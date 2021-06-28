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Киир

Киир

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  4. 5 мөл. солк. ханнык быһый ат ылыаҕай? (Ат сүүрдүүтүн бырагыраамата)

Бүгүн, бэс ыйын 28 күнүгэр, Үс Хатыҥҥа И.С. Свинобоев - Тыыннаахап аатынан "Дьөһөгөй" ипподромугар 17-с төгүлүн Ил Дархан бирииһигэр өрөспүүбүлүкэтээҕи ат сүүрдүүтэ буолаары турар.

Ат сүүрдүүтүн "Саха" НКИХ быһа биэриигэ көрдөрүөҕэ. Ил Дархан 2400 м 4 саастарыттан үөһээ ыраас боруодалаах аттарга 5 мөл. солк. туруорбут. Дьэ, бу сүүрүүлэргэ  ханнык аттар илин-кэлин түсүһүөхтэрэй?

18.20

Бастакы сүүрүү. Дистанция 800 метров.

Приз «Летний» для лошадей 2 лет ЧВП

Спонсор приза АКБ «Алмазэргиэнбанк».

Призовой фонд 150 000 рублей

Кличка

Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер

Время

Место

1.

Хотууна

гн. коб. 2019 г.р., ЧВП, Кремлин Стар - Тускулаана, частные вл. Петров И.С., Марков П. Чурапчинский улус, жокей Терентьев Н.А., камзол серый со звездами, тренер Осипов Д.С.

    

2.

Талбан

рыж. жер. 2019 г.р.,ЧВП, Верабор - Талба, МБУ АУМС Мегино -Кангаласского улуса, жокей Саввин В.В., камзол золотистый, тренер Оконешников Е.Н.

    

3.

Вери Найс

рыж. коб. 2019 г.р.,ЧВП, Верабор - Синьорита, МБУ АУМС Мегино -Кангаласского улуса, жокей Гаврильев С.М., камзол желто-синий шахматный, мастер-тренер Игнатьев В.А.

    

4.

Франка

гн. коб. 2019 г.р.,ЧВП, Франциско Гойя -Аркана, ЧВ Громов П.Н. в аренде у СХПК «им. И.Я.Строда» Амгинский улус, жокей Тимофеев С.В., камзол желто-синий, тренер Громов Н.Н.

    

5.

Галилей

гн. жер. 2019 г.р., ЧВП, Франциско Гойя-Бурда, СХПК «Бетун» в аренде у СХПК «им. И.Я.Строда» Амгинский улус, жокей Лиханов С.С., камзол желто-синий, тренер Громов Н.Н.

    

 

18.45

Иккис сүүрүү. Дистанция 1000 метров.

Приз «Критериум» для лошадей 2-х лет и старше ЧВП

Спонсор приза ГО «Город Якутск».

Призовой фонд 125 000 рублей

Кличка

Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер

Время

Место

1.

Эйр Бен Барс

гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Премьер Бэнкир – Лиссенинг Иэрс, Горный улус, мастер-жокей Петров В.В., камзол белый со звездами, тренер Петров В.В.

    

2.

Суфражистка

гн. кобыла 2015 г.р.ЧВП, Инкандесент Стар – Суламифь, частный вл. Еремеев А.И. Намский улус, жокей I категории Лиханов А.С., камзол зеленый с белыми звездами, мастер - тренер Ядреев С.П.

    

3.

Анкэнди

гн. жер.2015 г.р.,ЧВП, Сидниз Кэнди-Андетеррд, СХПК «Чурапча», Чурапчинский улус , жокей Терентьев Н.А., камзол серый со звездами, тренер Осипов Д.С.

    

4.

Деленджер

гн. жер. 2018 г.р., ЧВП, Сиетл Мун – Сайн Оф Лаки, Нюрбинский улус, жокей Саввинов А.А., камзол зеленый, тренер Хахыров С.В.

    

 


19.05

Үһүс сүүрүү. Дистанция 1000 метров.

Приз МР «Хангаласский улус» для лошадей ЧВП 4 лет и старше, рожденных в Республике Саха (Якутия)

Кличка

Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер

Время

Место

1.

Литл Лайт

гн. жер. 2016 г.р., ЧВП, Арджуна – Паунд Глори, Нюрбинский улус, жокей Саввинов А.А., камзол зеленый, тренер Хахыров С.В.

    

2.

Норд Стар

гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Нейко -Стар Хит, частный вл. Плотников П.Р. в аренде у МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей Гаврильев С.М., камзол желто - синий шахматный, мастер-тренер Игнатьев В.А.

    

3.

Арабика

гн. коб., 2016 г.р., 3 пок. ЧВП, Кремлин Стар - Айыылаана, Таттинский улус, с. Чычымах, жокей Платонов А.С. камзол красный с желтыми полосками, тренер Васильев С.В.

