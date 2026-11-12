Дьокуускайга Тёплай күөлгэ икки балаһалаах массыына туоруур күргэтэ тутуллуоҕа. Бу туһунан куорат мээрэ Дмитрий Садовников тырааныспар уонна суол хаһаайыстыбатын миниистирэ Владимир Сивцевы кытары оробуочай мунньах кэннэ быһаарбыттарын иһитиннэрдэ.
Саҥа икки балаһалаах күргэ “Теплоэнергия” оройуонунан Ксенофонт Уткин уулуссатын Лиза Чайкина уулуссаны кытары ситимниэҕэ. Билигин күөлгэ киһи сылдьар эрэ муостата баар. Мээр Дмитрий Садовников этэринэн, саҥа массыына туоруур муостата куорат соҕуруу өттүн чэпчэтиэҕэ уонна олохтоохтор айаҥҥа бириэмэлэрэ экэниэмийэлэниэҕэ.
Муоста тутуутун 2028 сылга саҕалыырга суоттаналлар уонна “Олоххо анаммыт инфраструктура” национальнай бырайыагынан 2029 сылга түмүктүүр соруктаахтар. Тутуу 500 мөл. солк. тахса сыаналаах диэн ааҕыналлар.
Сонун төрдө: Дмитрий Садоников МАХ канаала.
Хаартыска: Sakhaday.ru