Маттатааҕы социальнай-герантологическай киин "Үтүөнү оҥор" аахсыйаҕа кыттыбыт *Семен Васильевич Андреев дириэктэрдээх "Сардаана" фабрикаҕа, Нина Васильевна Семенова салайааччылаах "Азбука*" *маҕаһыыҥҥа* ис сүрэҕиттэн махтанар.
Эгэлгэ матырыйаал бэлэхтээтигит: баайар сап, таҥас матырыйаала, кырааска, кумааҕы, быысапкалыырга нобуор. Мантан кэннэ эбэлэрбит, эһэлэрбит айарга-тутарга баҕалаах, саҥа идиэйэлэрдээх буолуохтара. Эһиги өйөбүлгүт, кыһамньыгыт аҕам саастаах дьоҥҥо күүстэригэр күүс эбэр, истиҥ-иһирэх иэйиинэн кууһар. Бу олоҕу тупсараргыт, үтүөнү тарҕатаргыт иһин махтанабыт!