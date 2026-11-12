Саҥа дьылга диэри чэпчэтиилээх аахсыйаны туһаныҥ
“Үчүгэй дуу, куһаҕан дуу?” диэн ыйытыы киһиэхэ мэлдьи үөскүүр.
Мөккүөрдээх толкуй (парадоксальная логика) туһунан Карл Маркс уонна Гегель элбэхтик суруйан тураллар. Ол гынан баран бу көстүү өссө Гераклит (Гераклы кытта булкуйумаҥ) саҕаттан биллэр. Диалектика, ол аата мөккүөрдээх толкуй, бөлүһүөпүйэтэ сүрүн ис хоһооно өссө ситэ толкуйдана, олоххо киирэ илигинэ. Арааһа, быһа холобурдаан кэпсиирим ордук буолсу быһыылаах.
Арай “Өлүөнэ үрдэлэ” (“Ленские высоты”) бырайыагы атыыластыбыт. Дьон олоххо киириэ диэн олох итэҕэйбэт тутуутун ыллыбыт. Чахчыта да, оннук этэ, сыл кэриҥэ олох хамсаабакка турбут эбийиэк, саҥа тутааччы кэлиитэ... Туораттан көрдөххө, ончу иннэ-кэннэ биллибэт дьылҕалаах бырайыак буоллаҕа. Онон кыбартыыраларбыт атыытын-тутуутун сэргэхситээри, дьон болҕомтотун тардаары, араас чэпчэтиилээх аахсыйалары толкуйдаан киирэн барбыппыт. Холобур, кыбартыыра атыыласпыт дьоҥҥо ис оҥоһуутун бэлэх оҥоруохпут диэн мэктиэлээбиппит. Ити үчүгэй дуу, куһаҕан дуу? Атыылаһааччыга, биллэн турар, үчүгэй. Оттон биһиэхэ, биир өттүнэн, куһаҕан – эбии ороскуот, ол гынан баран, иккис өттүнэн, үчүгэй, атыыбыт өрө тахсыбыта. Онон диалектиката уот харахха быраҕылла сылдьар – үчүгэй уонна куһаҕан бэйэ-бэйэлэрин ситэрсэн биэрбиттэрэ.
Кэмниэ кэнэҕэс, туох барыта бүтэр уһуктаах. Бу аахсыйабыт сыалын-соругун номнуо ситтэ. Тохтотор уолдьаста. Манан тугу этиэхпин баҕарабын диэ? Саҥа дьыл кэннэ кыбартыыра ис оҥоһуутун мэктиэлиир аахсыйабыт тохтуур. Тутуубут кыаҕын хайыы үйэ ылла. Дьиэлэр холлоҕосторо турдулар, ититии бүрүөһүннэрэ баар, түннүктэрэ бүөлэннилэр, ититиигэ холбоннулар, дьиэ ис уонна тас үлэтэ саҕаланна. Судургутук эттэххэ, тутуу бэйэтин тэтиминэн, кыраапыгынан олохтоохтук барда. Атыы-тутуу биллэ элбээтэ. Билиҥҥитэ бастакы дьиэҕэ 68 % кыбартыыра атыыланна. Онон баан туруорбут былаанын толордубут. Эбии чэпчэтиилэри оҥорор кыһалҕа суох буолла. Ол да буоллар, аахсыйабытын Саҥа дьылга диэри өссө уһатан үлэлэтиэхпит. Ким баҕалаах, этэргэ дылы, “бүтэһик пуойаска” баттаһыан, кыбартыыратын атыылаһа охсон, ис оҥоһуутун оҥорторон ыларга дуогабардаһыан сөп.
Билигин дьиэлэр тас оҥоһуулара, көстүүлэрэ өссө тубуста диэн иһитиннэриэхпин баҕарабын. Ону атыылаһааччылар бэйэлэрэ да кэлэн сыаналыахтара диэн эрэнэбин.
Юрий Моисеенко,“Проспект” хампаанньа бөлөҕүн уонна“Дьокуускай өрүс пуорда”тутуу тэрилтэтин генеральнай дириэктэрэ.