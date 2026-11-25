Сэтинньи 25 күнүгэр биллиилээх худуоһунньук, модельер, дизайнер, уһуйааччы, суруйааччы, бөлүһүөк, саха төрүт таҥаһын-сабын сөргүтэн норуоппут аатын аар-саарга аатырдыбыт уһулуччалаах иистэнньэҥ, “Хотугу Сулус” уордьан кавалера, саха Далбар Хотуна Августина Николаевна Филиппова күн сириттэн күрэннэ.
Августина Филиппова Горнай Кировскай нэһилиэгэр Ульяна Матвеевна уонна Николай Васильевич Кононовтар дьиэ кэргэннэригэр төрөөбүтэ. Кыыс күн сиригэр төрүүрүгэр баабыскаһыт дьахтар “кыптыыйдаах кыырар кыыс оҕо төрөөтө” диэн саҥа аллайбыта үһү.
А.Н. Филиппова 1968—1969 сс. Дьокуускайдааҕы Культпросветучилищены, эмиэ ити кэмнэргэ А.В. Посельская хореографияҕа кылааһын үөрэнэн бүтэрбитэ. Кэлин, 1981 с., П.Романов аат. ойуулуур-дьүһүннүүр училищеҕа декоратор-худуоһунньук идэтин баһылаабыта. Үлэтин Амма улууһуттан саҕалаабыта.
1990 с. бэттэх кини саха төрүт ииһин сэргэ төрүт тыыннаах аныгылыы көстүүмнэри иистэнэргэ ылсыбыта. Онно оҕону-ыччаты уһуйара. Горнайга муода тыйаатырдарын, Дьокуускайга муода тыйаатырдарын моделларын үгүс кэллиэксийэҕэ киирэр, дьон өйүгэр-санаатыгар хатанар, бар дьну сөхтөрөр таҥаһын-сабын айбыта. Августина Филиппова айбыт “Айыы Куо”, “Туйаарыма Куо”, “Чысхаан”, “Чолбон” курдук, о.д.а. уобарастара көрбүтү эрэ сөхтөрөллөрө, аныгы үйэ дьонун аар айылҕаны, Олоҥхо дойдутун туһанан кэрэ төрүт өйдөбүлүн иҥэрэллэрэ.
Августина Николаевна курдук уһулуччулаах киһи олохтон туораабыта – бүтүн саха норуотун тугунан да кэмнэммэт ыар сүтүгэ. Ыар күннэгэ “Ситим”, “Кыым” норуот хаһыат аатыттан кини хаан-уруу, аймах-билэ дьонугар тулууру, дириҥ кутурҕаммытын биллэрэбит. Августина Филиппова сахпыт кыыма сөҕүрүйбэтин, кини олоҕун анаабыт ытык дьыалата көлүөнэттэн-көлүөнэҕэ салҕаннын.