Дьокуускайга анал байыаннай дьайыы сулууспалаахтарын чааһынай дьиэлэргэ олохтоох дьиэ кэргэннэригэр муус ылыытыгар үгэс буолбут субуотунньук ыытылынна. Мууһу Хатас сэлиэнньэтин, Маҕан уонна Тулагы Киллэм нэһилиэктэрин боротуокаларыттан ылаллар, тута тиэрдэн биэрэллэр. Быйыл 230 ыалтан сайаапка киирбит.
Куорат субуотунньугар баһылык Дмитрий Садовников, кини солбуйааччылара, аахсыйа баҕа өттүнэн кыттааччылар – бырааба, дьаһалта структурнай салааларын, биэдэмистибэ иһинээҕи тэрилтэлэрин үлэһиттэрэ кытыннылар.
– Бүгүн мууһу Тулагы уонна Хатас сэлиэнньэлэригэр үс сиргэ бэлэмнээтибит. Сайаапкалар өссө да киирэ тураллар – салгыы быраабалар бэйэлэрэ үлэлиэхтэрэ. Бүгүн элбэх киһи мустубута үөртэ. Уустук балаһыанньалаах анал байыаннай дьайыы сулууспалаахтарын дьиэ кэргэннэригэр өйөбүл өссө да оҥоһулла туруоҕа, – диэн баһылык эттэ.
Дьокуускай дьаһалтатын пресс-сулууспатын хаартыскалара.