Дьокуускай куорат 86-с №-дээх “Колокольчик” уһуйаанын – оҕо сайдар киинин тэрилтэтэ – быйыл “Норуот бүддьүөтэ” куонкуруска “Кырачаан парковката” бырайыагынан кыайан, тиэргэнин иһигэр дьоҕус да буоллар саҥа тутууланна – уһуйаан дьиэтин аттыгар оҕолор уонна төрөппүттэр кэлээскэлэрин-салааскаларын, самакааттарын-бэлэсипиэттэрин уурар сабыылаах тутуута баар буолла!
“Маннык суолталаах, араас көҕүлээһини өйүүр куонкуруска кыттар кыах биэрбиттэригэр уонна саамай сүрүнэ биһиги сэмэй бырайыакпытын өйөөбүттэригэр тэрийээччилэргэ барҕа махталбытын тиэрдэбит. Кыра да уларыйыы олоҕу тупсарар, киэргэтэр кыахтаах”, – диэн уһуйаан “Күнчээн” бөлөҕүн иитээччитэ, СӨ үөрэҕириитин туйгуна Раиса Ивановна Игнатьева санаатын үллэстэр.
Үөһэ ахтыллыбытын курдук, “Кырачаан парковката” бырайыак оҕолор олорсон, тэбэн, миинэн кэлбит салааскаларын-кэлээскилэрин, самакааттарын-бэлэсипиэттэрин быылтан-буортан, тыалтан-куустан уонна ардахтан-хаартан харыстыыр аналлаах.
“Бырайыакка кыттыбыппыт бэйэтэ улахан бэлиэ түгэн, уопут буолла, – диир Раиса Ивановна. – “Кырачаан парковката” биһиги уонна биһиэхэ сылдьар оҕолорбут, кинилэр төрөппүттэрин күннээҕи кыһалҕатын быһаарар судургу ис хоһоонноох. Кырдьык, урут оҕо тырааныспарын харайар анал тутуубут суоҕа. Быыкаа эргэ сарай-чарапчы дуома турбута. Онтубут оҕо тэрилтэтин тутуутугар ырааҕынан дьүөрэтэ суоҕа. Ол иһин куттала суох, биһиги тыйыс, ураты айылҕабыт кубулҕатыттан харыстыыр тутуу наада эбит диэн толкуйдабыппыт, бырайыагын оҥорорго ылсыбыппыт”, – диир иитээччи.
Хаһан даҕаны үтүө саҕалааһыны өйүүр, кини үтүө түмүгэр итэҕэйэр уонна көҕүлүүр дьон баар буолааччы. Бу түбэлтэҕэ үгүс түбүгү үмүрүппүт, иилээбит-саҕалаабыт киһинэн Павел Гурьевич Васильев буолбут. Раиса Ивановна даҕаны, сэбиэдиссэй Татьяна Владимировна Инютина даҕаны, кинини үтүө эрэ тылынан ахталлар, ис сүрэхтэриттэн махтаналлар.
“Биһиги былааммытыгар итэҕэйбит уонна ону олоххо киллэрэргэ көмөлөспүт үтүө дьоммутугар, успуонсардарбытыгар, чуолаан Павел Гурьевич Васильеппытыгар, ис сүрэхпититтэн махтанабыт. Павел Гурьевич бэйэтэ көҕүлээн, оҕолор тустарыгар сүүрэн-көтөн, успуонсардары булан, бэл, күнү-түүнү аахсыбаакка тротуар билиитэлэрин пуормаларга бэйэтэ кутан, куурдан-хатаран, тэлгэтэн, алдьаммыт аспаалы өрөмүөннээн сөҕүмэр үлэни оҥордо”, – диэн Раиса Ивановна кэпсиир.
Кырдьык, төһө да хас биирдии бөлөх бэйэтэ туспа иитээччилээх, ньээҥкэлээх буоллар, сүүһүнэн оҕоҕо хараҕы тэҥинэн хатыыр уустук да, сылаалаах да буолар. Оттон оҕо көрүөх бэтэрээ өттүгэр ханна тиийбэтэҕэ, төһө сүүрбэтэҕэ-көппөтөҕө баарай? Онуоха сааһыламмакка ыһылла сытар самакаат-бэлэсипиэт, кэлээскэ мэһэй эрэ буолуон, дэҥҥэ-оһолго да тиэрдиэн сөп.
“Кырачаан парковката” тутуллуоҕуттан тиэргэммит иһэ бэрээдэктэннэ, оҕо тырааныспара турар анал миэстэ баар буолла. Ол төрөппүттэргэ да, биһиэхэ, үлэһиттэргэ да, олус табыгастаах. Уһуйааммыт тиэргэнэ, бэл, ырааһырбыкка, тупсубукка дылы буолла. Аны туран, онтубутун кэтээн көрөр виде-камера эмиэ ыйанна. Түгэни туһанан, бырайыакка кыттыбыт бары дьоммутугар, уһуйааммыт төрөппүттэригэр, биһигини өйөөн куоластарын биэрбит Дьокуускайбыт олохтоохторугар истиҥ махталбытын тиэрдэбит. Төһө да кыра суолталаах буоллар, бу курдук үтүө дьыала улахан хардыы, көмө буолар. Кыра да уларыйыы олоҕу тупсарар”, – диэн Раиса Ивановна махталын этэр.