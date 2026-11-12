Соторутааҕыта Уус Алдаҥҥа Арассыыйатааҕы “Айыы Таҥара уонна тенгрианствоҕа тимир ууһун өрө тутуу” диэн Л.В. Фёдорова салайааччылаах норуоттар икки ардыларынааҕы Тенгрини чинчийэр пуонда V кэмпириэнсийэтигэр Казахстан биллиилээх архитектора, Астана куорат саҥа генбылааныгар Япония аатырбыт архитектора Кишо Курасавалыын бииргэ үлэлээбит, үөһэ ааттаммыт пуонда бэрэссэдээтэлин солбуйааччы С.И. Рустамбеков кэлэ сырытта. Мин Серик Исаевичтан ылбыт “Төрүт силистэрбитигэр төннүөхтээхпит” диэн интервьюм 2024 с. от ыйыгар “Кыымҥа” тахсыбыта. Бу күннэргэ кини сыралаах үлэтин иһин Казахстан “Парасат” (Благородство) уордьанынан наҕараадаланна.
Бүгүн “Кыымҥа” ыалдьыттыы кэлэ сырытта. Онно кэпсэппиппитин таһаарабын.
Глобализацияттан – төрүт силистэргэ
– Саха сиригэр бу төрдүс кэлиим. Аан бастаан манна тенгрианство кэмпириэнсийэтигэр кыттыбытым. Онтон бу былыргы итэҕэли интэриэһиргээн, ол кэннэ буолбут кэмпириэнсийэлэргэ барытыгар кытынным. 2017 с. тенгрианство биир кэмпириэнсийэтин Астанаҕа ыыттарбытым. Онон Саха сиригэр элбэх билэр дьонноохпун, доҕоттордоохпун, өрүү билсэ сылдьабыт.
Сахалар төрүт үгэстэригэр ураты сыһыаннара киһини сөхтөрөр. Кэргэмминиин биирдэ Дьокуускай, Чурапчы ыһыахтарыгар ыҥырыллан сылдьыбыппыт. Олус кэрэ, чаҕылхай бырааһынньык. Дьон бары национальнай таҥастаахтар, төрүт астарын аһыыллар, национальнай көрүҥнэргэ күрэхтэһэллэр. Ырыа-тойук, кэнсиэр, быыстапка – барыта норуот сүдү өрөгөйүн тыыныгар киллэрэр, ыалдьыттар ытыктыы, ымсыыра көрөллөр. Тоҕо диэтэххэ, култуураҕа, архитектураҕа, ускуустубаҕа дьыл-күн ааһан истэҕин аайы, үгүс үтүө өйдөбүл, үгэс, сыаннас умнуллар. Ол түмүгэр билигин култуураҕа, ускуустубаҕа, архитектураҕа биллэр истиил, жанр, өй-санаа дьадайар. Култуура, ускуустуба, литэрэтиирэ, муусука, живопись, скульптура, архитектура – барыта саҥаттан саҥа идиэйэҕэ, көрүүгэ наадыйар. Тыһыынчанан сылларга араас истиил, хайысха норуоттар төрүт үгэстэригэр тирэҕирэн айыллан кэлбитин глобализацияҕа охтуу суурайан иһэр. Сэбиэскэй Сойууһу да ылыахха, куораттара бары биир курдуктара: дьиэ тутар кэмбинээттэр биир көстүүлээх маассабай “хоруопка” тутууну ыыталлара. Ол иһин билигин үгүс норуот урут сүтэрбит төрүт силиһин көрдөөн тилиннэрэ сатыыр. Глобализация кэмигэр урукку барыта суураллан умнуллуо диэбиттэрэ, төттөрүтүн, омуктар бэйэлэрин төрүттэрин, кимнээхтэрин (идентификация), үгэстэрин салгыы сайдар туһугар күүскэ көрдөнөллөр.
– Сэбиэскэй “хрущевкалар” “глобализациялара” билигин да салҕанар, куораттарга “человейниктары” тутуу тохтообот.
– Билиҥҥи да уопсастыба эмиэ хатыланар биир көстүү буолан иһэр. Аан дойду үрдүнэн куораттарга аныгы хаачыстыбалаах матырыйаалынан тутуллубут майгыннаһар дьиэлэри көрөбүт. Ити киһи аймах өйө-санаата буомуран эрэрин көрдөрөр – ол дьиксиннэрэр. Өстүөкүлэ, бетон баһылаабыт тутуулардаах аныгы куораттар бэйэ-бэйэлэриттэн туох да атыннара суох. Архитектура скульптураҕа кубулуйан иһэр. Живопись эмиэ оннук. Биирдэ эмэ чаҕылхай ураты көрүҥ көстөр. Онон билигин айар дьон саҥа өҥнөрү, өйдөбүллэри, композициялары көрдүүллэр. Итиннэ саҥа билии наада. Ону сомсоору норуоттар, нациялар айар дьонноро бары, төрүт силистэригэр хайыһан, уратыны көрдүүллэр.
