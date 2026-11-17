Нина Моисеевна Төрүт сокуон. Өрөспүүбүлүкэ сирин-уотун өйдөбүлүгэр уларытыы Кыым.ру MAX-ханаалыгар ыҥырабыт Сэргэх сонуннар, толкуйдатар суруйуулар, санаа атастаһыыта Бөлөххө киир Сэтинньи 13 күнүгэр, Ил Түмэн дьокутааттара Афанасий Владимиров, Елена Голомарева уонна Игорь Григорьев Ил Түмэҥҥэ Өрөспүүбүлүкэ Төрүт сокуонун уларытыылар туһунан сокуон барылын бэлэмнээн киллэрбиттэр. Кылгастык быһаарар буоллахха, өрөспүүбүлүкэ Төрүт сокуонун үс ыстатыйатыттан “өрөспүүбүлүкэ сирэ-уота биир кэлимсэ буоларын” туһунан (“территориальная целостность”) өйдөбүлү сотон, ону “сир-уот арахсыбат биир” (“единство и неделимость территории”) буоларын туһунан өйдөбүлүнэн солбуйбуттар. Ону кытта, 4 ыстатыйаҕа “Саха сирэ – Арассыыйа арахсыспат сорҕото” буоларын туһунан эбии суруллубут. Ону сэргэ, өрөспүүбүлүкэҕэ сүрүн материк сирдэр уонна арыы сирдэр киирэллэрин, сорох оройуоннар Арассыыйа Арктикатыгар киирсэллэрин бигэргэтэр туһунан этиллибит. СӨ борокуруора урут “Өрөспүүбүлүкэ сирэ-уота биир кэлим буолар” диэн өйдөбүл сыыһатын туһунан боппуруоһу туруора сылдьыбыттаах. Кини оччолорго “Сир-уот биир кэлимсэ буолуутун туһунан боппуруос – Арассыыйа Бэдэрээссийэтэ бэйэтэ эрэ быһаарар болумуочуйатыгар киирсэр” диэн этэ сылдьыбыта. Ол эрээри, 2024 сыл ахсынньы 24 күнүгэр Саха сирин Конституционнай сэбиэтэ ити быһаарыы сыыһатын туһунан уурааҕы таһаарбыта. Уураахха “Саха сирин кэлимсэ сирэ-уота” диэн өйдөбүл федеральнай сокуону хайдах даҕаны утарбата, ону таһынан, өрөспүүбүлүкэ кыраныыссата юридическай өттүнэн бөҕөх буоларын хааччыйара уонна кэнэҕискитин, талбытынан уларытартан-тэлэритэртэн көмүскүүрэ этиллэрэ. Бу быһаарыы, эбэтэр, тойоннооһун (толкование) официальнайдык билиниллибитэ уонна толоруута булгуччулааҕа бигэргэммитэ. Ол эрээри, иккиттэн итэҕэс сыл ааста, оттон дьокутааттарбыт эмиэ Конституционнай Сэбиэт номнуо бигэргэппит тиэрминин “ылан быраҕарга” диэбиттэр. Быһаарыы сурукка (Пояснительная записка) Төрүт сокуону тупсарыы наадатын санаппыттар, 1922 уонна 1931 сыллааҕы Саха сирин кыраныыссаларын туһунан устуоруйа докумуоннарыгар, Арктика стратегическай суолтатыгар сигэммиттэр уонна кэккэ нуормалар бутуур соҕус быһаарыыларын уларытар наадатын эппиттэр. Өскө СӨ Конституционнай Сэбиэтэ өрөспүүбүлүкэ кыраныыссата биир кэлимсэтин уонна ол кини кыраныыссаларын мэктиэлиирин билиммит эбит буоллаҕына, дьокутааттар тугу быһааттара сатыыллар? Прокурор бырычыаһа ханна баарый? Манна даҕатан этэр буоллахха, бу барылы “Ил Түмэҥҥэ өрөспүүбүлүкэ сирин-уотун туһунан СӨ борокуруорун суруга киирбит, ол иһин оҥорбуттар” диэн этэллэр. Уопсастыбанньык Уйбаан Самаайап социальнай ситимнэргэ ол туһунан маннык суруйбут: “Уонча хонуктааҕыта социальнай ситимнэргэ ханна эрэ “борокуруор биһиги Конституциябытын бырычыастаабыт, “территориальная целостность” диэн тыллары сотторо сатыыр” диэн ис хоһоонноох ааптара да, күнэ-дьыла да суох уһурумаҕай сурук элэс гынан ааспыта. 