Урут-уруккуттан киһи түүлүгэр өлбүт киһини кытта барсыа суохтаах диэччилэр. Ону бары да билэргит буолуо. Мин 24 саастаахпар маннык түбэлтэ буолбута:
Биир доҕорум, олох очуругар оҕустаран, хаайыыга түбэһэр. Үөһээ Бэстээх зонатыгар. Ону мин Дьокуускайтан доҕорбор ас-үөл, таҥас-сап биэрэ барабын. Бэһиэ буолан айаннаатыбыт. Түөрт уол атын уолга мал-сал тиксэрэллэр. Ол зонаҕа миигин кытта саастыы, сэргэстэһэ кылааска үөрэммит Оппуон диэн уол баар этэ. (Өлбүт диэбиттэрэ ол уолу).
Чэ, оннук тиийэн малбытын тиксэрдибит. Дьокуускайбытыгар этэҥҥэ айаннаан кэллибит.
3 дуу, 4 дуу күн буолан баран, түүл түһүүбүн: Арай дьиэбэр олордохпуна, аан аһыллар да, икки киһи киирэн кэлэллэр. Ол -- Оппуон диэн бокуонньук уонна миигин кытта айаннаан кэлбит Бааска диэн уол. Туох да улахан кэпсэтиитэ суох, киирдэ-киирээт: “Чэ, бардыбыт!” – диэтилэр. Бэйэм да эрдэттэн ханна эрэ бараары бэлэм олорбут курдук этим. Кирилиэһинэн түһэн иһэммит, эмискэ тохтуу биэрэн: “Ханна барабыт?” -- диэн ыйыттым. Ону бокуонньук Оппуон “Үөһээ!” диэн хардарда. Ону “Үөһээ” диэбитигэр мин: “Эс, мин Үөһээ Бэстээххэ сылдьыбытым ээ”, -- диэн эппиэттээтим. Инньэ диэбиппэр Оппуон “Ээ, чэ сөп” диэтэ, иккиэн баран хаалбыттара. Оннук гынан хааллым. Дьэ, дьикти.
Арай ол барсыбытым буоллар, хайдах буолуом эбитэ буолла?
Кыым.ру