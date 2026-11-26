АЛРОСА ыччат идэни таларыгар күүскэ үлэлэһэр. Кини быйыл үөрэх тэрилтэлэрин уонна Инженернэй-политехническай хайысхалаах үөрэх кыһаларын ассоциациятын өйөбүлүнэн “Турникета суох нэдиэлэ” аахсыйаны номнуо иккистээн тэрийдэ. Хампаанньа ити Бүтүн Арассыыйатааҕы аахсыйаны муус устарга уонна алтынньыга Арассыыйа массыынаны оҥорооччуларын сойууһун Саха сиринээҕи салаатыныын кыттыһан ыыппыта. Аҥаардас күһүҥҥү каникул кэмигэр АЛРОСА Мииринэйдээҕи, Айхаллааҕы, Удачнайдааҕы, Ленскэйдээҕи уонна Дьокуускайдааҕы тэрилтэлэригэр 3 600-тэн тахса үөрэнээччи уонна устудьуон сылдьыбыта.
Бырайыак ыччакка бырамыысыланнай тэрилтэ үлэтин-хамнаһын билиһиннэрэр, сир баайын хостуур тэрилтэлэргэ уонна массыынаны оҥоруу эйгэтигэр туттуллар аныгы технологиялары көрдөрөр, ыччат дьон идэлэрин сөпкө быһаарыналларыгар көмөлөһөр соруктаах.
Ол курдук, оскуола үөрэнээччилэрэ уонна устудьуоннар АЛРОСА маннык тэрилтэлэригэр сырыттылар: Мииринэйдээҕи-Ньурбатааҕы, Удачнайдааҕы уонна Айхаллааҕы байытар кэмбинээттэргэ, Бүлүүтээҕи геология разведкатын эспэдииссийэтигэр, Дьокуускайдааҕы алмааһы атыылыыр тэрилтэҕэ, “Алмазавтоматика” трескэ, “АЛРОСА” авиа-хампаанньаҕа, “Якутнипроалмаз” институкка, Оҥорон таһаарар процестары диспиэччэрдиир кииҥҥэ, Мииринэйдээҕи айан-суол салалтатыгар, авиа тэрилтэтигэр уонна Хапытаалынай тутуу управлениетыгар.
Алмаастаах хампаанньа Мииринэйдээҕи түһүлгэлэригэр сылдьыбыт үөрэнээччилэр уонна устудьуоннар аныгы оборудованиены илэ көрдүлэр, өрөспүүбүлүкэ биир саамай улахан бырамыысыланнай хампаанньатын оҥорон таһаарыыта хайдах үлэлиирин билистилэр. Итини таһынан АЛРОСА исписэлиистэрэ оскуолаларга уонна колледжтарга сылдьан үөрэнээччилэри кытта эмиэ көрүстүлэр: үлэлэрин-хамнастарын туһунан кэпсээтилэр, араас үстүрүмүөнү, дьоҕус оборудованиелары илдьэ тиийэн көрдөрдүлэр, маастар-кылаастары ыыттылар.
Аахсыйа бырагырааматын чэрчитинэн, уруһуй уонна хаартыска күөн күрэһэ эмиэ буолла. Онно өрөспүүбүлүкэ сэттэ улууһуттан кыттааччылар массыынаны оҥоруу (машиностроение) тиэмэтигэр үлэлэрин ыыттылар. Холобур, “Техника машиностроения будущего” оҕо уруһуйун куонкуруһугар Саха сирин үөрэнээччилэрэ (1-11-с кылаастар) барыта 247 үлэни ойуулаан ыыттылар. Уруһуйга да, хаартыскаҕа түһэриигэ да бастыҥнар кэккэлэригэр Мииринэй, Удачнай, Айхал, Светлэй, Сүлдьүкээр, Ленскэй, Покровскай, Үөһээ Халыма оҕолоро киирбиттэр. Оҕолор саастарынан көрөн, бөлөҕүнэн арахсан күрэхтэспиттэр.
Бөлөх бастыҥнара уонна кыайыылаахтара дьупулуомнары, сыаналаах бэлэхтэри, оттон бары кыттааччылар – электроннай туоһу суругу тутуохтара.
Итини таһынан, бастакы суһал көмөнү оҥоруу бэстибээлэ буолла: ыччаттар сүрэх-тыҥа реанимациятын оҥорорго, бэрэбээскилииргэ, ыксаллаах быһыыга-майгыга тугу, хайдах гынарга үөрэннилэр. АЛРОСА үлэтигэр-хамнаһыгар, устуоруйатыгар сыһыаннаах викторинаҕа кытыннылар.
