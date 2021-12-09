Ахсынньы 5 күнүгэр "Илгэ" издательскай дьиэ уонна “Якутохотрыболовсоюз” тэрийиилэринэн "Тойон Собо" диэн өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн улахан собоҕо интернет ситимин нөҥүө быһа биэриинэн күрэх ыытылынна.
Быйылгы күрэххэ барыта уон балыксыт кыттыбытыттан Бүлүү Үгүлээт нэһилиэгиттэн түөрт балыксыт кытынна. Кинилэртэн үһэ биэс бириистээх миэстэ иһигэр киирэн, бастыҥнарын собото "Тойон Собо" ааты ылан, сыаналаах бириистэргэ тиксэн үгүлээттэр үөрүүлэрэ үксээтэ, өрөгөйдөрө үрдээтэ. Махтал буоллун тэрийээччилэргэ уонна Күөх Боллох Тойоҥҥо!
Тойон собо - 2,340 кг, 44 см, Алексеев Захар Петрович -1, Үгүлээт.
Эмис собо - 2,219 кг, 38 см, Дьяконов Пётр, Кэбээйи, Сайылык.
Үскэл Собо - 2,010 кг, 42 см, Иванов Николай Байронович, Бүлүү, Үгүлээт.
Астык собо - 1,800 кг, 41 см, Николаев Олег Александрович, Үгүлээт.
Көмүс Хатырык - 1,800 кг, 40 см, Неустроев Владимир, Үөһээ Бүлүү, Боотулуу.
Ылыллыбыт сигэтэ: https://xn--80avakbauqq.xn--p1ai/article/33572