    

4.

Тумэн

гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Карасун - Габольд, КФХ «Ушницкий» Хангаласского улуса, жокей Михайлов А.М., камзол красный с белыми полосками, тренер Ушницкий И.И.

    

5.

Кыыдана

рыж. коб. 2016 г.р., ЧВП, Березуцкий – Кимиэлчээнэ, Сунтарский улус, жокей Мордовской Г.Ф., камзол черный с желто-белыми вставками, тренер Васильев С.С.

    

6.

Гоин Ап

гн. жер. 2017 г.р. ЧВП, Франциско Гойя - Тасмания, ООО "Давидофф" Амгинский улус, жокей Иванов К. В., камзол красный с желтыми полосками, мастер-тренер Баишев А. А.

    

7.

Найт Шот

гн. жер. 2015 г.р.,6 пок. ЧВП, Данк Шот -Нарыйаана Куо, ООО "Давидофф» Амгинский улус, жокей Кычкин Д.В., камзол красный с желтыми крестами, мастер - тренер Баишев А.А.

    

19.30

Төрдүс сүүрүү. Дистанция 2000 метров.

Приз АО «РИК» и АО «ГСК «Югория»

для лошадей 3-х лет и старше ЧВП

Призовой фонд 300 000 рублей

Кличка

Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер

Время

Место

1.

Мистер

т-гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Рэйскар Рапсоди - Мэрикей, КФХ «Ушницкий» Хангаласского улуса, жокей Михайлов А.В., камзол красный с белыми полосками, тренер Ушницкий И.И.

    

2.

Борисоглебск

рыж. жер. 2016 г.р., ЧВП, Баритон-Кампэйн, Горный улус, мастер - жокей Петров В.В., камзол белый со звездами, тренер Варламов Э.М.

    

3.

Эллизиум

гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Куриче-Ифра, Нюрбинский улус, жокей Саввинов А.А., камзол зеленый, тренер Хахыров С.В.

    

4.

Бумеранг

гн. жер.2017 г.р. ЧВП, Генризенавигатор - Белль Опера, МР «Верхневилюйский улус», жокей Иванов И.В., камзол синий с золотистыми полосками, тренер Иванов И.В.

    

5.

Голд Фарт

гн. жер., 2017 г.р.,ЧВП, Форевер Олигарх - Дидактика, ЧВ Васильев В.В., Таттинский улус, жокей Кычкин Д.В, камзол красный с желтыми крестами, мастер - тренер Баишев А.А.

    

 

19.55

Бэһис сүүрүү. Дистанция 3200 метров.

Приз Правительства Республики Саха (Якутия)
для лошадей 4 лет и старше ЧВП, рожденных в РС (Я).

Спонсор приза АО «Саханефтегазсбыт».

Призовой фонд 250 000 рублей

Кличка

Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер

Время

Место

1.

Арылхан

т-гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Боцман -Арылхаана, СХПК «Чурапча», Чурапчинский улус, жокей Куличкин А.А., камзол темно-синий со звездами, тренер Осипов Д.С.

    

2.

Стар Трек

рыж. жер. 2016 г.р., ЧВП 5 пок., Сэр Стар - Асса, Вилюйский улус, жокей Мордовской Г.Ф., камзол черный с жето-белыми вставками, тренер Иванов К.В.

    

3.

Атланта

гн. коб., 2017 г.р., ЧВП, Бабар - Алина, частный вл. Лукин А.Е.
в аренде у МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, мастер-жокей Оконешников Е.Н., камзол золотистый, мастер тренер Игнатьев В.А.

    

4.

Марокко

вор. жер. 2015 г.р., ЧВП, Брэнд Тайм - Золушка, частный вл. Михайлов М.С., Нюрбинский улус,
жокей Иванов К.В., камзол красный
с желтыми крестами,
тренер Иванов К.В.

    

5.

Голден Асс

вор. жер. 2017 г.р., ЧВП 6 пок., Гринго Гай - Ассоль, ИП «Неустроев А.А.» в аренде у Верхневилюйского улуса, жокей Иванов И.В., камзол синий с золотистыми полосками, тренер Иванов И.В.

    

6.

Блэк Грек

т-гн. жер., 2017 г.р, ЧВП, Бабар - Госпожа Березуцкая, Горный улус, мастер - жокей Петров В.В., камзол белый со звездами,
тренер Варламов Э.М.

    

 

20.25

Алтыс сүүрүү. Дистанция 2400 метров.

Приз «Дерби» для лошадей 3-х лет ЧВП, рожденных в РС (Я)

Спонсор приза ИП «Федотов Р.Е.».

Призовой фонд 1 000 000 рублей

Кличка

Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер

Время

Место

1.