2008-2009 сс. өрөспүүбүлүкэ борокуруора Подласенко биһиги Конституциябытыгар 27 пууннаах бырачыаһы түһэрэ сылдьыбытыгар “территориальная целостность” диэн тыллары сотторо сатааһына баар этэ. Ааспыт сылга Алтай Өрөспүүбүлүкэтигэр ананан кэлбит Турчак сирэйэ-хараҕа суох үлтү барчалаан, өрөспүүбүлүкэ Конституциятыттан итинник балаһыанньаны сотторон туран. Онон, сүрэх баастаах буолан, “арааһа биһиэхэ эмиэ туох эрэ саҕаланан эрэр быһыылаах” диэн онтон-мантан ыйытан көрбүтүм, биир да дьокутаат, биир да чунуобунньук борокуруор бырачыаһын аахпатах буолан таҕыста. Онтон дьэ бэҕэһээ киэһэ Ил Түмэн дьокутааттарын этиитэ тарҕанна. Хайа эрэ үтүө санаалаах биһиги Конституционнай Сэбиэппит 2024 сыллааҕы суругун хостоон тарҕатта. Оттон борокуруор бырачыаһа билигин да кэлэ илик, суох. Тоҕо кистииллэрий дуу, тоҕо кистэтэтэллэрий дуу? Ким эмэ буллаххытына, тарҕатаарыҥ”. Сүрүн мэктиэ кэһиллиэ суоҕа Сокуон барылын бэлэмнээн киллэрбит дьокутааттартан биирдэстэрэ, Ил Түмэн вице-спикерэ, судаарыстыбаннаһы тутууга уонна сокуону оҥорууга сис кэмитиэт бэрэссэдээтэлэ Афанасий Владимиров бу курдук быһаарбыт: --“Өрөспүүбүлүкэ биир кэлимсэ сирэ-уота” диэн өйдөбүлү “өрөспүүбүлүкэ сирэ-уота арахсыбат биир кэлим” буоларын туһунан өйдөбүлүнэн солбуйуу туһунан эттэххэ, Ил Түмэн өссө 2022 с. бу нуорма өрөспүүбүлүкэҕэ сыһыаннаах официальнай тойоннооһунун оҥорбута: биһиги сирбит-уоппут “биир кэлимсэ уонна Арассыыйа арахсыбат сорҕото буоларын уонна кыраныыссалара кэһиллибэттэрин” туһунан. Билигин Төрүт сокуоҥҥа ол чопчу өйдөбүлүн киллэрэн биэрэбит. Сүрүн мэктиэ кэһиллибэт: Саха сирин кыраныыссалара кини көҥүлэ суох уларытыллыбаттар. Арктика суолтата --Аны, билигин Арктикаҕа сүрүн суол “көрүдүөрэ” -- бу Хотугу муора суола. Кини Арассыыйа Дьобуруопатааҕы өттүн уонна Уһук Илини ситимниир саамай кылгас суол. Хотугу Муустаах байҕал муораларын кытылынан барытынан ааһар. Онон даҕаны, Арктика эрэгийиэнэ атын судаарыстыбаларга улахан стратегическай суолталанар, бэлитиичэскэй сабыдыалга уонна утарсыыларга түбэһэр кутталлаах. Ол иһин биһиги Төрүт сокуоҥҥа өрөспүүбүлүкэ материк сирдэрин уонна арыыларын, ону сэргэ Арктика оройуоннарын ыстаатыстарын бигэргэтэргэ диэн этиилээхпит. Урут Новосибирскай, Ляховскай, Эһэлээх о.д.а. арыылар ханна да суруллубакка сылдьыбыттара. Ол эрээри, арыылар – өрөспүүбүлүкэ сирэ-уота, онон биһиги дойдубут муоранан кыраныыссалара ааһар, ону сэргэ Хотугу муора суолун логистиката тардыллар. Дойдулар икки ардыларынааҕы Арктикатааҕы тырааныспар көрүдүөрүн быһыытынан, суолтата эмиэ улахан, бу билигин саамай куттала суох, түргэн уонна көдьүүстээх суол. Арктика атын дойдулара (АХШ, Норвегия, Канада уонна Дания) Хотугу муустаах байҕал континетальнай шельфэтигэр уонна арыыларга дураһыйар бырааптарын кэҥэттиэхтэрин баҕараллар . “Онон, Төрүт сокуоҥҥа материк уонна арыы сирдэри киллэрэн, биһиги бу сирдэри уонна онно баар айылҕа баайын юридическай өттүнэн Саха сирин састаабыгар бигэргэтэбит, Арктика инфраструктуратын сайдыытыгар өрөспүүбүлүкэ интэриэһин көмүскүүбүт, хоту сир сайдыытыгар федеральнай үбүлээһиҥҥэ бигэ баазаны бэлэмниибит”, -- диэн быһаарбыт А.Владимиров. Тарҕат: Кыым.ру социальнай ситимнэригэр киириҥ Сонун, хаартыска, видео, ыйытыы күүтэбит: +7 (914) 820-09-75 Сонун, хаартыска, видео, ыйытыы күүтэбит: +7 (914) 820-09-75 MAX Telegram Вконтакте