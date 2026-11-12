СӨ бырамыысыланнаһын урукку миниистирэ Максим Терещенко «Саха сиригэр 2025 с. 587 т үрүҥ көмүс хостонно, ити ааспыт сыллааҕар 90%-нан үрдүк» диэн араапардаабыта аан дойдуну хаста да эргийэ көттөҕө. Кини “2026 с. биһиги үрүҥ көмүс хостооһунугар 500 т таһымыттан түһүө суохтаахпыт” диэн, Арассыыйа хааһынатын хаҥатарга сэбиэскэйдии “соц-эбэһээтэлистибэ” ылыммыта. Билигин кини Нерюнгри оройуонун салайа барда. “Соц-эбэһээтэлистибэни” бырамыысыланнас саҥа миниистирэ толоруохтаах.
“Сирдээхтэр-баҕастаахтар” диэн сэнэбил буолбатах дуо?
ССРС кэмигэр өрөспүү-бүлүкэҕэ эмиэ элбэх алмаас, көмүс, чох, о.д.а. баай хостоноро. Ол эрээри Сойуус Бырабыыталыстыбата “сиргит баайын иһин” диэн тугу да өлүүлээн биэрбэтэ, сойууһунай биэдэмистибэлэр көҥүллэринэн айбардыыллара. ССРС Миниистирдэрин Сэбиэтин Бэрэссэдээтэлэ А.Косыгин кэлэ сылдьан, “алмаастаах өрөспүүбүлүкэ эрээри, тоҕо дьадаҥыгытый?” диэн сөҕөн, дэлэҕэ харчы бэрдэриэ дуо? Дьокуускайга таас дьиэлэр ол харчыттан саҕалаан тутуллан барбыттара.
Билигин улахан хапыталыыстар бас билэр бөдөҥ хампаанньалара Саха сиригэр сир баайын хостуу кэлэллэр. Олортон сорохторо иччитэх сиргэ кэлбит курдук сананаллар: олохтоохтор интэриэстэрин аахсыбаттар, өрөспүүбүлүкэ былааһын, сокуоннарын билинимээри гыналлар, харчыларын көҥөнөн, хайдах да буолуохтарын билбэттэр.
Биир оннук куһаҕан кэмэлдьилээх тэрилтэ үөһэ ахтыллыбыт 587 т үрүҥ көмүстэн 13%-ын Кэбээйигэ хостуур “Прогноз” АУо буоларын олох көрдөрдө. Хампаанньа “олохтоохторго араас боппуруоска көмөлөһөбүт, олохтоох дьону үлэлэтэбит” эҥин диэн арбанар. Ол эрээри, өбүгэлэрбит “Таһа – көмүс дуй, анна – адьыр уу” дииллэринии, “прогнозтар” Кэбээйи төрүт олохтоох омуктарыгар сыһыаннара букатын бөрүкүтэ суох эбит.
Соц-ситимнэргэ, аһаҕас бэчээккэ суруйалларынан, “Прогноз” былырыын 3,05 млрд солк. дохуоттаммыт, онтон 693,1 мөл. солк. ыраас барыһы ылбыт. Ол эрээри, общиналар сирдэрин туһанарын иһин кэмпэнсээссийэ төлүөхтээҕин аккаастана, көҕүрэтэ сатаан, сууттаһыы бөҕөтө эбит.
Ол эбээннэр төһө элбэҕи ылыахтаахтарыттан көҥөннө? СӨ Бырабыыталыстыбата 2017 с. этнологическай эспэртиисэ ыытан, “Прогноз” Кэбээйигэ общиналар сирдэрин-уоттарын үрүҥ көмүс хостуурга ыларын иһин 5 тэрилтэҕэ 9 сыл устата баара-суоҕа 29,7 мөл. солк. сыыһын, сыл аайы 661 тыһ. солк. өлүүлээн төлүөхтээх эбит. Ол эрээри өрөспүүбүлүкэ сокуонунан сыл аайы төлөөн испэтэх. “Нэргэт” община, кэтэһэ сатаан баран, арбитраж суутугар биэрбит. Ону “Прогноз”, төлөөбөккө гынан баран, инники үс сылы “ирдэнэр болдьоҕо” ааспыт диэн албаһыран, үөһээ суукка ааһынан, 3,3 мөл. солк. төлүөхтээҕин көҕүрэттэрэн, 1,3 мөл. солк. эрэ “быраҕан биэрбит”. Арбитраж суутун быһаарыыларын көрдөххө, “Мявчан”, “Сэбээн” общиналар сууттаһан эрэ бу хампаанньаттан сокуоҥҥа көрүллүбүт төлөбүрү ылаллар эбит.
