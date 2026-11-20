Кэлиҥҥи сылларга Дьокуускайга маассабай сүүрүүлэр (марафоннар) сотору-сотору ыытыллар буоллулар. Биир өттүнэн, чөл-чэгиэн олоҕу бырапагаандалыырга үчүгэй бөҕө. Иккис өттүнэн, айан-сырыы тохтоон хаалар, "куорат турунан" кэбиһэр диэн, үгүстэр сөбүлээбэттэрин биллэрэллэр.
Успуорт инфраструктуратын сайыннарыы чэрчитинэн кэлэр сылтан Дьокуускайга марафоннары тэрийэргэ анал сир баар буолуоҕа. Дьокуускай дьаһалтата сөптөөх сири быһаарда – Култуура уонна сынньалаҥ пааркатын түөлбэтэ. Сүүрэр сир уһуна – 9,5 км. "Табыгастаах усулуобуйаҕа дьарыктанарга уонна маассабай сүүрүүнү тэрийэргэ сөптөөх" диэн буолла. Былаһааккаҕа үлэни саҕалыыр туһугар паарка дириэксийэтин бырайыактыыр тэрилтэни кытта дуогабар түһэрсэргэ соруйдулар.
Аны маассабай сүүрүүлэр куорат иһигэр буолбакка, пааркаҕа тэриллиэхтэрэ. Хата, ханна да ыраата барар наадата суох, паарка Дьокуускай хабыллар хаба ортотугар турар.
ЯСИА хаартыската.