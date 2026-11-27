"Ипэтиэкэҕэ күн-түүн уларыйыы бөҕөтө киирэ турар” диэн риелтордар этэллэр. Билигин туох чэпчэтиилээх ипэтиэкэ баарый? Усулуобуйата төһө табыгастааҕый? Дьиэ-уот атыылаһан, туттан олоруохха сөп дуу, эбэтэр туһамматах көнө дуу? Бу туһунан биһиги хамсаабат баай-дуол эспиэр-юриһа, риелтор, “Милайн” хамсаабат баай-дуол ааҕыныстыбатын салайааччыта Саргылаана Акимоваттан ыйыталастыбыт.
– Мин бу эйгэҕэ 20-ттэн тахса сыл үлэлээтим. Ол иннинэ судаарыстыбаннай уоргаҥҥа Росреестрга хамсаабат баай-дуол быраабын регистрациялыыр хайысхаҕа үлэлээбитим. Бэйэм “Милайн” диэн хамсаабат баай-дуол ааҕыныстыбалаахпын. Уопсайынан, дьоҥҥо ипэтиэкэ ылалларыгар эрэ буолбакка, дьиэ-уот боппуруоһугар барытыгар көмөлөһөбүн.
Үлэлээбит кэмим устата уларыйыы бөҕөтө таҕыста. Күн-түүн уларыйа турар. Дьиэ туттуута, туттарыыта күүскэ барар. Манна ааттаах-суоллаах, эрэллээх тутуу хампаанньатын кытта үлэлэһэн дьиэ туттарыахха наада. Бэҕэһээ эрэ арыллыбыт, сыаналарынан көөчүктээн ыҥырар тутуу тэрилтэтин эрэммэт ордук.
Дьиэ кэргэн ипэтиэкэтэ
Дьиэ кэргэн ипэтиэкэтин Арассыыйа бары эрэгийиэнигэр туһаныахха сөп. Болдьоҕун 2030 сылга диэри уһаттылар, 6%-наах, маҥнайгы усунуоһа 20,1%-тан саҕаланар. Би´иги эрэгийиэммитигэр 10 мөлүйүөҥҥэ диэри ылыахха сөп. Судаарыстыбаттан өйөбүллээх ипэтиэкэ 6-гар диэри саастаах итиэннэ сокуоннай сааһын туола илик инбэлиит оҕолоох дьиэ кэргэҥҥэ аналлаах.
Бу сыл алтынньы 1 күнүттэн саҕалаан дойду үрдүнэн “Дьиэ кэргэн” бырагырааманан кыбартыыра атыылаһарга бэриллэр кирэдьиит ыстаапката уонна бэриллиэн сөптөөх муҥутуур улахан суумата ыал ханнык эрэгийиэҥҥэ олороруттан, оҕотун ахсааныттан (сааһыттан) быһаччы тутулуктаах буолла.
Холобур, биир ыал “дьиэ кэргэн ипэтиэкэтин” дуогабарын түһэрсэр кэмнэригэр 7 сааһын туола илик биир оҕолоох буоллахтарына, кинилэр кирэдьиити сыллааҕыта 10 бырыһыан ыстаапканан ылар буоллулар. Бу дьон муҥутаан элбээбитэ 6 мөл. солк. ылар кыахтаахтар.
Өскөтүн кинилэр биир буолбакка, икки оҕолоох, ол оҕолоруттан, саатар, биирдэрэ, дуогабар түһэрсэр кэмнэригэр 7 сааһын туола илик буоллаҕына, кирэдьиити сыллааҕыта 8 бырыһыан ыстаапканан ылыахтарын с³п этэ. Ылыан сөптөөх суумалара 8 мөл. солк. диэри улаатыахтаах этэ.
Оттон арай 3 оҕолоох ыал дуогабардаһар, биир оҕолоро 7 сааһын туола илик буоллаҕына, баан “дьиэ кэргэн ипэтиэкэтин” кинилэргэ сыллааҕыта 6 бырыһыан ыстаапканан биэрэр. Бэриллэр суума муҥутуур үрдүк кээмэйэ да улаатар – 10 мөл. солк.
4 оҕолоох уонна онтон биирдэрэ 7 сааһын туола илик ыалга баан “дьиэ кэргэн ипэтиэкэтин”, сыллааҕыта 4 бырыһыан ыстаапканан биэрэр. Кинилэр эмиэ муҥутаан элбээбитэ 10 мөл. солк. кирэдьиит ылар кыахтаахтар.
Дьэ, оттон дуогабар түһэрсэр кэмигэр ыал 5 уонна онтон элбэх оҕолоох, биир оҕото 7 сааһын туола илик буоллаҕына, сыллааҕы бырыһыан ыстаапката баара-суоҕа 2 бырыһыан буолар. Ол эрээри муҥутаан улааппыта син биир 10 мөл. солк. ылар кыахтаахтар.