Афина

гн. коб., 2018 г.р., ЧВП, 4 пок., ФБГОУ ВО Арктический ГАТУ, жокей Иванов В.В., камзол синий со звездами, тренер Андросова М.И.

    

2.

Ассамблея

рыж. коб. 2018 г.р.,ЧВП 6 пок., Маджестик - Ассоль, частный вл. Иванов В.Н. Таттинский улус, жокей Иванов К.В., камзол красный с желтыми крестами, тренер Иванов К. В.

    

3.

Дрим Шот

гн. жер. 2018 г.р., 4 пок.ЧВП, Данк Шот - Афродита, МБУ АУМС Мегино - Кангаласского улуса, жокей Гаврильев С.М., камзол желто-синий шахматный, мастер -тренер Игнатьев В.А.

    

4.

Нумизматик

гн. жер. 2018 г.р., ЧВП, Маджестик - Золушка, ИП «Неустроев А.И.», жокей Иванов И.В., камзол синий с золотистыми полосками, тренер Иванов И.В.

    

5.

Телен

рыж. жер.2018 г.р., ЧВП, Бабар – Си Си Кейч, частный вл. Дьячковский С.Г. Чурапчинский улус, жокей Куличкин А.А., камзол темно синий со звездами,тренер Осипов Д.С.

    

6.

Сардана

рыж. жер.2018 г.р.,ЧВП, Верабор - Интрига, ЧВ Протопопов Н.П., ФКС Намского улуса, жокей Семенов Ю.Ю., камзол зеленый с белыми звездами, мастер-тренер Ядреев С.П.

    

7.

Леди Левинсон

рыж. коб.,2018 г.р., ЧВП, Спид Стар -Бурда, СХПК «Бетюн» Амгинский улус,жокей Гурьев И.А..,камзол белый, тренер Постников С.М.

    

21.00

Сэттис сүүрүү. Дистанция 2400 метров.

Приз Главы Республики Саха (Якутия)

для лошадей 4-х лет и старше ЧВП

Призовой фонд 5 000 000 рублей

Кличка

Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер

Время

Место

1.

Шторм Барс

рыж. жер. 2016 г.р. ЧВП, Гейл Форс Тен - Экселлент Чойс, ФКС Намского улуса, жокей I категории Лиханов А.С., камзол зеленый с белыми звездами, мастер-тренер Ядреев С.П.

    

2.

Ютон Барс

т-гн. жер. 2017 г.р., ЧВП, Эргияс - Ю Нид Ми, СХПК «Чурапча» Чурапчинский улус, жокей Терентьев Н.А., камзол синий, тренер Осипов Д.С.

    

3.

Мэйзи Кинг

рыж. жер. 2015 г.р., ЧВП, Энимал Кингдом - Мэззи, СХПК «Строд» с. Абага, Амгинский улус, жокей Тимофеев С.В., камзол сине-желтый, тренер Громов Н.Н.

    

4.

Магриб

св.-гн. жер. 2016 г.р., ЧВП, Индиан Джеймсон - Моторика, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей Оконешников Е.Н., камзол золотистый, тренер Оконешников Е.Н.

    

5.

Конкистадор

гн. жер. 2013 г.р., ЧВП, Кэпитал Экспоужер-Кьюрелья, Сунтарский улус, жокей Иванов В.В. ,камзол синий со звездами, тренер Васильев С. С.

    

6.

Майн Кениг

т-гн. жер. 2013 г.р., ЧВП, Майншафт-Тзе Куин Стемп, СХПК «Чурапча» Чурапчинский улус, жокей Куличкин А.А., камзол темно-синий со звездами, тренер Осипов Д.С.

    

7.

Брокер Барс

т-рыж. жер., 2015 г.р., ЧВП, Пауэр Брокер - Леди Ви, частный вл. Никифоров П.С., в аренде у МБУ АУМС Мегино-Кангаласского улуса, жокей Гаврильев С.М., камзол желто-синий шахматный, мастер -тренер Игнатьев В.А.

    

8.

Блэк Джет

т-гн. жер. 2014 г.р., ЧВП, Джет - Псинадаха Ай, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей Саввин В.В., камзол золотистый, тренер Оконешников Е.Н.

    

9.

Квит

т-гн. жер.2017 г.р., ЧВП, Ташир-Реликвия, МР «Верхневилюйский улус», жокей Иванов И.В., камзол синий с золотистыми полосками, тренер Иванов И.В.

    

10.

Свидетель Барс

рыж. жер. 2015 г.р., ЧВП, Индиан Джеймсон - Саксесфулдебют, ООО «Давидофф» Амгинский улус , жокей Кычкин Д.В., камзол красный с желтыми крестами, мастер-тренер Баишев А.А.

    

 

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