Оҥоһуу Өй “хааһытын” туһунан
– Билигин эдэрдэр Оҥоһуу Өйүнэн (ОӨ) тугу барытын оҥорторор буолан бардылар. Ол түмүгэр дьон төрдүлэрин көрдүүллэрэ уурайыа суоҕа дуо?
– Итиннэ араас санаа баар. Ол эрээри киһи айар үлэтин барытын туох да солбуйар кыаҕа суох. Кырдьык, соц-ситимнэргэ ОӨ оҥорбут ырыалара, ойуулара, араас уобарастара уо.д.а. бааллар. Балары туһанан, дьиҥнээх айар ааптар илии үлэтин аҕыйатар, айымньыта тахсарын түргэтэтэр. Архитектураҕа, холобур, урут биһиги илиибитинэн өр чертежтуурбут, эскиистэрбитин кырааскалыырбыт, макыаттары араас өттүттэн уруһуйдуурбут. Онтон ити үлэлэри түргэтэтэр көмпүүтэр бырагыраамалара оҥоһуллубуттара. Билигин сценарий суруйан биэрэҕин, ону барытын оҥорор ОӨ кэллэ. Ол эрээри аны шедевр оҥоһуллубат буолла диир сыыһа. ОӨ майгыннаһар халыып тутуулары биэриэ. Оттон култуураны барытын ыллахха, тугу биэриэн сөбүй? Омос санаатахха, көмпүүтэр долоҕойугар хааламмыт билииттэн, холобур, саха, нуучча, казах култуураларын элэмиэннэриттэн таҥан, өйдөммөт эклектическэй суррогаты оҥоруон сөп. Онон ОӨ киһини солбуйан, дьиҥнээх кэрэ айымньыны оҥорор кыаҕа суох. Өйүнэн фантазиялаабат, интэриниэккэ баарынан “хааһылыыры” эрэ сатыыр. Миини буһарарга туох баар үчүгэй амтаннаах бородууктаны: аһыыны, туустааҕы, ыыһаммыты, о.д.а. – барытын уктахха, минньигэс миин тахсыа дуо? Саарбах.
Кэлин өссө ОӨ киһи аймахха кутталланан иһэр дииллэр, бэл, айааччылара кытта инньэ дииллэр. Кинилэр «ОӨ бэйэтин бэйэтэ үөрэтэр, туспа бэйэтэ эрэ сатаан туһанар бырагыраамаларын оҥостунан сайдар буолла» диэн сэрэтэллэр. Ити өттүттэн дьиксинэн, хайдах эрэ гынан, ОӨ сайдыытын хонтуруоллуохха, хааччахтыахха диир буоллулар.
Тимир уустара – ураты дьон
– Национальнай уратыны харыстааһын, үгэстэри тилиннэрии улахан суолталаах. Бу сырыыга Уус Алдаҥҥа, тенгрианство кэмпириэнсийэтин чэрчитинэн, таастан тимири уһаарыы уонна тута оҥорон көрдөрүү буолла. Тимиринэн туттар тэрили оҥоруу урут өрөбөлүүссүйэ, тоҕо көтөн сайдыы этэ. Аан дойдуга, о.и. Казахстаҥҥа, Саха сиригэр бу дьарык сайдыбыт кииннэрэ бааллара. Тимир сэптээх дьон кыайаллара, тимир тэриллээх омук элбэх аһы оҥороро. Кэмпириэнсийэҕэ эҕэрдэ тылы эттим, дакылааттары болҕойон иһиттим. Бу тиэмэ – түгэҕэ биллибэт дириҥ билии далайа. Уустары былыргыттан ураты дьон диэн билинэллэрэ.
– Сахаларга тимир уустара ойууттардааҕар күүстээхтэр диэн биллэр...
– Гоголь айымньыларыгар биллибэт күүстэр, абааһылар тимир ууһугар бас бэринэллэр. Ол аата, былыр дьон уустары биллибэти (технологияны) баһылыыр, тимири кыайар дьон диэн, өрө туталлара.
Былыргыттан технологияны баһылааһын – улахан кистэлэҥ.
– Таастан тимири арааран ылыы сүрдээх дьыала буоллаҕа...