Өссө биир уларыйыы – кирэдьиит төлөнөн бүтүөхтээх болдьоҕун 15 сылга диэри кылгаппыттар.
АйТи исписэлиистэрин ипэтиэкэтэ
Бырабыыталыстыба 2030 сылга диэри уһаппыт эрээри, усулуобуйатын уустук гына оҥорбуттар.
- Ыстаапката: 6 %-ҥа диэри.
- Маҥнайгы усунуоһа: 20 %.
- Сааска хааччах: 18-тан 50-гэр диэри. АйТи тэрилтэ Арассыыйа Сыыппара министиэристибэтигэр аккредитацияламмыт буолуохтаах.
- Үлэлиир кэмэ: 2030 сыл бүтүөр диэри.
Уһук Илин ипэтиэкэтэ
Уһук Илиҥҥэ олорор усулуобуйаны тупсараары 2019 с. судаарыстыба өйөбүллээх ипэтиэкэни киллэрбиттэрэ.
Ыстаапката 2%-наах. Уһук Илин эрэгийиэнигэр эбэтэр Хотугу эргимтэҕэ дьиэни атыылаһыахха эбэтэр туттуохха сөп. Иккиэннэрин болдьоҕун 2030 сылга диэри уһаттылар.
Ол курдук, саамай үчүгэй бырагыраама – ү³рэх, мэдиссиинэ үлэһиттэригэр, Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар, АЛРОСА үлэһиттэригэр уонна эдэр дьиэ кэргэҥҥэ көрүллэр. Анал байыаннай дьайыыга сылдьыбыттартан ыспыраапка ирдэнэр. Онтон өскөтүн АБДь кыттыылааҕа суох буолбут буоллаҕына, кини дьиэ кэргэнэ (ыспыраапкалаах буоллахтарына) ылар кыахтаахтар.
“Иккис ырыынак” сыаната лаппа үрдээтэ
Хамсаабат баай-дуол өттүгэр сыана хаһан да түспэт. Мин бу 20-ттэн тахса сыл үлэлээбитим тухары сыана түһүүтэ диэн хаһан да буолбатаҕа. Өтөрүнэн түһүө да суоҕа. Кириисис кэмигэр биир кэм туруон сөп.
Бу сааскыттан “вторичка” сыаната үрдээтэ. Холобур, саас 1 хостооҕу куорат иһигэр (киин сиргэ) 34–42 кв. миэтэрэни 6 мөлүйүөҥҥэ булар кыах баара. Билигин 7 мөлүйүөнтэн кыраҕа киһи сатаан булбат. Онон, мин суоттаан көрбүппүнэн, 8–10% “вторичка” үрдээн турар.
Саҥа дьиэлэргэ
Элбэх кыбартыыралаах саҥа дьиэлэргэ сыана үрдээһинэ судаарыстыбаннай көҕүлээһиннээх кирэдьииттиир бырагыраамалар элбээбиттэрин кытта сибээстээх. Чэпчэтиилээх ипэтиэкэлэр (Уһук Илиҥҥи, дьиэ кэргэн уо.д.а.) олоххо киирэннэр, дьон саҥа дьиэҕэ кыбартыыра ылара элбээбит. Онон билигин саҥа дьиэлэргэ наадыйыы (спрос) улаатан турар.
Саҥа дьиэҕэ кыбартыыра сыаната ханна турарыттан, хас хостооҕуттан к³р³н биир хостоох дьиэ кв. миэтэрэтин сыаната ыарахан буолар, оттон 2-3 хостоох быдан чэпчэки, дьиэ үлэҕэ хаһан киирэриттэн (саҥа тутуллан эрэр дьиэ сыаната чэпчэки) уонна ханнык хампаанньа тутарыттан тутулуктаах. Биллэрин курдук, куорат киин уулуссаларыгар сыана быдан ыарахан, оттон Сайсары, Автодорожнай, Ильменскэй курдук ыраах сытар сирдэргэ арыый чэпчэки.
Ол курдук, билигин саамай чэпчэки 1 кв. миэтэрэтэ 160 тыһ. солк. саҕалаан 200 тыһ. диэри, ортотунан. Онон Уһук Илин бырагырааматынан чэпчэтиилээх ипэтиэкэҕэ хапсыбыт буоллаххытына, “атыылаһыҥ” диэн сүбэлиэм этэ. Саҥа кыбартыыраны уһуннук олорор эрэ буоллахха атыылаһар ордук дии саныыбын. Салгыы атыылыыр буоллахха, “иккис ырыынактан” атыылаһар быдан барыстаах. Оттон “Иккис ырыынактан” атыылаһыаххыт иннинэ “бу дьиэ кэлин атыыга хамаҕатык барыа дуо?” диэн толкуйдаан көрүҥ. Уурбут-туппут курдук өрөмүөннээх, сыаналаах миэбэллээх дьиэни атыылаһыах кэриэтэ, боростуой эрээри, үчүгэй түөлбэҕэ саҥатык дьиэни ылбыт быдан ордук.
