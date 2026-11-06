Оҕо күүтэр хат дьахтар хайдах сылдьыахтааҕын, туохтан сэрэниэхтээҕин былыргы итэҕэлгэ сыһыары тутан сүбэлиибит (билигин үйэбит атын буолан, сорох сиэр-туом умнуллубут). Матырыйаалы М.Н. Андросова-Ионова архыыбыттан кылгатан ыллыбыт.
– Ыарахан дьахтар өлбүттээхтэргэ сылдьыбат. Былыр сахалар “оҕото кириргээн, куотуон сөп” диэн өйдүүллэрэ.
– Хат дьахтар өлбүт киһини атаарбыт суолларын 9 хонуга туолуор диэри быһа хаампат эбит.
– Сыарҕа өтүүтүн быһа хаампат, өскөтүн атыллаатаҕына эбэтэр тэбистэҕинэ, оҕото киинин моонньугар сөрөөн тахсар. Суолга туора өтүү сытар буоллаҕына, туора ууран баран ааһыахтааҕа үһү.
– Оҕолоноору сылдьар дьахтар имиллэ илик эһэ тириитин үрдүгэр олорбот, сыппат. Маны тутуспатаҕына, эһэ курдук киҥнээх оҕо төрүөн сөп эбит.
– Ыарахан дьахтар толунньаҥ уҥуоҕун сиэбэт. Сиэтэҕинэ, бүрэ дьүһүннээх оҕо төрүүр.
– Кини кус, куобах сүрэҕин сиэбэт. Оҕото куттамсах буолар.
– Айаҕа түбэһэн өлбүт кыыл тириитин, уҥуоҕун, түүтүн тэпсибэт. Олору тэбистэҕинэ – булт-алт ханнар. Булт байанайа быртаҕырҕаан, булчут буолуохтаах уол айатыгар биир да кыылы чугаһаппат буолар.
– Кыыл, көтөр тобугун сиэбэт. Сиэтэҕинэ, талыыта олус ыарыылаахтык киирэр диэн этэллэр эбит.
– Хат дьахтар сордоҥ баһын сиэтэҕинэ – оҕото олус сырааннаах буолар.
– Сыалыһары сиэтэҕинэ – оҕотун уута салыҥырар.
– Өрбүт (күөстэммит) күөһүн оннун сабыахтаах. Саппатаҕына, күөһүн оннунан оҕону сиир абааһы тахсан, эккирэтэн араас моһуокка тиэрдиэн сөп.
– Балыгы, эти уокка үтэн сиэтэҕинэ – уот иччитэ аньыыргыыр.
– Уоту атыллыа суохтаах. Атыллыыр түгэнигэр уот иччитэ быртаҕыргыыр.
– Хат дьахтар аан модьоҕотугар олоруо суохтаах. Модьоҕоҕо олордоҕуна, төрүүрүгэр моһуогуруон сөп.