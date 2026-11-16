Нина Моисеевна Саҥа дьыл: корпоративтан туттунарга Кыым.ру MAX-ханаалыгар ыҥырабыт Сэргэх сонуннар, толкуйдатар суруйуулар, санаа атастаһыыта Бөлөххө киир Ол оҕолор бырааһынньыктарыгар сыһыана суох. Өрөспүүбүлүкэ судаарыстыбаннай уонна муниципальнай былааһын уорганнарын тэрилтэлэригэр саҥа дьыллааҕы корпоративтары ыытартан туттунарга сүбэлээбиттэр. Ол да буоллар, үлэ кэлэктииптэрэ Саҥа дьылы көрсөр бырааһынньыгы ыыталлара хааччахтаммат. Ону сэргэ, оҕолору күүтүүлээх Саҥа дьыллааҕы бырааһынньыктан матарар туһунан этиллибэт: оҕолор тэрээһиннэрэ буолбуттарын курдук, буолуохтара. Аҕа баһылык уонна Бырабыыталыстыба дьаһалтатын салайааччыта Георгий Степанов: “Маннык дьаһаныы саҥа киирдэ диэн өйдөөмөҥ, кэнники сылларга бу үгэскэ кубулуйда”, -- диэбит. Ол курдук, корпоративтартан туттунар “сүбэ” муниципальнай тэриллиилэр, бүддьүөт биэдимистэбэлэрин тэрилтэлэрин эрэ хаарыйыаҕа. СИА Тарҕат: Кыым.ру социальнай ситимнэригэр киириҥ Сонун, хаартыска, видео, ыйытыы күүтэбит: +7 (914) 820-09-75 Сонун, хаартыска, видео, ыйытыы күүтэбит: +7 (914) 820-09-75 MAX Telegram Вконтакте