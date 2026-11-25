Өлүөхүмэ сыыра Саха сирин киэн туттар табаара буолбута ыраатта. Бу сыыр амтанын төрөөбүт Өлүөхүмэтигэр, эбэтэр Дьокуускайга эрэ буолбакка, Арассыыйа араас муннугар, федеральнай ситимнэр маҕаһыыннарыгар сөбүлүүллэр.
“Сэбиэскэй сыыр амтанын умнубуппут ыраатта, бу сахалар сыырдара урукку сэбиэскэй сыыры санатар”, -- диэн бэлиэтиллэр эбит.
Сиһилии манна аах https://tuymaada-holding.ru/press-center/news/584-syr-olekminskij-vkus-stavshij-legendoj-yakutii
Сыаната:
Кууһунан - 1500 солк/ киилэтэ
Биирдиилээн - 1656 солк/ киилэтэ
Фирма маҕаһыыннарын аалырыстара:
“Бааһынай ырыынага" Лермонтов уул, 62, 2 эт, 217 лааппы
Михаил Николаев проспега, 23/3
Кууһунан атыыны билсэр төл: 700-206