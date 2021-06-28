Бүгүн, бэс ыйын 28 күнүгэр, Үс Хатыҥҥа И.С. Свинобоев - Тыыннаахап аатынан "Дьөһөгөй" ипподромугар 17-с төгүлүн Ил Дархан бирииһигэр өрөспүүбүлүкэтээҕи ат сүүрдүүтэ буолаары турар.
Ат сүүрдүүтүн "Саха" НКИХ быһа биэриигэ көрдөрүөҕэ. Ил Дархан 2400 м 4 саастарыттан үөһээ ыраас боруодалаах аттарга 5 мөл. солк. туруорбут. Дьэ, бу сүүрүүлэргэ ханнык аттар илин-кэлин түсүһүөхтэрэй?
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18.20
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Бастакы сүүрүү. Дистанция 800 метров.
Приз «Летний» для лошадей 2 лет ЧВП
Спонсор приза АКБ «Алмазэргиэнбанк».
Призовой фонд 150 000 рублей
|
№
|
Кличка
|
Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер
|
Время
|
Место
|
1.
|
Хотууна
|
гн. коб. 2019 г.р., ЧВП, Кремлин Стар - Тускулаана, частные вл. Петров И.С., Марков П. Чурапчинский улус, жокей Терентьев Н.А., камзол серый со звездами, тренер Осипов Д.С.
|
2.
|
Талбан
|
рыж. жер. 2019 г.р.,ЧВП, Верабор - Талба, МБУ АУМС Мегино -Кангаласского улуса, жокей Саввин В.В., камзол золотистый, тренер Оконешников Е.Н.
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3.
|
Вери Найс
|
рыж. коб. 2019 г.р.,ЧВП, Верабор - Синьорита, МБУ АУМС Мегино -Кангаласского улуса, жокей Гаврильев С.М., камзол желто-синий шахматный, мастер-тренер Игнатьев В.А.
|
4.
|
Франка
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гн. коб. 2019 г.р.,ЧВП, Франциско Гойя -Аркана, ЧВ Громов П.Н. в аренде у СХПК «им. И.Я.Строда» Амгинский улус, жокей Тимофеев С.В., камзол желто-синий, тренер Громов Н.Н.
|
5.
|
Галилей
|
гн. жер. 2019 г.р., ЧВП, Франциско Гойя-Бурда, СХПК «Бетун» в аренде у СХПК «им. И.Я.Строда» Амгинский улус, жокей Лиханов С.С., камзол желто-синий, тренер Громов Н.Н.
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18.45
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Иккис сүүрүү. Дистанция 1000 метров.
Приз «Критериум» для лошадей 2-х лет и старше ЧВП
Спонсор приза ГО «Город Якутск».
Призовой фонд 125 000 рублей
|
№
|
Кличка
|
Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер
|
Время
|
Место
|
1.
|
Эйр Бен Барс
|
гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Премьер Бэнкир – Лиссенинг Иэрс, Горный улус, мастер-жокей Петров В.В., камзол белый со звездами, тренер Петров В.В.
|
2.
|
Суфражистка
|
гн. кобыла 2015 г.р.ЧВП, Инкандесент Стар – Суламифь, частный вл. Еремеев А.И. Намский улус, жокей I категории Лиханов А.С., камзол зеленый с белыми звездами, мастер - тренер Ядреев С.П.
|
3.
|
Анкэнди
|
гн. жер.2015 г.р.,ЧВП, Сидниз Кэнди-Андетеррд, СХПК «Чурапча», Чурапчинский улус , жокей Терентьев Н.А., камзол серый со звездами, тренер Осипов Д.С.
|
4.
|
Деленджер
|
гн. жер. 2018 г.р., ЧВП, Сиетл Мун – Сайн Оф Лаки, Нюрбинский улус, жокей Саввинов А.А., камзол зеленый, тренер Хахыров С.В.
|
19.05
|
Үһүс сүүрүү. Дистанция 1000 метров.
Приз МР «Хангаласский улус» для лошадей ЧВП 4 лет и старше, рожденных в Республике Саха (Якутия)
|
№
|
Кличка
|
Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер
|
Время
|
Место
|
1.
|
Литл Лайт
|
гн. жер. 2016 г.р., ЧВП, Арджуна – Паунд Глори, Нюрбинский улус, жокей Саввинов А.А., камзол зеленый, тренер Хахыров С.В.
|
2.
|
Норд Стар
|
гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Нейко -Стар Хит, частный вл. Плотников П.Р. в аренде у МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей Гаврильев С.М., камзол желто - синий шахматный, мастер-тренер Игнатьев В.А.
|
3.
|
Арабика
|
гн. коб., 2016 г.р., 3 пок. ЧВП, Кремлин Стар - Айыылаана, Таттинский улус, с. Чычымах, жокей Платонов А.С. камзол красный с желтыми полосками, тренер Васильев С.В.
