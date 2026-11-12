Уһуйаан саастаах оҕо доруобуйата – кини кэскилин акылаата. Билим араас чинчийиитэ туоһулуурунан, оҕо доруобуйата кини үөрэҕэр, ол аата, кэлиҥҥи олоҕор эмиэ, быһаччы дьайар.
Оҕо сайдыытыгар туох харгыстыан сөбүн туһунан биһиэхэ “Оҕо аймах лабаратыарыйата” АНО ГРД дириэктэрэ Юрий Семенов кэпсээтэ.
Урут биһиги АЛРОСА харчытыгар ыытыллыбыт, оҕо уйулҕатын уонна педагогика эйгэтигэр Уһук Илин биир саамай суолталаах чинчийиитэ буолбут “Саха сириниин улаатабыт” бырайыак туһунан кэпсээн турабыт. Аныгы оҕолору кэлимник чинчийэр билим далааһыннаах үлэтигэр улахан болҕомто кинилэр доруобуйаларыгар ууруллубута.
“Оҕо доруобуйатын чинчийии 2021 с. саҕаламмыта. Биэс сыл иһигэр учуонайдар өрөспүүбүлүкэ 19 улууһугар сылдьан 1700 кэриҥэ оҕону чинчийбиттэрэ. Ол түмүгүнэн биһиги үөрэх эйгэтигэр быһаарыылары ылыныахтаахпыт”, – диэн Юрий Семенов кэпсиир.
1-кы №-дээх кыһалҕа – сыыһа аһылык
Учуонайдар этэллэринэн, саамай сүрүн кыһалҕа – сыыһа аһылык. Ордук буортулаах минньигэс уонна фастфуд буолар. Онуоха, сүрүннээн, оҕону кыратыгар (3 сааһыгар диэри) төрөппүттэр бэйэлэрэ үөрэтэллэр: кырачаан онтон атыны аһыан баҕарбат буолар. Чинчийии көрдөрөрүнэн, миини уһуйааҥҥа сылдьар оҕо аҥаарыттан улахана испэт, оттон хааһыны – 70-тан тахса бырыһыана ситэ сиэбэт. Ол оннугар килиэби, бурдук аһы уонна минньигэһи үөрэ-көтө мотуйаллар. Түмүгэр эттэригэр-хааннарыгар үгүс элэмиэн уонна битэмиин тиийбэт буолар. Магний, дьуот уонна кальций – быччыҥы, сүрэҕи, уҥуоҕу бөҕөргөтөр, ньиэрбэ тиһигин хааччыйар тыын суолталаах макро-элэмиэннэр, ол эрэ көмөтүнэн оҕо толору сайдар кыахтаах.
Үөһэ ахтыллыбыт чинчийии Саха сиригэр уһуйаан саастаах оҕолор тыын суолталаах (эссенциальнай) химичэскэй элэмиэннэрэ букатын тиийбэтин көрдөрбүт. Ордук муҥутуурдук – алтан – чинчиллибит оҕо 72%-гар тиийбэт эбит (улаатан истэхтэрин аайы онтулара дириҥээн иһэр). Иккис миэстэҕэ магний тахсыбыт – оҕо 50%-гар тиийбэт. Ону сэргэ маассабайдык дьуот (алын бөлөх 62%-гар), цинк (кыргыттар 69%-гар) уонна кальций тиийбэтэ бэлиэтэммит.
Аһыыр астан кальцийы уонна фосфоры иҥэрэргэ көмөлөһөр кальций уонна Д битэмиин тиийбэт буоллахтарына, оҕо тииһэ мөлтүүр, уҥуоҕа бытааннык улаатар, ыарыыга бэринимтиэ буолар. Ити кыһалҕа өрөспүүбүлүкэҕэ барытыгар көстөр уонна ол сүрүн төрүөтэ минньигэс аһылык уонна мөлтөх уу буолбакка, ордук аһыыр аспыт бүттүүн хаачыстыбата, дьайыыта буолар. Аны туран, Д битэмиин чинчийиигэ кыттыбыт оҕо 28%-гар эрэ нуормаҕа тиийэр таһымнааҕа быһаарыллыбыт, оттон 44%-гар – букатын тиийбэтин кэриэтэ. Ити өссө сиһилии чинчиллиэхтээх.
