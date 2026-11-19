Ил Дархан Айсен Николаев “ситэ халыҥыы-чиҥии илик мууска тахсымаҥ, ууга түһүөххүтүн сөп” диэн сүбэлиир. Ол туһунан кини ГТРК “Саха” ханаалга буолбут “Прямой разговор” биэриигэ кэпсээтэ.
Ил Дархан өрүһүнэн оонньуур сатамматын, төһө да муус сороҕор халыҥ курдук көстөрүн иһин, туоруур сэрэхтээҕин эттэ.
“Суол арылла илик, мууска киирэр букатын сатаммат. Билигин суол-иис хаһаайыстыбатын үлэһиттэрэ Хатас – Павловскай хайысханан суолу оҥоро сылдьаллар. Бүгүн бырабыыталыстыба мунньаҕар кэпсээбиттэринэн, муус суола ахсынньы 10 күнүгэр арыллар былааннаах. Күн дьыл-туран биэрдэҕинэ, баҕар эрдэ да арыллыан сөп. Ким да ону уһатар-кэҥэтэр былаана суох”, – диир Ил Дархан.
Кыым.ру
Хаартыска: exo-ykt.ru