|
4.
|
Тумэн
|
гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Карасун - Габольд, КФХ «Ушницкий» Хангаласского улуса, жокей Михайлов А.М., камзол красный с белыми полосками, тренер Ушницкий И.И.
|
5.
|
Кыыдана
|
рыж. коб. 2016 г.р., ЧВП, Березуцкий – Кимиэлчээнэ, Сунтарский улус, жокей Мордовской Г.Ф., камзол черный с желто-белыми вставками, тренер Васильев С.С.
|
6.
|
Гоин Ап
|
гн. жер. 2017 г.р. ЧВП, Франциско Гойя - Тасмания, ООО "Давидофф" Амгинский улус, жокей Иванов К. В., камзол красный с желтыми полосками, мастер-тренер Баишев А. А.
|
7.
|
Найт Шот
|
гн. жер. 2015 г.р.,6 пок. ЧВП, Данк Шот -Нарыйаана Куо, ООО "Давидофф» Амгинский улус, жокей Кычкин Д.В., камзол красный с желтыми крестами, мастер - тренер Баишев А.А.
|
19.30
|
Төрдүс сүүрүү. Дистанция 2000 метров.
Приз АО «РИК» и АО «ГСК «Югория»
для лошадей 3-х лет и старше ЧВП
Призовой фонд 300 000 рублей
|
№
|
Кличка
|
Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер
|
Время
|
Место
|
1.
|
Мистер
|
т-гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Рэйскар Рапсоди - Мэрикей, КФХ «Ушницкий» Хангаласского улуса, жокей Михайлов А.В., камзол красный с белыми полосками, тренер Ушницкий И.И.
|
2.
|
Борисоглебск
|
рыж. жер. 2016 г.р., ЧВП, Баритон-Кампэйн, Горный улус, мастер - жокей Петров В.В., камзол белый со звездами, тренер Варламов Э.М.
|
3.
|
Эллизиум
|
гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Куриче-Ифра, Нюрбинский улус, жокей Саввинов А.А., камзол зеленый, тренер Хахыров С.В.
|
4.
|
Бумеранг
|
гн. жер.2017 г.р. ЧВП, Генризенавигатор - Белль Опера, МР «Верхневилюйский улус», жокей Иванов И.В., камзол синий с золотистыми полосками, тренер Иванов И.В.
|
5.
|
Голд Фарт
|
гн. жер., 2017 г.р.,ЧВП, Форевер Олигарх - Дидактика, ЧВ Васильев В.В., Таттинский улус, жокей Кычкин Д.В, камзол красный с желтыми крестами, мастер - тренер Баишев А.А.
|
19.55
|
Бэһис сүүрүү. Дистанция 3200 метров.
Приз Правительства Республики Саха (Якутия)
Спонсор приза АО «Саханефтегазсбыт».
Призовой фонд 250 000 рублей
|
№
|
Кличка
|
Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер
|
Время
|
Место
|
1.
|
Арылхан
|
т-гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Боцман -Арылхаана, СХПК «Чурапча», Чурапчинский улус, жокей Куличкин А.А., камзол темно-синий со звездами, тренер Осипов Д.С.
|
2.
|
Стар Трек
|
рыж. жер. 2016 г.р., ЧВП 5 пок., Сэр Стар - Асса, Вилюйский улус, жокей Мордовской Г.Ф., камзол черный с жето-белыми вставками, тренер Иванов К.В.
|
3.
|
Атланта
|
гн. коб., 2017 г.р., ЧВП, Бабар - Алина, частный вл. Лукин А.Е.
|
4.
|
Марокко
|
вор. жер. 2015 г.р., ЧВП, Брэнд Тайм - Золушка, частный вл. Михайлов М.С., Нюрбинский улус,
|
5.
|
Голден Асс
|
вор. жер. 2017 г.р., ЧВП 6 пок., Гринго Гай - Ассоль, ИП «Неустроев А.А.» в аренде у Верхневилюйского улуса, жокей Иванов И.В., камзол синий с золотистыми полосками, тренер Иванов И.В.
|
6.
|
Блэк Грек
|
т-гн. жер., 2017 г.р, ЧВП, Бабар - Госпожа Березуцкая, Горный улус, мастер - жокей Петров В.В., камзол белый со звездами,
|
20.25
|
Алтыс сүүрүү. Дистанция 2400 метров.
Приз «Дерби» для лошадей 3-х лет ЧВП, рожденных в РС (Я)
Спонсор приза ИП «Федотов Р.Е.».
