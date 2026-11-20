РФ Үлэ министиэристибэтэ иһитиннэрбитинэн, 2027 сылга ийэ хапытаала аан бастакытын 1 мөл. солкуобайы куоһарыаҕа. Дойду бэрэсидьиэнин дьаһалынан кэлэр сыл олунньу 1 күнүттэн инфиляцияны учуоттаан туран, 6,8 % үрдэтэргэ былаанныыллар.
Ол курдук, ийэ хапытаалын суумата бастакы оҕоҕо 778,5 тыһ. солк., иккис оҕоҕо (өскөтүн ыал бастакы оҕотугар төлөбүрү эрдэ ылбатах буоллаҕына) 1,028 тыһ. солк. тэҥнэһиэҕэ.
Ону тэҥэ Үлэ министиэристибэтэ эрдэ иһитиннэрэн турар: 2027 сылга оҕо көрүүтүгэр барар төрөппүттэр үрдүк босуобуйаны ылар кыахтаахтар. Үлэлиир төрөппүттэргэ ыйга 95,5 тыһ. солкуобайаны тиийэ босуобуйаны аныахтара.
https://gso38.ru/ саайт ойуута.