттыбыт. Бүгүн бу тэрээһини түмүктүүр, Арассыыйа Тыатын хаһаайыстыбатын миниистирин кытары көрсүһэр мунньахха сылдьыахтаахпыт. Дьаарбанка күрэҕэр үүппүтүн уонна арыыбытын илдьэ кэлбиппит, ол түмүгэ биллиэхтээх”, -- диэн санаатын үллэһиннэ.
Быйыл судаарыстыбаннай өйөбүл көмөтүнэн, саҥа астыыр-үөллүүр сыах үлэҕэ киирдэ. Маны сэргэ, сүөһү төбөтүн ахсаанын элбэтэр уонна иитэр усулуобуйаны тупсарар сыалтан 100 төбөҕө аналлаах саҥа хотон тутулунна.
Хомойуох иһин, үгүс маҕаһыыннарга хантан кэлбитэ, хаһан оҥоһуллубута, биллибэт, киһи доруобуйатын кэбирэтэр араас сүһүрдэр эбиликтээх ас-үөл дэлэйдик атыыланар. Маннык саарбах бородуукта киһи доруобуйатыгар буортуну аҕалара, бэйэбит да билбэппитинэн кыралаан сүһүрдэ сылдьара сэрэйиллэр. Онон, билиҥҥи кэмҥэ өрөспүүбүлүкэбит олохтоох кэпэрэтииптэрин оҥорон таһаарар үрдүк хаачыстыбалаах бородууксуйаларын хамаҕатык атыылаһан аһаатахпытына эрэ чэгиэн туруктаах буоларбыт өйдөнөр. Олохтоох бородууксуйа -- нэһилиэнньэ доруобуйатын туругун тупсарарга эрэ буолбакка, өрөспүүбүлүкэ ас-үөл өттүнэн куттала суох буолуутун хааччыйар тирэҕинэн буолар. Ол да иһин буолуо, олохтоох кэпсэрэтииптэр бородууксуйалара Арассыыйа үрдүнэн ураты суолталанар, сыаналанар, өрө тутуллар буоллулар. Сунтаар улууһун Күндэйэ нэһилиэгин “Сырдык аартык” кэпэрэтиип оҥорон таһаарар аһын-үөлүн Москуба курдук сиргэ үрдүктүк сыаналаатахтара.
Кыым.ру