– Уус Алдаҥҥа биир уус тааһы уһаарбыт тимириттэн (көрөн турдахпына) миэхэ хомус охсон бэлэхтээн сөхтөрдө. Үөрдүм, визиткабын биэрдим, “Астанаҕа кэллэххинэ, ыалдьыттаар, быраатым курдук көрсүөҕүм” диэтим. Үс оһоххо тимири уһаарыы бэйэтэ ураты көстүү этэ, элбэх киһи сылдьыбыта, барабаан охсоллоро. 10-с кылаас биир оҕотун дакылаатын сэргээн иһиттим. Удьуор тимир ууһа эбит. Тимиринэн уһаныыны Кудай Бахсы диэн айыы араҥаччылыырын кэпсээтэ. Казахтарга “кудай” диэн тыл эмиэ таҥараны кытта тэҥ суолталаах. Эһиги өбүгэлэргит былыр бу сөҕүмэр киэҥ сири тимир тэриллээх, тимир сэрии сэптээх, ол аата, технологическай өттүнэн сайдыылаах буолан баһылаабыттара. Онон бу тимиринэн уһаныы курдук төрүт дьарыккытын өйөөн сайыннараргыт олоххут тупсарыгар улахан суолталаах.
Узбекистаҥҥа, Таджикис-таҥҥа сылдьан, маска оһуор быһар, маһынан олус намчы, кэрэ оҥоһуктары уһанар маастардар элбээбиттэрин көрөбүн. Баай дьон буолбуттар. Аан дойду баай дьоно кэлэн мэтириэттэрин сакаастыыллар эбит. Сорох үлэ уустук буолан, 100 тыһ. дуолларга тиийэр үһү.
Саха быһаҕа
– Казахтыы быһах – “пышак” диэн. Эһиги быһахтаргыт улаханнык аатыраллар. Манна кэллэҕим аайы саха быһаҕын сакаастыыллар. Мин “саха быһаҕа күндү буолан, ыарахан сыаналаах” диибин. Бэйэм сахалар Астанаҕа тиийэ сырыттахтарына атыыласпытым. Дэҥҥэ туттабын, ытык мал курдук ыскаапка көстүүлээх сиргэ турар. Ыалдьыттарга хайдах сытыытын, кылабачыйарын, уга уратытын, оҥоһуута кэрэтин көрдөрөбүн. Элбэх куонкуруска кыайалларын истэбин. Маннык оҥоһуктары былыргы шедевры кытта тэҥҥэ туруоруохха сөп. Тимири таастан уһаарыы билигин – шоу, ол эрээри элбэх киһи болҕомтотун тардар. Саха киһитэ тимир уустарын оҥоһуктарынан киэн туттара – улахан ситиһии.
Дьокуускай архитектуратын туһунан
– Куораппыт архитектуратын, сайдан иһиитин туһунан тугу этиэҥ этэй?
– Куорат баһылыгын Д.Д. Садовниковы иккитэ көрсөн, анаан-минээн кэпсэттим. Бастатан туран, улахан кыһалҕаны быһаарар Өлүөнэни туоруур күргэ тутуллан эрэринэн эҕэрдэлээтим. Билэргит курдук, билигин Монголияҕа былыргы Чингисхан киин куората Каракоруму саҥалыы тутан эрэллэр. Онно Астана ген-былаанын биир ааптара буоларбынан, миигин үстэ ыҥырбыттара. Бара сылдьан уопуппутуттан: биһиги саҥа киин куораппытын хайдах көрөн былааннаабыппытын, туох идиэйэни киллэрбиппитин, кэлин 30 сыл куорат хайдах сайдыбытын, туох сатаммытын-сатамматаҕын, тугу сыыспыппытын, ону хайдах көннөрөрү уо.д.а. эппитим. Кинилэр генбылаан оҥороллоругар биһиги сыыһаларбытын хатылаабаттарын туһугар.
Астананы холобурдаатахха, нэһилиэнньэ былааннаа-быттааҕар быдан элбээтэ. Ол тырааныспар сырыытын, куорат социальнай-култуурунай сайдыытын хатыйар. Сыл аайы 10–15 оскуола тутуллар да, син биир тиийбэт, 2–3 симиэнэҕэ үөрэнэллэр.
Дмитрий Дмитриевичкэ “Астананы тутууга сири үллэриигэ биир улахан кыһалҕаны көрбөккө хаалбыппыт билиҥҥэ диэри таҥнары тардар” диэн кэпсээтим. Холобур, саҥа киин куорат тутулларын истэн баран, улахан сабыдыаллаах, харчылаах дьон көрүөхтэн кэрэ куорат саҥа түөлбэлэрин оҥоробут, инбэстииссийэлиибит диэн албаһыран, мээрийэттэн дуогабардаһан 100 гаа сири ылаллар. Ол эрээри бириэмэ барар – тугу да туппаттар. Төттөрүтүн, ол сирдэрин үспүкүлээннээн, чаас-чааһынан атыылаан бараллар. Садовниковка “өрүһү туоруур күргэттэн өрүс пуордугар диэри тыраасса кытыыта – кэмиэрчэскэй структураларга, тутааччыларга ымсыылаах учаастактар. Бэйэҕит да билбэккэ хаалыаххыт – арааһынай албаһынан сиргитин ылбыт буолуохтара. Араас дьиэни бэрээдэгэ суох тутан, куорат дьаһалтата кыайан быһаарбат дьаабыта үөскүөҕэ. Ол иһин “куорат сирин баһылааһын барыта эһиги оҥорбут бэрээдэккитинэн барыахтаах, учаастактар атыы-эргиэн эбийиэгэ буолуо суохтаахтар” диэн эттим.
