“Афиша Дейли” сурунаал ааптардара Арассыыйа биллэр киинэ кириитиктэриттэн, барыта 38 киһиттэн, “Арассыыйа саамай кутталлаах (ужас) киинэлэрэ ханныктарый?” диэн ыйыппыттар. Ол түмүгүнэн эриэйтин оҥорон таһаарбыттар.
Эриэйтиҥҥэ уопсайа 19 киинэ киирбит. Онтон аҥаара, чопчулаатахха аҕыһа, саха киинэтэ буолан соһуппут. Ол иһигэр маннык киинэлэрбит киирбиттэр: “Иччи”, “Кукушка”, “Хара хаар”, “Сайылык”, “Хара дьай”, “Республика Z”, “Сэтээх сир”, “Сэттээх сир. Ыйаах”.
Режиссер Костас Марсаан “Кукушката” 4-с миэстэҕэ тахсыбыт. Евгений Николаев “Кукушката” 11-с, Степан Бурнашев “Хара хаара” 12-с буолбуттар.
Кыым.ру