Муниципальнай былааска эдэр көлүөнэ баһылыктар кэлэллэр.
Кинилэртэн биирдэстэрэ – Абыйтан төрүттээх Альберт Бережнев – 26 саастаах. Иккис – Томпо Дьабарыкы Хайатын баһылыга Василий Гоголев – баара-суоҕа 23 саастаах. Кинилэр төһө да эдэр буоллаллар, бар дьон итэҕэлин ылан баһылыгынан талылыннылар, дьоннорун-сэргэлэрин кыһалҕатын быһаарарга номнуо үлэлэһэн эрэллэр.
Алберт Бережнов – Абый улууһугар саамай эдэр нэһилиэк баһылыга. Кини Ураһалаах нэһилиэгэр солотун дьиҥ таһымнаахтык сэтинньи 4 күнүгэр, Норуоттар сомоҕолоһууларын күнүгэр, туппут. Ол туһунан “Хотугу Кыым” суруйар.
Хаартыска: Улус Медиа