Призовой фонд 1 000 000 рублей
|
№
|
Кличка
|
Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер
|
Время
|
Место
|
1.
|
Афина
|
гн. коб., 2018 г.р., ЧВП, 4 пок., ФБГОУ ВО Арктический ГАТУ, жокей Иванов В.В., камзол синий со звездами, тренер Андросова М.И.
|
2.
|
Ассамблея
|
рыж. коб. 2018 г.р.,ЧВП 6 пок., Маджестик - Ассоль, частный вл. Иванов В.Н. Таттинский улус, жокей Иванов К.В., камзол красный с желтыми крестами, тренер Иванов К. В.
|
3.
|
Дрим Шот
|
гн. жер. 2018 г.р., 4 пок.ЧВП, Данк Шот - Афродита, МБУ АУМС Мегино - Кангаласского улуса, жокей Гаврильев С.М., камзол желто-синий шахматный, мастер -тренер Игнатьев В.А.
|
4.
|
Нумизматик
|
гн. жер. 2018 г.р., ЧВП, Маджестик - Золушка, ИП «Неустроев А.И.», жокей Иванов И.В., камзол синий с золотистыми полосками, тренер Иванов И.В.
|
5.
|
Телен
|
рыж. жер.2018 г.р., ЧВП, Бабар – Си Си Кейч, частный вл. Дьячковский С.Г. Чурапчинский улус, жокей Куличкин А.А., камзол темно синий со звездами,тренер Осипов Д.С.
|
6.
|
Сардана
|
рыж. жер.2018 г.р.,ЧВП, Верабор - Интрига, ЧВ Протопопов Н.П., ФКС Намского улуса, жокей Семенов Ю.Ю., камзол зеленый с белыми звездами, мастер-тренер Ядреев С.П.
|
7.
|
Леди Левинсон
|
рыж. коб.,2018 г.р., ЧВП, Спид Стар -Бурда, СХПК «Бетюн» Амгинский улус,жокей Гурьев И.А..,камзол белый, тренер Постников С.М.
|
21.00
|
Сэттис сүүрүү. Дистанция 2400 метров.
Приз Главы Республики Саха (Якутия)
для лошадей 4-х лет и старше ЧВП
Призовой фонд 5 000 000 рублей
|
№
|
Кличка
|
Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер
|
Время
|
Место
|
1.
|
Шторм Барс
|
рыж. жер. 2016 г.р. ЧВП, Гейл Форс Тен - Экселлент Чойс, ФКС Намского улуса, жокей I категории Лиханов А.С., камзол зеленый с белыми звездами, мастер-тренер Ядреев С.П.
|
2.
|
Ютон Барс
|
т-гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Эргияс - Ю Нид Ми, СХПК «Чурапча» Чурапчинский улус, жокей Терентьев Н.А., камзол синий, тренер Осипов Д.С.
|
3.
|
Мэйзи Кинг
|
рыж. жер. 2015 г.р., ЧВП, Энимал Кингдом - Мэззи, СХПК «Строд» с. Абага, Амгинский улус, жокей Тимофеев С.В., камзол сине-желтый, тренер Громов Н.Н.
|
4.
|
Магриб
|
св.-гн. жер. 2016 г.р., ЧВП, Индиан Джеймсон - Моторика, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей Оконешников Е.Н., камзол золотистый, тренер Оконешников Е.Н.
|
5.
|
Конкистадор
|
гн. жер. 2013 г.р., ЧВП, Кэпитал Экспоужер-Кьюрелья, Сунтарский улус, жокей Иванов В.В. ,камзол синий со звездами, тренер Васильев С. С.
|
6.
|
Майн Кениг
|
т-гн. жер. 2013 г.р., ЧВП, Майншафт-Тзе Куин Стемп, СХПК «Чурапча» Чурапчинский улус, жокей Куличкин А.А., камзол темно-синий со звездами, тренер Осипов Д.С.
|
7.
|
Брокер Барс
|
т-рыж. жер., 2015 г.р., ЧВП, Пауэр Брокер - Леди Ви, частный вл. Никифоров П.С., в аренде у МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, жокей Гаврильев С.М., камзол желто-синий шахматный, мастер -тренер Игнатьев В.А.
|
8.
|
Блэк Джет
|
т-гн. жер. 2014 г.р., ЧВП, Джет - Псинадаха Ай, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей Саввин В.В., камзол золотистый, тренер Оконешников Е.Н.
|
9.
|
Квит
|
т-гн. жер.2017 г.р., ЧВП, Ташир-Реликвия, МР «Верхневилюйский улус», жокей Иванов И.В., камзол синий с золотистыми полосками, тренер Иванов И.В.
|
10.
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Свидетель Барс
|
рыж. жер. 2015 г.р., ЧВП, Индиан Джеймсон - Саксесфулдебют, ООО «Давидофф» Амгинский улус , жокей Кычкин Д.В., камзол красный с желтыми крестами, мастер-тренер Баишев А.А.