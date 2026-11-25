Дьаҥ-дьаһах, ол иһигэр кириип уонна ОРВИ турбутунан, сэтинньи 24 күнүттэн саҕалаан ахсынньы 5 күнүгэр диэри Дьокуускай оскуолаларыгар харантыын биллэрдилэр. Оҕолор дьиэлэриттэн тахсыбакка үөрэнэр буолбуттарын туһунан Роспотребнадзор иһитиннэрэр.
Эбии үөрэх тэрилтэлэрин, сиэксийэлэр уонна куруһуоктар үлэлэрэ, култуура тэрээһиннэрэ – бука барыта хааччахтанна.
“Лабаратыарыйа чинчийиилэриттэн көстөрүнэн, ааспыт үс нэдиэлэ иһигэр өрөспүүбүлүкэҕэ А (H1N1) кириипкэ сутуллааччы ахсаана элбээтэ. Ону тэҥэ кирииптэн атын этиологиялаах вирустар, ол иһигэр риновирустар, парагрипп, саҥа хоруона вируһун инпиэксийэлэрэ, бааллар”, – диэн биэдэмистибэ суруйар.
Кэлиҥҥи чахчыларынан, ааспыт нэдиэлэ устатыгар 10 269 киһи ыалдьыбыта бэлиэтэммит.