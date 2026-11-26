Lowy Institute (Австралия аналитикатын киинэ) суруйарынан, АХШ уонна Кытай байыаннай күүстэрин араастаһыыта муҥутуурдук кыччаан, 5,3 баалга тэҥнэстэ. Чинчийээччилэр этэллэринэн, эриэйтиҥҥэ АХШ син биир бастакы миэстэҕэ хаалбыт, 100 баалтан 78,9-ы ылбыт. Бу көрдөрүүгэ Кытай 73,6 бааллаах.
Байыаннай кыаҕынан АХШ – 87,4, Кытай 72,1 баалы ылбыттар. Ол эрээри, субу соторутааҕыта АХШ Ираны утары сэриигэ анаан байыаннай тиэхиньикэ, аармыйа бөҕөтүн Аан Илиҥҥэ ыытан, сэриитин сэбин бараан аһара “чарааһаабыт”, мөлтөөбүт эбит буоллаҕына, Кытай аармыйатын күн-түүн бөҕөргөтө турар. Ол түмүгэр, Азияҕа сабыдыалынан Кытай бастакы миэстэҕэ тахсыбыт – 98,4 баал. Бу көрдөрүүгэ Япония иккис миэстэҕэ сылдьар, оттон АХШ 76,7 баалы ылан үһүс эрэ миэстэҕэ тиксибит.
Кытай уонна АХШ эргиэннэрин кээмэйэ сылга 570 млрд дуолларга тэҥнэһэр. Дойдулар эргиэн-урбаан, атыы-тутуу эйгэтигэр хардарыта олус ыкса сибээстээхтэр, экэниэмикэлэрэ ыбылы баалла сылдьаллар.
Ойуу: аһаҕас источниктан.