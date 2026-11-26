Балаһыанньа уустугурдаҕын, ас-таҥас сыаната үрдээтэҕин ахсын дьон олоҕо ыараан иһэрэ өйдөнөр. Сорохтор бааҥҥа потребительскай кирэдьииттэрин сатаан төлөөбөккө, “Быстрые деньги” курдук микрозаймнартан харчыны ылан угаллар. Эбэтэр эдэр дьон харчылара бүттэр эрэ, онно сүүрэр кыдьыктаннылар. Микрозаймнар туох алдьатыылаахтарый?
Виктория Егорова, “Правовая Республика” хампаанньа салайааччыта:
– Микрозаймнар аһара элбээтилэр. Кэлин өссө онлайн ньыманан биэрэр буоллулар: төлөпүөҥҥэр сыһыарыыларыгар киирэн аҕыйах дааннайы толордуҥ эрэ каартаҕар харчы кэлэн түһэр. Алдьатыылааҕа диэн, балар бырыһыаннара олус үрдүк. Холобур, сайыамынан 20 тыһ. солк. ылаҕын, онтугун икки нэдиэлэнэн, кыратык омуннаан эттэххэ, 40 тыһ. кэриҥин төлүүгүн. Төлөөбөтүҥ эрэ, иэс ылбыт харчыҥ өссө үллэ-балла улаата турар.
Биир килийиэним түбэспит түбэлтэтин атыттарга үөрэх буоллун диэн кылгастык кэпсиим. Хамнаһа кэмигэр кэлбэтэҕэр кирэдьиитин төлүүр харчыта суох буолан, микрозайм ылбыт. Хамнаһа кэлэн сайыамын сабаары гыммытыгар – сууматын аһара улаатыннаран кэбиспиттэр. Итинник тэрилтэлэргэ “продление срока” диэн баар: cороҕун төлөөбүт, сороҕун кэлиҥҥигэ көһөртөрбүт. Балай эмэ уһуннук харчы бөҕөтүн укпут. Биирдэ өйдөөбүтэ, %-нын эрэ төлүүр, сүрүн иэһэ төрүт көҕүрээбэт эбит. Бу курдук микрозаймнар дьону иэс хабалатыгар киллэрэллэр. Микрозайм – толкуйдаммыт улахан систиэмэ.
Сүбэлиэм этэ: өскөтүн бааҥҥа кирэдьииккитин кыайан төлүүр кыаххыт суох буоллаҕына, бааннары бэйэлэрин кытта кэпсэтэр ордук. Кинилэр араас бырагыраамалаахтар, холобур, хас эмэ ыйга каникул биэрэн баран кирэдьиит болдьоҕун уһатыахтарын сөп. Харчыга төһө даҕаны ыктарбыккыт иһин, микрозаймнарга чугаһаамаҥ!
https://pritobolnoe-r45.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti-i-reportazhi_3565.html саайт хаартыската.