“Биллэн турар, сыыһа аһылык доруобуйаҕа уонна киһи уойуутугар быһаччы дьайар. 3 саастаах оҕо 23%-на, 6–7 саастаах оҕо 29%-на – уойуулаах. Ол – сүрэххэ охсор. Уһуйаан саастаах оҕо сүрэҕэ мүнүүтэҕэ 110–120 төгүл тэбэр (улахан киһи киэнэ, ортотунан, 60–90 буолар). Онно эбии оҕо хос ыйааһыннаах буоллаҕына, сүрэҕэ ордук күүскэ тэбэр, ноҕуруускаланар. Биири өйдүөххэ наада: оҕо доруобуйатын акылаата уһуйаан сааһыгар олохтонор”, – диир Юрий Иванович.
Өссө биир чахчыны мэдиссиинэ билимин дуоктара, профессор, Ю.Е. Вельтищев аат. Педиатрия уонна оҕо хирургиятын чинчийэр институтун дириэктэрэ Дмитрий Морозов арыйан турар. Бүгүн дьахтардааҕар ордук эр дьон оҕолонор кыаҕа суох. Оттон оҕо 25%-на кэлин “эр киһи буолара-суоҕа” 7 сааһыгар диэри “чочуллан” тахсар.
2-с №-дээх кыһалҕа – хамсаммат буолуу
Чинчийии быһаарбытынан, оҕо 45–52%-на айылҕата эрэйэрин курдук ситэ хамсаммат эбит. Оттон уһуйаан оҕото хамсаннаҕына эрэ сайдар кыахтаах. Холобур, оҕо сыылан баран бастаан аттыахтаах, итинник сайдыыны ааспатаҕына – уйулҕата уларыйар, ол ордук ситимнээхтик саҥарарыгар охсор. Онон, сыылар уонна аттыыр тулалыыр эйгэни билэргэ көмөлөһөрүн таһынан, эт-сиин, толкуйдуур, өйгө оҥорон көрөр дьоҕур сайдарыгар туһалыыр.
“Оҕо хамсаммат буолуутун төрүөтэ биллэр: кыратыттан ходунокка олорор, көтөххө сылдьар, төрөппүттэр “оҕобут охтон түһүө” диэн аһара харыстыыллар. Аны кыһынын аһара үллүйэллэр, сатыы хаамтарбаттар. Кыараҕас уһуйааныгар да тиийэн оҕо тэнийэр курдук сүүрбэт-көппөт. Оттон киэһэтин төлөпүөҥҥэ “олорор”.
Чахчылартан көрдөххө, Арассыыйаҕа ордук Саха сирин оҕолоро гаджетынан оонньууллар эбит. Холобур, уһуйаан оҕото нэдиэлэҕэ ортотунан төлөпүөҥҥэ, планшетка эбэтэр көмпүүтэргэ 72–78 чаас оонньуур. О.э., 18 сааһын туолуор диэри олоҕун 2,5 сылын төлөпүөн тутан атаарар”, – диир Юрий Семенов.
“АЛРОСА өйөбүлүнэн үөрэх мэтиэдьикэтин киллэрдибит”
Белгородтааҕы судаарыстыбаннай чинчийэр университеты кытта ыытыллыбыт биэс сыллаах чинчийэр үлэ түмүгүнэн уһуйаан уонна алын кылаас оҕолоро хамсаналларын көҕүлүүр мэтиэдьикэ оҥоһуллубута.
“Белгородтааҕы университет – Арас-сыыйаҕа педагогика, физкультура уонна мэдиссиинэ эйгэлэригэр дириҥ чинчийиини ыытар биир саамай күүстээх үөрэх кыһата. Кинилэр биһиги чинчийиибитин көрөн баран, “көмөлөһүөхпүтүн сөп” диэбиттэрэ, Белгород уобалаһыгар оннук кыһалҕа эмиэ баар эбит.
Мэтиэдьикэбит чэрчитинэн, педагогтары оҕону кыараҕас да сиргэ хамсаттарарга үөрэтэбит. Оҕону хамсатарга хайаан даҕаны күрэхтэһэр эрэйиллибэт. Аҥаардас биир мээчик көмөтүнэн оонньотуохха, хамсатыахха сөп. Ол ньымабытын Роспатеҥҥа ыыттыбыт, баҕар, дойду атын эрэгийиэннэрэ эмиэ үтүктэн барыахтара.
