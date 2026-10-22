Хаҥалас Мохсоҕоллоох бөһүөлэгин баһалыга күһэйэн туран бэрик ылбытын иһин, 7 сыл кытаанах эрэсиимнээх холуонньаҕа уураахтанна. Силиэстийэ этэринэн, баһылык урут муниципальнай тэрилтэ салайааччытынан үлэлии сылдьыбыт киһиттэн дьиҥнээҕэ 670—680 тыһ. солк. сыаналаах, гусеницалаах тиэхиньикэни көрдөөн ыла сатаабыт. Ол туһунан Силиэстийэлиир кэмитиэт суруйар.
Баһылык түүрэйдээбит киһитин салайбыт тэрилтэтэ бэтэринээрийэ сулууспатыгар дуогабарынан 700 тыһ. солк. иэстээҕин билэн баран, быраабы араҥаччылыыр уорганнарга, суукка үҥсүөх буолан куттаабыт, бас билэр тиэхиньикэлэрин сымыйа дуогабарынан аймаҕа киһиэхэ 50 тыһ. солк. атыылыырга күһэйбит.
Түмүгэр, баһылык 7 сылга хаайылынна, 2 мөл. тахса солк. ыстараап төлүүр буолла, олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарыгар дуоһунаска үлэлиирэ 5 сыл бобулунна. Эбиитин, 5 мөл. солк. кэриҥэ суумалаах баайын-дуолун туттулар.