Сахалыы алы гынан, “хампаанньа саҥа производство тэрийэр кэмигэр барыһа суох буолан, общиналарга кыайан төлөөбөккө олорбута буолуо” диэҕи, харчы бөҕөлөөх эбит. Ол Аангылыйаҕа баар Silver Bear Resources PLC диэн тэрийээччитигэр 2023 с. – 107,1, 2024 с. – 96,9, 2025 с. – 114,4 мөл. солк. “салайар өҥөтүн иһин” диэн, махтанан ыыта олорбутугар көстөр. Омуктар ити харчыттан Зеленскэйгэ да ыыппыт буоллахтарына көҥүллэрэ. Ити 300-тэн тахса мөл. солк. омук сиригэр барбыт харчыттан 29 мөл. солк. быһа тутан эбээннэргэ тоҕо эрэ биэрбэтэхтэр. Тэрийээччитин аата “Үрүҥ көмүс эһэ хасааһа” диэн тылбаастанара киһини сонньутар. Туундара баайын босхо баһа кэлбит буолан, олохтоохтору “өссө сирдээхтэр-баҕастаахтар” диэн кырыы харахтарынан көрдөхтөрө. Итини федеральнай, өрөспүүбүлүкэ сокуоннарын билиммэккэ, бастакы сууттарыгар “эбээннэр айылҕаны төрүт дьарыктарыгар туһанар бырааптаахтар” диэн юридическай нуорма суох диэн утары сууттаһа сатаабыттара да көрдөрөр.
Оттон бу “Прогноз” Саха сиригэр регистрациялаах, онон АЛРОСА курдук бэйэбит хампаанньабыт буолуохтаах этэ эбээт. Буолан истэхтэрэ, “индеецтэргэ бэриллэр оҕуруо” да саҕа быычыкаа харчыларын төлүүрү кэрэйэр хампаанньа хаһан эмэ АЛРОСА курдук социальнай эппиэтинэстээх буолуо дуо?
Сыһыан көнүөн сөп дуо?
Сир баайын хостооччулары кытта өйдөһүү, биир тылы була сатааһын инники күөнүгэр төрүт сирдэрин төрүт дьарыктарыгар туһаналларын федеральнай сокуон көмүскүүр аҕыйах ахсааннаах хотугу омуктар сылдьаллар. Балаһыанньа хайдаҕын туһунан Ил Түмэн Хоту сир аҕыйах ахсааннаах төрүт омуктарын уонна Арктика дьыалаларыгар бастайааннай кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Е.Х. Голомарева маннык кэпсээтэ:
– Саха сиригэр кэлбит сир баайын хостуур бөдөҥ хампаанньалартан билигин “Прогноз” эрэ өттүттэн итинник улахан мөккүөр тахсар. Аҕыйах ахсааннаах омуктары көмүскүүр быраап РФ Төрүт Сокуонун 69-с ыстатыйатыгар сүрдээх үчүгэйдик сурулла сылдьар. Төрүт Сокуон мэктиэтин толорорго 1999 с. “РФ аҕыйах ахсааннаах омуктарын бырааптарын мэктиэтин туһунан” сокуон ылыллыбыта. Этнологическай эспэртиисэ туолуутугар эппиэтинэстээх СӨ Арктика министиэристибэтэ буолар. Бырамыысыланнас министиэристибэтэ сир биэрэр, үлэни көрөр. “Прогноз” үлэлиир сирэ төрүт омуктар сирдэрэ диэн ыстаатыстаах. Бастаан ону билинимээри гыммыта. Сууттаһан эрэ федеральнай сокуон маннык ыстаатыһы биэрбитин өйдөппүппүт. Тэрилтэҕэ биһиги дьоммут кыһалҕаларыттан ыраах, өрөспүүбүлүкэ сокуоннарын билиммэт буолар салалта олорор курдук. Биэриэхтээх