Нина Моисеевна Дьокуускай куорат №16-дээх «Золотинка» оҕону сайыннарар киин-уһуйааҥҥа виртуальнай мусуой арыллыа. Кыым.ру MAX-ханаалыгар ыҥырабыт Сэргэх сонуннар, толкуйдатар суруйуулар, санаа атастаһыыта Бөлөххө киир 2027 сылга «Золотинка» уһуйаан «ППМИ-2027» күрэххэ «Билии эйгэтэ» бырайыагынан кыттарга бэлэмнэнэр. Бырайыак сыала: уһуйааны толору хааччыллыылаах, оҕону эргиччи сайыннарарга анаммыт оонньуу, чинчийии араас ньыматын туһанар эйгэлээх виртуальнай мусуойга кубулутуу. Бырайыак сүрүн соруга, билиҥҥи сайдыы үктэллэрин, сыыппара технологияларын тутулун туһанан классическай иитии эйгэтин кытта ситимнээһин буолар. Бу эйгэҕэ оҕо иҥэриммит билиитин интерактивнай тэриллэри туһанан оонньуу, чинчийии нөҥүө тарбах бытархай былчыҥнарын сайыннаран оонньоон, саастыылаахтарын кытта алтыһан ирэ-хоро сэһэргэһэн, сатаан саҥарарга, сөпкө толкуйдаан бэйэтин кыаҕын туһанарга уһуйуллан тулалыыр эйгэ, айылҕа, төрөөбүт түөлбэ туһунан элбэҕи билиэ уонна иҥэриниэ. Билиини баай ис хоһоонноох остуоруйалардаах, үһүйээннэрдээх кинигэлэрдээх, энциклопедиялардаах, араас дойдуну билиһиннэрэр атластардаах чаҕылхай хартыыналардаах, тылы байытар оонньуурдардаах бибилэчиэкэҕэ билиитин хаҥатыа. Оҕо виртуальнай мусуойдаах эйгэттэн билиитэ кэҥээн ааҕар, толкуйдуур-айар санаата сайдан, интэриэһэ тэнийэн оонньуу таарыйа дорҕооннордуун доҕордоһон ааҕар билиини талан тулатын араас өҥүнэн көрөн үөрүүтэ үрдээн сайдар суолу тутуһуо. Биһиги иитэр-сайыннарар кырачааннарбыт тэтимнээх олох сайдыытын кытта тэҥҥэ, олоххо бэлэмнээх буола улааталларыгар баҕарабыт. «Билии эйгэтэ» бырайыак – оҕо күннэтэ сылдьар эйгэтин тупсарыы эрэ буолбатах, манна оҕо билиини-көрүүнү көрөн, тутан-хабан, саҥаран-сэһэргэһэн бэйэтэ чинчийэн ылынан, быһаччы эттэххэ “тыыннаах” ааҕыыны кытта дьүөрэлээн сайдыа, ааҕан, көрөн билиитэ кэҥиэ. Бу саҥа, сонун арыйыынан биһиги «Билии эйгэтэ» бырайыакпыт сырдык аана арыллан кырачааннар тоҕуоруһа мустар кииннэрэ, дьиэ-кэргэн сэҥээрэн алтыһар алаһата буолуоҕа. «Золотинка» 16 № ОСК-У МБОИYөТ» Тарҕат: Кыым.ру социальнай ситимнэригэр киириҥ Сонун, хаартыска, видео, ыйытыы күүтэбит: +7 (914) 820-09-75 Сонун, хаартыска, видео, ыйытыы күүтэбит: +7 (914) 820-09-75 MAX Telegram Вконтакте