Эскроу-счёт туһунан
Бары билэрбит курдук, урут “бэйэм күүспүнэн дьиэ туттабын” диэн “самострой” баара. Онно дьиэ туттарга баан харчы биэрбитин, ону туппутунан, дьиэ туттарааччы тутуу хампаанньатыгар барар уонна уу харчынан биэрэн кэбиһэрэ. Судургутук икки өттүттэн сөбүлэҥ түһэрсэллэрэ. Түмүгэр тэрилтэлэр эстэн, моҥкуруут барбыттара баар суол. Оттон билигин “эскроу-счёт” чааһынай дьиэни тутууга олоххо киирбитэ.
“Эскроу-счёт” туһунан сиһилии быһаардахха, харчы бу счёкка киирэн “блоктанар”. Тутар хампаанньа дьиэтин тутан бүтэрэн, дьиэни туттарааччы уонна тутааччы икки өттүттэн сөбүлэҥҥэ илии баттаатахтарына эрэ, бу “эскроу-счёт” арыллар уонна харчы тутааччы хампаанньаҕа барар. Ол иһин маннык ньыманы киллэрбиттэрэ үчүгэй – албыннааһын, түөкүннээһин суох. Ол иһин куттаммакка, билигин чааһынай дьиэни туттарыахха сөп.
Сир учаастагар сыана үрдээн турар
Билигин сир учаастагар сыана эмиэ үрдээн турар. Сыана үрдээһинэ судаарыстыбаннай көҕүлээһиннээх кирэдьииттиир бырагыраамалар элбээбиттэрин кытта сибээстээх. Биллэн турар, сир учаастагын сыаната ханна турарыттан, төһө улаханыттан, сирэ көнөтүттэн, айан суола чугаһыттан, гааска, уокка холбонуулааҕыттан тутулуктаах. Ону таһынан атыылааччытыттан эмиэ тутулуктаах буолуон сөп.
– Дьиэни атыылаһар дьоҥҥо тугу сүбэлиэҥ этэй?
– Арааһынай хампаанньа баар. Онон, бастатан туран, тутуу хампаанньатын үлэни ыытар устуоруйатын хасыһан билиэхтэрин наада, хаһан, ханнык дьиэлэри туппуттарын. Сорохтор хас эмэ сылы быһа туталлар (долгострой), сорохтор моҥкуруут бараллар. Онон эрэллээх хампаанньаны талыахтарын наада. Билигин эрэкэлээмэ сайдыбыт үйэтигэр тугу баҕарар тупсаран кэпсиэхтэрин, көрдөрүөхтэрин сөп. Онон үлэтинэн-хамнаһынан бэйэтин өр кэмҥэ туруктааҕын көрдөрбүт хампаанньалары талалларыгар сүбэлиибин.
“Кыбартыыра иэнигэр сүрүн болҕомтоҕутун ууруҥ” диэм этэ. “Буоллун-хааллын” диэн кыракый устуудьуйаны ылбакка, атыылаһар буоллаххытына, дьиэ иэнин көрөн, былааннаан атыылаһыҥ. Дьиэ атыылаһарга иэнигэр улахан болҕомтоҕутун ууруҥ диирим төрүөтэ – быраактыка көрдөрөрүнэн, эдэр ыал хаттаан кэлэр түбэлтэтэ тахсар. Ол курдук, мин өҥөбүн туһанан дьиэ ылбыт эдэр ыаллар: “Кыбартыырабытын атыылаан биэр эрэ, 2 оҕолоннубут, баппат буоллубут”, – диэн кэлэллэр. Ол иһин эдэр килийиэннэрбэр мэлдьи этэбин: “Атыылаһар дьиэҕит иэнин көрөн атыылаһыҥ”, – диэн.
Хамсаабат баай-дуол сыаната күн-түүн үрдүүр, өтөрүнэн түһэрэ биллибэт. Онон үптээх-харчылаах киһи сири, дьиэни-уоту хамсаабат баайга-дуолга кубулутара – билиҥҥи олох ирдэбилэ. Онон судаарыстыба биэрэр чэпчэтиилээх ипэтиэкэтин, оҕо төрөөһүнүгэр биэрэр хапытаалларын барытын бириэмэтигэр сөпкө туттан, дьиэлэниҥ-уоттаныҥ диэн ыҥырабын.
* * *
Сэтинньи ыйыгар дьиэ, кыбартыыра атыытын балаһыанньата маннык. Салгыы быһыы-майгы, дьэ, хайдах уларыйан иһэр?...
Татьяна ЖАНЧИКОВА.