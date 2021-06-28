Приз МР «Хангаласский улус» для лошадей ЧВП 4 лет и старше, рожденных в Республике Саха (Якутия)

гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Нейко -Стар Хит, частный вл. Плотников П.Р. в аренде у МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей Гаврильев С.М., камзол желто - синий шахматный, мастер-тренер Игнатьев В.А.

гн. коб., 2016 г.р., 3 пок. ЧВП, Кремлин Стар - Айыылаана, Таттинский улус, с. Чычымах, жокей Платонов А.С. камзол красный с желтыми полосками, тренер Васильев С.В.

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