кэмпэнсээссийэлэрин биһиги дьоммут кэтэһэ сатаан баран, сууттаспыттарын “болдьоҕо ааспыт” диэн куотуммуттара. Салгыы РФ Үрдүкү суутугар ааһыныахтарын сөп. Дьиҥинэн, соруйан төлөөмөөрү, бириэмэни уһаталлар. Биһиги дьоммут сүрдээх аһаҕастар, итэҕэйимтиэлэр: эттилэр да – толоруохтара диир буоллахтара. Сокуону толоруохтара диэн кэтэстэхтэрэ. Кэбээйи эбээннэрин албынныы сатыыртан тэрилтэ да, салайааччы да аата тупсубат. Сир баайын хостооччулартан сокуону кэһии тахсыбатын туһугар СӨ Бырабыыталыстыбатын өттүттэн күүстээх дьайыы наада. Дьиҥэр, өрөспүүбүлүкэҕэ аҕыйах ахсааннаах омуктар олохторун-дьаһахтарын байылыат оҥорорго уонна төрүт дьарыктарын салгыылларыгар сөптөөх сокуоннар ылыллан үлэлииллэр. Ол эрээри федеральнай таһымҥа эмиэ үлэлэһэр наада. Федеральнай сокуоннар баарын бааллар эрээри, кэнникинэн хайдах эрэ сыппаата. Үлэни күүһүрдэргэ Госдумаҕа баар дьокутааттарбытыгар сурук ыыттыбыт.
Аҕыйах ахсааннаах омуктар төрүт сирдэрин баайын хостуурга быһан ылыы (изъятие) иһин, этнологическай эспэртиисэнэн кэмпэнсээссийэ биэриэхтээхтэр. Олох көрдөрөр: сокуон мэктиэлиир кэмпэнсээссийэтин ылар туһугар биһиги сир баайын хостооччуларга сымала курдук сыстан, араҕыа суохтаахпыт. Тэрилтэлэр, туох да диэбит иһин, хостообуттарын атыылаан, 3–5 сылынан кыаҕыраллар. Биһиги дьоммутугар миллиардынан үп наада буолбатах. Баара-суоҕа үтүө сыһыан, үтүө тыл, төрүт дьарык сүтэн хаалбатын туһугар көмө (туус атыылаһыыта, күрүө тутуута эҥин) эрэ наада.
Аҕыйах ахсааннаах төрүт омуктар бырааптарын мэктиэлиир сокуону ылан, Арассыыйа кинилэргэ ытыктабылын уонна инники олохторо сайдарыгар, төрүт дьарыктара салҕанарыгар эрэлин биллэрбитэ. Бу сокуону З.А. Корнилова, К.Е. Иванов, М.Е. Николаев уо.д.а. күүскэ үлэлээн ылларбыттара.
“Нордголд” икки миллиарды көрдө
Елена Христофоровна кэпсээнин салгыыр:
– Улуустарбыт, нэһилиэк-тэрбит баһылыктара бу сокуону хайдах туһанан ирдэбили туруоралларыттан дьоннорун олохторун тупсарыы тутулуктаах. Наада буоллаҕына, үрдүкү былааһы, дьокутааттары, уопсастыбаннаһы тардыллыахтаах. Сир баайын хостуу киирээри туран, хампаанньа “Саха сиригэр бу сокуоннары тутуһан биһиги манна олорор аҕыйах ахсааннаах омуктарга туох үчүгэйи оҥоробутуй, хайдах үлэлэһэн кинилэри байытабытый, олохторун хаачыстыбатын үрдэтэбитий?” диэн тута толкуйдуурун ситиһиллиэхтээх. Биһиэхэ уруккуттан үлэлиир АЛРОСА-ны ыллахха, социальнай бырайыага элбэх. Оттон саҥа кэлэр хампаанньалар сороҕун өйдөөбөттөр. Кыһыл көмүһү хостуур “Нордголд” бастаан киирэригэр өйдөөбөт этэ.
