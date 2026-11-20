Дьокуускайга Тёплай күөлгэ массыына айанныыр муостатын тутар былааннаахтар. Муостаны 2027 сылтан туппутунан барыахтара. Икки балаһалаах буолуоҕа, Ксенофонт Уткин уонна Лиза Чайкина уулуссаларын ситимниэҕэ. Бырайыакка суруллубутунан, тутуу 500 мөлүйүөн солк. сыаналанар. 2028 с. түмүктэниэхтээх диэн этэллэр.
Эһиил, 2027 сылга, Дьокуускайга Бүлүү переулогын тутуута (2-с түһүмэҕэ, Лермонтов уулуссатыттан Объездной шоссеҕа диэри) уонна Тёплай күөлгэ массыына муостатын тутуу былааҥҥа киирбит. Ону таһынан Сэбиэскэй аармыйа 50 сыла уулуссатыгар (Кальвица уулуссатыттан Бабушкин уул. диэри), Ойуунускай уулуссатыгар (Дежнёв уулуссатыттан Октябрьскай уул. диэри), Хабаров уулуссатыгар (Ярославскай уулуссатыттан Богатырёв уул. диэри), Дежнёв уулуссатыгар (Крупская уулуссатыттан Ойуунускай уул. диэри) хапытаалынай өрөмүөнү түмүктүөхтэрэ.
Онтон 2028 сылга 5 эбийиэккэ хапытаалынай өрөмүөн уонна тутуу былааннанар – Тёплай күөл муостатын салгыы тутуохтара, ону таһынан Богдан Чижик уулуссатын (Богатырёв уулуссатыттан Кальвиц уул. диэри учаастагын), Табаҕа сэл. Лесной уулуссатын уонна Дзержинскэй уулуссатын (Ленин бэрэспиэгиттэн Богатырёв уул. диэри учаастагын) хапытаалынайдык өрөмүөннүөхтэрэ.
Дьокуускай дьаһалтатын пресс-сулууспатын хаартыската.