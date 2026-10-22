2026 с. саҕаланыаҕыттан СӨ Кибер-саба түһүүлэри утары охсуһар киинэ 2056 кибер-саба түһүүнү (DDoS-атаки) тохтотто, 22 мөл. тахсан кибер-кутталы кытта сибээстээх уонна информационнай куттал суох буолуутун 94 түгэнин бэлиэтээтэ. Киин үлэһиттэрэ өрөбүлэ суох түүннэри-күнүстэри үлэлииллэр, өрөспүүбүлүкэ информационнай тиһиктэрин хакердартан көмүскүүллэр.
Кибер-саба түһүүлэр улахан хампаанньаларга эрэ буолбакка, биирдиилээн саайтарга, онлайн-сиэрбистэргэ эмиэ суоһууллар. Тиһиктэри алдьаталлар, дьон тус дааннайын уораллар, араас түөкүннүү быһыыны оҥороллор.
Саба түһүү сыллата элбии турар. Холобур, 2022 с. 13 мөл. бэлиэтэммит буоллаҕына, ол эһиилиттэн сыл аайы 50-тан тахсалыы мөл. буолар буолбут.
СӨ Кибер-саба түһүүнү утары охсуһар киинин 2024 с. тэрийбиттэрэ. Кэтээн көрүүгэ түөрт тэрилтэ быһаччы үлэлэһэр. Кэлин өссө кэҥээн иһиэхтээхтэр.