– Тээнэлэри атаҕастаан, “Нордголду” кытта өр сууттаспыттара дии? Сиргэ бырааптарын туруулаһыы кэмигэр Ил Түмэн дьокутаата Арсентий Николаев өлбүтэ...
– Кэлбит тэрилтэлэр этнологическай эспэртиисэ Саха сиригэр эрэ баарын билбэттэр, Арассыыйа таһымынан туруорсабыт да, ылылла илик. Дьыаланы төрдүттэн быһаараары, биһиги кэмитиэппит Өлүөхүмэҕэ тиийэн, оройуон, нэһилиэктэр салалталарын, дьокутааттары, “Нордголд” салалтатын ыҥыран улахан быһаарыылаах, өйдөтөр мунньах тэрийбитэ. “Нордголд” ол кэннэ Өлүөхүмэ, Тээнэ аҕыйах ахсааннаах омуктарыгар социальнай эппиэтинэһин киэҥник көрдө. 2023 сылтан хампаанньаҕа олохтоохтору, дьокутааттары, эспиэрдэри кытта ойууру хаттаан тилиннэрии, ууга балыгы ыытыы, айылҕаны харыстааһын, тыынар тыыннааҕын хаалларыы боппуруостарыгар кэпсэтэр былаһаакка тэриллибитэ.
“Нордголд” Өлүөхүмэ Тээнэ нэһилиэгэр, “Тээнэ” общинаны кытта, Уус Майдаҕа, Эдьээн нэһилиэгэр, 5 уһун болдьохтоох сөбүлэҥ түһэрсибитэ. Икки сыл иһигэр бу сирдэр сайдыыларыгар 2 млрд кэриҥэ үбү көрдө. Ону таһынан билигин Өлүөхүмэҕэ тыа хаһаайыстыбата сайдарыгар 5 сыллаах былаан оҥоһулла сылдьар.
Билигин “Нордголд” социальнай эппиэтинэһин холобурун көрүөххэ:
-
«Токко–Тээнэ» (сибээс, телемэдиссиинэ, онлайн-үөрэх, гос-өҥөлөр) киирэр интэриниэт оптоволокно сибээһин тардыы – 170 мөл. солк.;
-
Тээнэҕэ 2027 с. диэри саҥа оскуола-саад тутуута – 450 мөл. солк.;
-
Тээнэҕэ уонна Эдьээҥҥэ эдэр исписэлиистэргэ 4-түү кыбартыыралаах дьиэлэри тутуу;
-
олохтоохтор көҕүлээ-һиннэрин өйөөн, Эдьээҥҥэ быһыт (даамба) тутуутугар 1,3 мөл. солк. көрүллүбүт.
Хампаанньа суотугар «Кыталык суола» бырайыак: орнитологическай обсерватория ыалдьыттары сырытыннарар киинэ, көтөрү биһилэхтиир ыстаансыйа тутуллубуттар, көрүүтэ-харайыыта, хомунаалынайа төлөнөр.
Ону таһынан хампаанньа эбэҥкилэр тылларын дьиэҕэ кэпсэтэр тыл оҥорорго, култуураларын өйүүргэ, успуорт күрэхтэһиитин ыытарга, оскуола оҕолоро норуоттар икки ардыларынааҕы олимпиадаҕа Кытайга баралларыгар көмө-лөһөн үбүлээбит.
2026 с. Тээнэ сакральнай сирдэрин докумуоннуурга учуонайдар эспэдииссийэлэрэ үбүлэммит. Гуманитарнай чинчийии института Тээнэ, Уус Майда эбэҥкилэрин олохторун чинчийбит үлэтэ уонча сыл үп көстүбэккэ сыппытын бэчээттэппит. Ону таһынан олохтоох сокуону араҥаччылыыр тэрилтэлэргэ араас көмө оҥорор.
