Реклама Кыым 300-250 (МОБ)
  2. Сонуннар
  3. Сонуннар
  4. Саамай эдэр баһылыктар

Кыым.ру MAX-ханаалыгар ыҥырабыт

Муниципальнай былааска эдэр көлүөнэ баһылыктар кэлэллэр.

Кинилэртэн биирдэстэрэ – Абыйтан төрүттээх Альберт Бережнев – 26 саастаах. Иккис – Томпо Дьабарыкы Хайатын баһылыга Василий Гоголев – баара-суоҕа 23 саастаах. Кинилэр төһө да эдэр буоллаллар, бар дьон итэҕэлин ылан баһылыгынан талылыннылар, дьоннорун-сэргэлэрин кыһалҕатын быһаарарга номнуо үлэлэһэн эрэллэр.

Алберт Бережнов – Абый улууһугар саамай эдэр нэһилиэк баһылыга. Кини Ураһалаах нэһилиэгэр солотун дьиҥ таһымнаахтык сэтинньи 4 күнүгэр, Норуоттар сомоҕолоһууларын күнүгэр, туппут. Ол туһунан “Хотугу Кыым” суруйар.

Хаартыска: Улус Медиа

Бүтэһик сонуннар