Быйылгыттан үлэҕэ киириэхтээх мэтиэдьикэни АЛРОСА өйөбүлүнэн ыытыллыбыт 5 сыллаах чинчийиигэ олоҕуран оҥордубут. Хампаанньа “Саха сириниин улаатабыт” диэн оҕо уйулҕатын уонна педагогика эйэгэтигэр чинчийиини ыытарга эмиэ көмөлөстө”, – диэтэ Юрий Семенов.
Учуонай этэринэн, бу күннээххэ диэри Саха сиригэр 3–7 саастаах оҕо хамсанар көҕүн чинчийэр-билгэлиир үчүгэй үстүрүмүөн суоҕа эбитэ үһү. Онон сибээстээн, педагогика билимин дуоктара, Калининградтан төрүттээх Анатолий Зайцевы кытта өрөспүүбүлүкэбит ирдэбилигэр эппиэттиир, уһуйаан саастаах оҕолор эттэрин-сииннэрин сайыннарар үөрэх босуобуйата оҥоһуллан таҕыста. Босуобуйаҕа саха төрүт оонньуулара эмиэ киирдилэр. Дьиҥэр, биһиги төрүттэрбит дьиэ иһигэр дьарыктаныахха сөптөөх 60-тан тахса араас оонньууну, хамсаныыны айбыттар эбит.
“Бэлиэтээн эттэххэ, ол онньуулар туһалара билиминэн дакаастанна. Чинчийии этэринэн, хабылык, хаамыска уонна тырыыҥка оҕону олус үчүгэйдик сайыннараллар. Бэл, улахан дьоҥҥо инсульт да кэннэ туһалыахтарын сөп. Аны туран, чинчийиигэ кыттыбыт, мэлдьи хабылыктыыр уонна хаамыскалыыр оҕолор Руфьеларын (сүрэх тэбиитин көрдөрүүтэ) индексэ 7,8 усл. ед., о.э., нуорма таһымыгар сылдьар. Оттон онньообот оҕолор киэнэ – 10,1 усл. ед. (“намыһах” дэнэр). Итини таһынан, эспэримиэҥҥэ кыттыбыт оҕолор киин ньиэрбэлэрин тиһигэ үчүгэйдик үлэлиирэ чуолкайдаммыт, туохтан эрэ долгуйаллара-куттаналлара (тревожность) 22%-нан кыччаабыт. Онон биһиги айбыт ньымабытын үөрэхпит министиэристибэтэ уһуйааннарга уонна алын кылаастарга киллэриэн сөп буолла”, – диэн Юрий Семенов кэпсиир.
Учуонайдар аны оскуола аһылыгын чинчийиэхтэрин, ону өссө тупсарар суоллары көрдүөхтэрин уонна саамай сүрүнэ оҕо аһылыгын боппуруоһугар төрөппүттэргэ көмөлөһүөхтэрин наада. Бастатан туран, бэйэбит өйдүөхтээхпит: наггетс – куһаҕан, гречка – үчүгэй. Буолаары буолан, туһата суох аһынан оҕолорбутун хатаҕалаан бүтүөхтээхпит. Тоҕо диэтэххэ, оннук аһынан хатаҕаланар уонна туох эмэ үчүгэйи-үтүөнү оҥордоҕуна “хайҕанар” оҕо буортулаах аһы “саамай үчүгэй ас” диэн өйдүү улаатар.
Оттон киэһээҥҥи аһылык уонна кыра сынньалаҥ кэннэ, оҕону кытта хайаан да кырата 15–20 мүнүүтэ бииргэ оонньонуллуохтаах.
Ити курдук АЛРОСА уонна Үүнэр көлүөнэ тус сыаллаах пуондатын көмөлөрүнэн “Оҕо аймах лабаратыарыйата” сыыйа оҕо-ыччат доруобуйатын туһугар кыһаллар аныгы тиһиккэ кубулуйар.
Kyym.ru
Андрей Шилов кэпсэттэ.