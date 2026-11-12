«Мисс Россия-2026» кэрэ куолар күрэхтэригэр Саха сирин аатыттан Юлия Денисова кыттыаҕа.
Быһайын Юлия «Туймаада Куо» кэрэ куолар уонна талааннаахтар күрэхтэригэр кыттан турар. 18 саастаах кыыс Дьокуускайга Креативнай индустриялар колледжтарыгар үөрэнэр.Үөрэҕин таһынан 13 сааһыттан моделингынан дьарыктанар. Элбэх оҕолоох ыалга төрөөбүт Юлия Бүлүү улууһуттан тардыылаах. Уһуна — 180 см.
"Куонкуруһу оҕо эрдэхпиттэн кэтээн көрөбүн. Кыттааччылары көрөн, күрэх далааһынын сөҕөн, биирдэ эмэ бэйэм "бу устуоруйа сорҕото буолуом" диэн санаан да көрбөт этим. Бүгүн сөбүлүүр халлаан күөх дьүһүннээх көстүүммүн туттум. Сахабыт сиригэр уонна бу үөрүүнү тэҥҥэ үллэстэр хас биирдии киһиэхэ улахан эҕэрдэбин ыытабын. Эһиги аттыбар бааргытыгар махтал", – диэн Юлия Денисова социальнай ситимигэр суруйда.
«Мисс Россия — 2026» күрэх түмүктүүр түһүмэҕэ ахсынньы 12 күнүгэр «Барвиха Luxury Village» кэнсиэртиир саалатыгар буолуоҕа.
Санатар буоллахха, былырыын ити куонкуруска Саха сирин Валентина Михайлова билиһиннэрбитэ. Кини финалга 20 бастыҥ иһигэр киирбитэ.
Хаартыска: Юлия Денисова социальнай ситимнэриттэн.