“Турникета суох нэдиэлэ” – идэни билэр-көрөр аахсыйа эрэ буолбатах. Бу оҕолор-ыччаттар үлэ сатабылыгар үөрэнэр үтүө түһүлгэлэрэ. Оҕолор түөрүйэни истибиттэрин ааһан, бэйэлэрэ эмиэ үлэлээн, оҥорон, дьарыктанан көрдүлэр. Ол кинилэр олохторугар кэлин даҕаны туһалаах буолуо”, – диэн АЛРОСА Корпоративнай университетын салайааччыта, Арассыыйа массыынаны оҥорооччуларын сойуустарын Саха сиринээҕи салаатын чилиэнэ Анна Подкаменная эттэ.
Аахсыйалаах нэдиэлэ чэрчитинэн АЛРОСА партнера – Мииринэйдээҕи политехническай институт – М.К. Аммосов аатынан ХИФУ салаата – идэни таларга көмөлөһөр квеһи тэрийдэ. Ол кыттыылаахтара “Идэлэр тустарынан мифтэр” квизкэ билиилэрин тургуттулар, “Speak English”, “Перезагрузка”, “Нефтяники и газовики”, “Измельчение и классификация полезных ископаемых”, “Код будущего”, “Chinese Open Doors” уонна “Лаборатория юного физика” маастар-кылаастарга сырыттылар.
Оттон Дьокуускай куоракка оскуола үөрэнээччилэрин уонна устудьуоннары АЛРОСА Саха сиригэр алмааһы атыылыыр-батарар тэрилтэтэ (ЯПТА) – өрөспүүбүлүкэҕэ алмааһы сыаналыыр биир тутаах тэрилтэ – үөрэ-көтө көрүстэ. Бу тэрилтэҕэ 10 караакка тиийэ ыйааһыннаах алмаастары наардыыллар, олор сыаналарын, аан дойду ырыынагар хайдах атыыланыахтарын сөбүн быһаараллар. Быйыл тэрилтэ хайдах үлэлии-хамсыы олорорун Саха политехническай уонна Физико-тэхиниичэскэй лиссиэйдэртэн, ону тэҥэ 21-с №-дээх оскуолаттан 110 оҕо сылдьан көрдө-иһиттэ.
ЯПТА-ҕа АЛРОСА Саха сиригэр хостоммут алмааһа барыта кэлэр. Кэлбит алмааһы бастаан сууйаллар-сотоллор, куурдаллар, ыйааһынынан наардыыллар. Салгыы алмааһы АЛРОСА бэйэтэ оҥорбут оборудованиетын көмөтүнэн, быһыытынан, өҥүнэн уонна хаачыстыбатынан тыыраллар. Ордук улахан алмаастары исписэлиистэр – тыыннаах дьон – хоһуттан бэрэбиэркэлииллэр. Ол кэннэ ол алмаастары атыыга барар анал буоксаларга наардыыллар.
Оҕолор ону барытын илэ харахтарынан сэргии көрдүлэр, сөҕө-махтайа иһиттилэр. Сорох-сорохтор ЯПТА исписэлиистэрин кэпсээнин кэннэ бырамыысыланнаска үлэлии барар туһунан кытта толкуйдаатылар. Олор ортолоругар СПЛ 10-с кылааһын үөрэнээччитэ Андрей Ступин баар.
– Биир бэйэм мин ЯПТА-ҕа сылдьыбыппыттан олус астынным, сөбүлээтим аҕай. Исписэлиистэр хайдах үлэлииллэрин көрөр олус интэриэһинэй эбит. Бүгүҥҥү сырыым идэбин таларбар кырата суох дьайар буолла быһыылаах, – диэн Андрей ис сүрэҕиттэн эттэ.
Санаттахха, “Турникета суох нэдиэлэ” оробуочай уонна инженернэй идэлэри көҕүлүүр, үөрэх эйгэтин уонна дьиҥнээх оҥорон таһаарыы күүһүн түмэр соруктаах ыытыллар. Аахсыйа кэмигэр оҕолор-ыччаттар АЛРОСА тутаах тэрилтэлэригэр сылдьан, алмаас эйгэтигэр аан дойду биир саамай улахан тэрилтэтэ хайдах үлэлиирин иһиттэн билсэллэр.
“Турникета суох нэдиэлэ” – үүнэр көлүөнэни кытта кэпсэтэр биир дьоһун түһүлгэбит. Биһиги ыччат дьон көхтөөх, профессионал буолууну биһириир уонна өйүүр үрдүкү технологиялаах оҥорон таһаарыыны көрүөн-билиэн баҕарабыт. Аахсыйаҕа 3,5 тыһыынча киһи кыттыбыта – ыччат хайа бырамыысыланнаһыгар интэриэстээҕин туоһулуур”, – диэн Арассыыйа массыынаны оҥорооччуларын сойууһун Саха сиринээҕи салаатын бэрэссэдээтэлэ Сергей Павленко эттэ.
#СоюзМаш #СоюзМашЯкутия
“Турникета суох нэдиэлэ” матырыйаалларын таҥан Андрей ШИЛОВ суруйда.