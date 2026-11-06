Быйыл балаҕан ыйын 1 күнүттэн синтетическэй, ол эбэтэр лабаратыарыйаҕа оҥоһуллубут алмааска сыһыаннаах саҥа ирдэбил тахсыбыта. Ол туһунан СӨ Кылааты мунньар сирин быыстапкатын сэбиэдиссэйэ Андрей Захаров: “Аны айылҕа алмааһыттан кырыыламмыт таас эрэ бирилийээнинэн ааҕыллар. Синтетическэй (оҥоһуу) алмаас күндү тааска киирсибэт”, – диэн быһаарар.
Санатан этэр эбит буоллахха, алтынньы 23 күнүгэр Саха сиригэр Ювелирнай уонна алмаас кырыылыыр бырамыысыланнас үлэһиттэрин күнэ бэлиэтэммитэ. Лоп курдук эмиэ бу күн “Бастыҥ ювелирнай оҥоһуктар-2026” быыстапка быйыл 4-с төгүлүн СӨ Күндү кылааты мунньар сиригэр (“Сокровищница Якутии”) тэриллибитэ.
Быыстапкаҕа былырыын 100-тэн тахса үлэ турбут эбит буоллаҕына, быйыл – 80 кэриҥэ. Кыттааччы ахсаана – 20. Мэлдьи кыттар, бу хайысхаҕа туспа суоллаах-иистээх улахан тэрилтэлэри: “Киэргэ”, “Оһуор утум”, “Бриллианты Якутии”, “Уруу” уо.д.а. сэргэ үөрэх кыһаларын устудьуоннара, биирдиилээн маастардар үлэлэрэ баар. “Бриллианты Якутии” хампаанньа 30 сыллаах үбүлүөйүнэн 30 оҥоһугу туруорда. Быыстапкаҕа баҕалаах эрэ барыта оҥоһугун туттарбат, эскиистэрэ саҥа оҥоһуллан эрдэхтэринэ, хамыыһыйа талан ылар. Онон, сэрэйдэххэ, эскиистэрин кэмигэр ыыппатах төһөлөөх талааннаах маастардар маталлара буолуой?.. Бу оҥоһуктартан сорохторо сүүмэрдэнэн, салгыы СӨ “Госфондугар” харайылла хаалыахтара, “ону анал хамыыһыйа быһаарар” диэтилэр.
Быыстапкаҕа синтетическэй алмаастаах икки оҥоһук баар: “Иная” уонна “Око души” диэн кыһыл көмүс биһилэхтэр. Оҥоһуу алмаастаах бастакы быыстапкаҕа аан бастаан турдулар. Ыйааһыннара – 2,5 кэриҥэ караат. Индияттан аҕалбыттар. Сыаналара биирдиитэ 100-түү тыһ. солк. Маннык ыйааһыннаах айылҕа алмааһа мөлүйүөнү куоһарар үһү. Үчүгэйдик быһаарсыбат киһи төһө да кыҥастаһа-кыҥастаһа көрбүтүн иһин, айылҕа алмааһыттан кыайан араарбат -- үкчү биир. Ол гынан баран: “Оҥоһуу алмаас дьэҥкир, ыраас буолар. Айылҕа алмааһа өҥө-дьүһүнэ эгэлгэлээх, толбоннурар”, – диэн быһаардылар.