Билэҕит дии, дьоҥҥо 10-нуу суотайы биэрэллэр. Бары ким хайдах кыахтааҕынан туталлар: ким – таас коттедж, ким – кыра дьиэ. Сири баҕарбыттарынан ылаллар. Ким эрэ массыына сууйар, ким эрэ улахан массыына гарааһа тутан, маҕаһыын, өрөмүөннүүр ыстаансыйа аһан – хаос буолар. Ол кэннэ ген-былаанынан куорат тутуу ыытарыгар дьонтон атыылаһыан наада, ол – элбэх харчы. Итиннэ бүддьүөт хос ороскуоттанарын таһынан, дьон дьиэ туттарга укпут харчылара таах сүтэр.
– Суолбут-ииспит туһунан тугу этиэҥ этэй?
– Эһиэхэ биһиэхэ курдук “пробка” эмиэ элбэх. Астанаҕа ген-былаанынан массыыналар тохтообокко аасыһар хас да “развязкалара” былааннаммыта. Хомойуох иһин, олору тутарга харчы тута көстүбэтэҕэ. Итиннэ эрэсиэрбэҕэ хаалбыт учаастактары араас албаһынан атыылаһан ылбыттара, дьиэ бөҕөтүн туппуттара. Билигин ол элбэх этээстээх дьиэлэри кыайан суулларбаккын. Түөлбэлэргэ оскуолаҕа, дьыссаакка миэстэ хаалларыллыбыта. Ону эмиэ атыылаһан, олорор дьиэ тутан – оскуола, дьыссаат тиийбэт.
Куораппыт көстүүтэ
– Үчүгэй көстүүлээх дьиэ элбээбит, куорат көстүүтэ тупсан иһэрэ биллэр. Г.О. Карамзин икки комплексын көрдөрдө. Олус хаачыстыбалаахтык, тупсаҕайдык оҥоһуллубуттар: ис-тас дизайна үчүгэй, былаһааккалардаахтар, массыына парковката баар, олорор дьоҥҥо барыта табыгастаах. Саҥа Арктика киинин көрдүм, баҕар, ситэ тутулла илигиттэн буолуо, киһи болҕомтотун тардар уратыта суох.
Ийэ искибиэрэ үчүгэй, тупсаҕай, ол эрээри пааматынньыгын композициятын, хаачыстыбата суох оҥорбуттарын, матырыйаалын сөбүлээбэтим. Олус чараас билииккэни сыһыарбыттара хоҥнон түспүт, тимир арматуура быкпыта көстөр.
Тенгрианство – казахтарга
– Урут эппитим курдук, бүтэһик тенгрианец Тохтамыш хан этэ. 1391 с. Тимур, исламы олохтоору сэриилээн киирэн, кинини кыайбыта. Ол кэннэ Көмүс Орда эстибитэ, Тенгрианство күнэ киирбитэ.
Ол эрээри билиҥҥи улахан итэҕэллэр бары тенгрианствоттан тахсыбыттара диэн өйдөбүл баар. Төһө да ССРС кэннэ Казахстаҥҥа ислам күүскэ киирдэр, төрүт итэҕэли үөрэтэр, тарҕатар дьон бааллар. Ол эрээри сиэр-туом хайдах ыытыллыахтааҕа ханна да суруллубатаҕа хатыйар. Ол да буоллар тилиннэрэ сатыыллар. Руна суругунан дьарыктанар ыччаттар бааллар. Дьону үөрэтэллэр, анал бырагыраама оҥорон, соц-ситимнэргэ суруйсаллар. Киһи судургутук баһылыыр эбит.
1893 с. Дания учуонайа Вильгельм Томсен түүрдэр иккис каганаттарын баһылыга Кюльтегин өлбүтүгэр 732 с. туруоруллубут стела рунанан суругун аахпыта. Кини бу суругу ааҕар күлүүһүнэн “Тенгри” (Таҥара) диэн тыл буолбута.
Итинтэн ыла «өр кэм түүрдэр, кэлин Чингисхан кэнсэлээрийэтигэр суругу барытын рунанан суруйбут буолуохтаахтар» диэн санаа үөскүүр. Руна көмөтүнэн төрүттэрбит устуоруйаларын билэн иһиэхпит дии саныыбын.
Владимир Степанов кэпсэттэ.