Таба иитиитигэр улахан көмө көрүллүбүт:
-
“Тээнэ” общинаҕа социальнай-экэнэмиичэскэй бииргэ үлэлэһиигэ сылга 8 мөл. солк.
-
2025–2026 сс. таба иитиитин бырагырааматыгар – 20,8 мөл. солк.
-
Тээнэ национальнай нэһилиэгин общиналарыгар этнологическай эспэртиисэнэн кэмпэнсээссийэҕэ 5,9 мөл. солк. көрүллүбүт.
-
Саха сирин табаһыттарын IV сийиэһин ыытыыга көмөлөспүт.
Көрөргүт курдук, мин кэпсээммэр икки сир баайын хостуур бөдөҥ хампаанньалар аҕыйах ахсааннаах төрүт омуктарга сыһыаннара ырылхайдык көстөр. “Прогноз” сокуону билиммэт саамай куһаҕан сыһыаны көрдөрөр.
Оттон “Нордголд” өрөспүү-бүлүкэлиин өйдөһөн, сүрдээх улахан социальнай эппиэтинэс ылынан үлэлии сылдьар.
– Елена Христофоровна, киэҥ ис хоһоонноох быһаарыыгар махсанабыт.
Түмүк санаа: хайыыбыт?
Саха сиригэр, чахчы, элбэх тэрилтэ сир баайын хостуу киирэр. Этнологическай эспэртиисэ көмүскэлигэр билиҥҥитэ Саха сиригэр олорор аҕыйах ахсааннаах хотугу омуктар эрэ киирэллэр. Ити – 21 улуус 70 нэһилиэгэр сыһыаннаах. Оттон “тыа хаһаайыстыбатын сиригэр” олорор саха нэһилиэнньэтин сирдэригэр сир баайын хостуу, сонньуйан эттэххэ, ыйыппакка кураанах сиргэ киирэр курдук кэлэллэр. «Сахалар сылгыны үөрдээн иитэр сирдэрэ» диэн юридическай өйдөбүлү киллэрэ сатаабыппыт, дьирээлэһэн үлэлэһэр дьоммут суох буолан, ол тохтоон турар. Эдэрдэр ылсыахтарын наада.
Ол эрээри, сахалар сирбитин көмүскүүр сокуоммут суох диэн сулана олорбокко, улуустар былаастара, өрөспүүбүлүкэ былааһын, уопсастыбаннаһы кытыннаран, этнологическай эспэртиисэ хаппат сирдэригэр саҥа киирэр сир баайын хостооччуларын кытта АЛРОСАны, “Нордголду” холобурдаан, социальнай эппиэтинэс быһыытынан территория сайдарыгар бииргэ үлэлэһиигэ тарда сатыахтаахтара чахчы.
“Кыымҥа” быйыл от ыйыгар “Икки бырыһыан” сокуона тыа сирин сайдыытын харгыстыыр” диэн ыстатыйабар Мииринэй курдук сайдыылаах оройуон дьаһалтата сир арыандатын иһин “Таас-Юрях Нефтегазодобыча” ХЭТ-тэн 100,3 мөл. солк. төлөтөөрү сууттаһан хомолтолоохтук хотторон, 136 солк. эрэ “уурдаран” ылбытын суруйбутум. Ити “икки күлүүс” быраабылатын уонна сирбит дьиҥнээх кэмпэнсээссийэтин сокуона суоҕуттан тахсар. “Харчы оннугар оҕуруонан” албынныыр сыһыан олоҕурбатын туһугар, өрөспүүбүлүкэ кыһалҕатын үрдүкү былаас болҕомтоҕо ыларыгар 2019 с. Хакасия Үрдүкү Сэбиэтин Бэрэссэдээтэлэ В.Н. Штыгашев Федерация Сэбиэтигэр дакылаатын курдук күүстээх хамсаныы наадата чуолкай.
Владимир Степанов.
Хаартыска: Ил Дархан уонна бырабыыталыстыба пресс-сулууспата.