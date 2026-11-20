Кэнники кэмҥэ Дьобуруопа бэлиитиктэрин өттүттэн “Украина уонна Арассыыйа иирсээннэрин тохтотор туһугар, Украинаны НАТО-ҕа ылыахха наада” диэн тыл-өс элбэхтик иһиллэр буолан эрэр.
Бу туһунан Франция бэрэсидьиэнэ Э.Макрон эппитэ, бу күннэргэ Британия урукку премьер-миниистирэ Борис Джонсон суруйда. Кини “бу сэриини Украинаны НАТО-ҕа ылан эрэ тохтотуохха сөп, онтон атын суол суох” диир. Соторутааҕыта В.Зеленскэй бэйэтэ эмиэ АХШ бэрэстэбиитэллэрэ: “Донбастан сэриигин таһаарар, Арассыыйаҕа туран биэрэр буоллаххына, НАТО састаабыгар ылыахпытын сөп”, -- диэбиттэрин эппитэ. Оттон Дьобуруопа бэлиитиктэрин үгүстэрэ “Украинаны НАТО састаабыгар ыллыбыт да тута ядернай сэрии саҕаланыа” диэн куттаналлар.
Арассыыйа, биллэн турар, Украина НАТО-ҕа киирэрин мас-таас курдук утарар. Таарыйа, билигин төрдүс сылын салҕанан барар АБДь Украина НАТО-ҕа киирэрин бохсор сыаллаах, арҕааҥҥы дойдулар сэбилэниилээх күүстэрэ Арассыыйа кыраныыссатыгар субу ыган кэлэллэрин тохтотор сыаллаах тэриллибитин санатабыт.
Yves Herman/Reuters хаартыската.