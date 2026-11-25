Нерюнгри Иенгра бөһүөлэгин 100 сылын көрсө тэриллибит эбэҥки норуотун “Бакалдын” бырааһынньыга Арассыыйаҕа норуоттар доҕордоһууларын сылыгар ыытыллыбыт саамай бастыҥ туристыыр бэлиэ тэрээһин буолбут. Ол туһунан бу күннэргэ “Russian Event Awards” норуоттар икки ардыларынааҕы бириэмийэ финалыгар иһитиннэрдилэр.
Сайыны көрсөр “Бакалдын” бырааһынньык быйыл бэс ыйыгар Иенгра “Амикан” пааркатыгар буолан ааспыта. Ил Дархан Айсен Николаев эбэҥки төрүт бырааһынньыга норуот үгэһин харыстыыр, норуоттары сомоҕолуур ураты суолталааҕын бэлиэтээбитэ. “Бакалдын” тэрээһинигэр, култуурунай-маассабай сыаналарыгар сүүһүнэн киһи кыттыбыта. Дэлэгээттэр өрөспүүбүлүкэ уон улууһуттан, Арассыыйа аҕыс эрэгийиэниттэн кэлбиттэрэ. Кытай уонна Монгуол судааарыстыбаларыттан эбэҥки норуотун бэрэстэбиитэллэрэ ыалдьыттаабыттара. Олус бэрт тэрээһин буолан дьон-норуот сүргэтин көтөхпүтэ.